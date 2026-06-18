Los médicos canarios ven avances en la oferta de Sanidad, pero mantienen la huelga autonómica

Los médicos canarios consideran que la última propuesta de la Consejería de Sanidad supone un "paso adelante", aunque por ahora mantienen la convocatoria de huelga autonómica prevista para el próximo 23 de junio en el Servicio Canario de la Salud (SCS). El colectivo reclama que las medidas anunciadas se trasladen por escrito a los comités de huelga para poder analizarlas con cifras, plazos y alcance concreto.

El secretario general del Sindicato Médico, Levy Cabrera, valoró que la Administración haya planteado mejoras en la retribución de las horas de guardia, en la regulación de los periodos de descanso y en la carrera profesional. Sin embargo, consideró "desconcertante" que la primera oferta se conociera a través de los medios de comunicación y no mediante una reunión formal con los representantes de los facultativos.

Cabrera señaló que Canarias mantiene actualmente una de las horas de guardia peor pagadas del país, con 23,60 euros para los médicos y 11 euros para los facultativos internos residentes (MIR). Por ello, ve positivo que el SCS plantee acercar estas cuantías a la media de las tres comunidades autónomas mejor retribuidas del Sistema Nacional de Salud.

Sanidad defiende un plan de mejoras laborales

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, y el director del SCS, Adasat Goya, explicaron en rueda de prensa las propuestas trasladadas al colectivo médico para mejorar sus condiciones laborales en el marco del conflicto sanitario abierto en toda España.

Monzón vinculó las movilizaciones al desencuentro entre el colectivo médico y el Ministerio de Sanidad por el anteproyecto de ley del Estatuto Marco, la norma que regula las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud. Según indicó, el documento no se actualizaba desde hace 23 años y se encuentra en fase de consulta pública tras su aprobación por el Consejo de Ministros, con el rechazo de los médicos.

La consejera recordó que la situación ha derivado en jornadas de huelga con impacto asistencial. En Canarias, según los datos aportados por Sanidad, los paros han supuesto el aplazamiento de 1.496 intervenciones quirúrgicas, 57.299 consultas y 2.906 pruebas diagnósticas entre diciembre de 2025 y abril de 2026.

Monzón también explicó que, ante la falta de un nuevo marco estatal, las reivindicaciones han ido incorporando demandas regionales en los distintos servicios de salud. En este contexto, señaló que las 17 comunidades autónomas firmaron en el último Consejo Interterritorial un documento común para instar al Ministerio a resolver el conflicto.

Guardias de 24 horas y más contrataciones

Uno de los puntos centrales de la negociación es la reorganización de las guardias de 24 horas. El Sindicato Médico reclama que, tras una jornada de este tipo, el descanso se amplíe a 48 horas, frente al sistema actual.

Cabrera puso como ejemplo las guardias de los viernes, tras las cuales, según explicó, actualmente no se libra el lunes. Para el sindicato, esta medida debería empezar a aplicarse a corto plazo, aunque reconoce que será necesario estudiar en qué centros puede implantarse y con qué necesidades de personal.

Desde el SCS, Adasat Goya afirmó que "ha llegado el momento" de modificar el modelo de guardias, al considerar que las condiciones han cambiado con el incremento de profesionales. Según detalló, en los últimos tres años se han incorporado 1.142 médicos y facultativos más, se han creado 342 nuevas plazas médicas y se ha contratado a 795 MIR mediante un programa específico de retención de talento.

Goya subrayó que cambiar el modelo asistencial y laboral exigirá un periodo de negociación con los trabajadores. También advirtió de que la falta de especialistas disponibles condiciona la capacidad para reorganizar turnos y sustituir de forma inmediata las jornadas de 24 horas.

Atención Primaria y límite de pacientes

Las reivindicaciones médicas también incluyen medidas para reducir la presión asistencial en Atención Primaria. El Sindicato Médico plantea limitar las agendas a 30 pacientes diarios para los médicos de familia y 25 para Pediatría.

El SCS reconoce que este es uno de los asuntos que debe abordarse dentro del plan de mejora. Según explicó Goya, las agendas actuales están fijadas en una media de 34 pacientes al día para los médicos y 28 para los pediatras.

El sindicato reclama además reorganizar los cupos, con un máximo de 1.200 pacientes por cartilla, y crear un tramo específico para pacientes mayores de 80 años, al tratarse de usuarios con mayor complejidad clínica y necesidad de más tiempo de consulta.

La Consejería sostiene que el objetivo de las medidas es disminuir la sobrecarga, mejorar la calidad de la atención y garantizar que los cambios organizativos repercutan tanto en los profesionales como en los pacientes.

Carrera profesional y retribuciones

Sanidad también plantea revisar los complementos económicos vinculados a las guardias y actualizar los niveles de carrera profesional para aproximar estas retribuciones a las comunidades mejor posicionadas del Sistema Nacional de Salud.

Monzón defendió que el SCS mantiene activo el complemento de carrera profesional y recordó que Canarias es, junto a Andalucía, una de las comunidades que ha creado un quinto grado de mejora retributiva para todas las categorías profesionales.

La consejera aseguró que estas medidas se enmarcan en un aumento de la inversión sanitaria. Según los datos expuestos por su departamento, en esta legislatura se han destinado 1.040 millones de euros más a Sanidad y el capítulo de personal de 2026 alcanza los 2.615 millones, un 7,5% más, lo que supone 182,7 millones adicionales para recursos humanos.

Ese incremento, señaló, ha permitido afrontar la subida retributiva del 1,5% y mantener políticas de mejora laboral en el SCS.

Más plantilla y procesos de estabilización

La Consejería defiende que en los últimos tres años se han puesto en marcha medidas para reforzar el empleo sanitario. Entre ellas cita el incremento del personal del SCS en 6.225 trabajadores, un aumento del 20%, y la ampliación de la plantilla orgánica con 9.000 trabajadores que han adquirido la condición de interinos en plaza vacante.

Sanidad también destaca el avance de los procesos de estabilización, con más de 9.000 plazas prácticamente resueltas por concurso de méritos, incluidas las correspondientes a médicos y facultativos. Además, en 2025 el SCS aprobó una oferta pública de empleo de 8.296 plazas en 113 categorías profesionales, de las que 1.225 corresponden a distintas especialidades médicas y facultativas.

El departamento autonómico añade que se han abonado complementos por objetivos, se han aplicado mejoras salariales en situaciones de incapacidad temporal, nacimiento, cuidado de menor y riesgo durante el embarazo, y se ha aprobado el proyecto de decreto para crear las categorías de médicos de Hospitalización a Domicilio y de Urgencias, dos demandas históricas de los profesionales.

Una negociación abierta

El Sindicato Médico considera que la Consejería empieza a reconocer que varias de las demandas dependen directamente de la comunidad autónoma, aunque pide al Gobierno canario que mantenga también la presión ante el Ministerio de Sanidad y el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Desde el SCS, Goya apeló a la negociación en la Mesa Sectorial de Sanidad para abordar el conflicto, que tiene origen estatal pero está afectando a la ciudadanía canaria. La Consejería asegura que ha pedido soluciones al Ministerio en tres consejos interterritoriales celebrados este año y recuerda que durante la legislatura se han celebrado más de una decena de mesas sectoriales.

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