Oficial: Europa coloca a España entre los países con mayor presión de vivienda en la UE

El informe del Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión Europea, ha situado a España entre los países europeos con mayor presión sobre el mercado residencial junto a Alemania, Francia e Italia.

El estudio, incluido en los trabajos preparatorios del futuro Plan Europeo de Vivienda Asequible, apunta a que estos cuatro países concentrarán alrededor de dos tercios de la inversión residencial adicional que necesitará la Unión Europea hasta 2035.

Según el análisis, el problema no responde a una falta generalizada de viviendas, sino a fuertes desequilibrios territoriales. Mientras algunas regiones acumulan un excedente de viviendas, otras registran un crecimiento de hogares muy superior al ritmo de construcción, lo que tensiona el acceso a la vivienda.

España, principal país afectado por la brecha del mercado inmobiliario

En el caso de España, el informe destaca la evolución desigual entre la demanda y la oferta. Entre 2010 y 2024, el número de hogares aumentó un 15%, mientras que el parque de viviendas lo hizo en apenas un 2,5%, ampliando la brecha en determinados mercados, especialmente en grandes áreas urbanas.

Madrid aparece como uno de los ejemplos más significativos dentro del estudio, reflejando cómo el crecimiento demográfico en entornos metropolitanos no siempre va acompañado de un aumento equivalente de la oferta residencial.

Archivo - Vivienda en construcción / COAVA - Archivo

El documento también señala que España presenta uno de los ritmos más bajos de expansión del parque de vivienda dentro de la UE. La tasa media anual de crecimiento se sitúa en el 0,46%, frente a una depreciación del 0,16%, lo que deja un incremento neto de solo el 0,31% anual, por debajo de otros países europeos.

Bruselas advierte de que este desequilibrio está detrás de buena parte de las tensiones actuales en el mercado inmobiliario y del encarecimiento del acceso a la vivienda en muchas ciudades.

Canarias, entre los territorios afectados por la presión habitacional

Aunque el informe se centra en el conjunto de España, el contexto también se refleja en comunidades como Canarias, donde el crecimiento de la demanda en determinadas zonas turísticas y urbanas convive con una oferta limitada de vivienda disponible.

Este desequilibrio, similar al que señala Bruselas a escala europea, contribuye a la tensión en los precios y a la dificultad de acceso a la vivienda en el archipiélago, especialmente en áreas de alta demanda residencial.

Bruselas prepara nuevas medidas para vivienda asequible

La Comisión Europea trabaja en nuevas iniciativas para impulsar la construcción de vivienda asequible, simplificar la normativa y movilizar inversión pública y privada en el próximo marco presupuestario comunitario.

El acceso a una vivienda asequible se ha convertido en uno de los principales retos sociales y económicos de la Unión, impulsado por el aumento de los precios, los cambios demográficos y la concentración de población en grandes ciudades.