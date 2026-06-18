¿Te pueden multar sin que recibas la notificación? La DGT explica cómo comprobar los conductores canarios si tienen sanciones pendientes

No respetar la normativa de tráfico puede acarrear graves sanciones a los conductores. Sin embargo, en algunas ocasiones estos puede no ser conscientes de tener multas pendientes de pago y perder el plazo para beneficiarse de la reducción de pronto pago.

La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda a los conductores que existen varios canales oficiales que permiten comprobar si hay sanciones pendientes de forma rápida y gratuita.

Cómo saber su tiene una multa pendiente

Desde RACE explican a través de qué canales los conductores puede consultar las posibles sanciones de tráfico pendientes. Hay diferentes métodos para ello, entre los que se encuentran:

A través de la aplicación miDGT

Una de las opciones más prácticas y rápidas es la aplicación oficial miDGT. Tras identificarse, el conductor puede acceder al apartado "Mis multas", en el que aparecen las sanciones pendientes e incluso, en algunos caso, pueden realizar el pago.

Además de revisar las multas, la aplicación permite llevar el carné de conducir en el teléfono, revisar los puntos y la documentación asociada al usuario

Sede electrónica de la DGT

La Sede Electrónica de Tráfico también permite consultar sanciones pendientes, presentar alegaciones, identificar al conductor responsable o realizar pagos.

Para acceder a la información personalizada es necesario identificarse mediante Cl@ve, certificado digital o DNI electrónico.

Dirección Electrónica Vial (DEV)

Se trata de un servicio gratuito que permite recibir notificaciones de tráfico por correo electrónico y SMS. Para ello, los usuarios deben estar registrados y dejarán de recibir las notificaciones por papel, pasando a recibirlos en formato digital.

Tablón Edictal único del BOE

Cuando la Administración no consigue localizar al conductor en su domicilio, la sanción puede publicarse en el Tablón Edictal Único (TEU) del Boletín Oficial del Estado.

Presencialmente en una oficial de Tráfico

También es posible consultar multas acudiendo personalmente a una Jefatura Provincial de Tráfico, aunque es necesario solicitar cita previa y es la manera más lenta para consultar las sanciones pendientes. Lo que significa que la sanción está legalmente notificada.

Para identificarse se necesita DNI, NIE, CIF o la matrícula del vehículo

¿Qué ocurre si los conductores no revisan las notificaciones?

La DGT recuerda que no tener conocimiento de sanción no siempre evita sus consecuencias. Si una multa se publica en el TEU tras varios intentos fallidos de notificación, el procedimiento sigue adelante y el conductor podría perder la posibilidad de acogerse al descuento de 50% por pronto pago.