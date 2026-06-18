Marruecos nombra un nuevo cónsul en Canarias

Marruecos ha designado a Sidi Abbah, un diplomático de origen saharaui procedente de El Aaiún, como nuevo cónsul en Canarias. Su incorporación está prevista para agosto de 2026, tras el cese de la actual cónsul, Fatiha El Kamouri.

Abbah no es una figura nueva en la diplomacia marroquí en España. Con anterioridad ha ejercido como cónsul en Sevilla, donde fue considerado un perfil con experiencia en la gestión consular y conocimiento del ámbito comercial en las relaciones entre España y Marruecos.