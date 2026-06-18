La Policía Nacional lo advierte: el descuido durante las vacaciones de verano que puede arruinar el viaje de muchos canarios

Con la llegada del verano, muchos son los ciudadanos que ya han preparado sus escapadas. Sin embargo, hay un detalle que puede arruinar que no se tienen en cuenta y puede acabar arruinando cualquier viaje, comprobar que le DNI está en vigor.

La Policía Nacional ha lanzado una aviso a todos los ciudadanos recordando la importancia de tener la documentación en regla antes de iniciar las vacaciones de verano. "Un documento caducado puede hacer que pierdas vuelos, reservas y tiempo", advierten.

Un descuido que puede salir caro

Según explica la Policía Nacional en el vídeo, muchos ciudadanos descubren demasiado tarde que su DNI está caducado, una situación que puede provocar la pérdida de vuelos, problemas con reservas o retrasos en gestiones que requieren acreditar la identidad.

El DNI es el documento principal para acreditar la identidad ante aerolíneas, hoteles, cuerpos de seguridad y diferentes organismos. Cuando este está en mal estado o caudado pueden surgir los problemas a la hora de realizar determinados trámites.

No identificar la identidad del viajero puede impedir el acceso a determinados servicios. "Un DNI caducado puede impedirte embarcar, realizar trámites durante tu viaje o identificarte correctamente", avisa la Policía Nacional.

Recomendaciones de la Policía Nacional

Las autoridades recomiendan revisar con antelación la fecha de caducidad el DNI y, en caso de caducidad, renovarlo antes de realizar un viaje También es importante revisar que los documentos encuentra en buen estado, ya que en caso de deterioro puede dar problemas durante las vacaciones.

"Porque viajar seguro también empieza con llevar tu documentación en regla", concluye.