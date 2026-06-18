Quevedo arrasa en Madrid y Barcelona: nuevas fechas de conciertos y entradas agotadas en menos de 20 minutos

La venta general de entradas para los conciertos de Quevedo se ha convertido en una carrera contrarreloj. Apenas unos 20 minutos después de abrirse las taquillas virtuales, el portal oficial ya mostraba buena parte de la gira como agotada, con la cola virtual todavía activa y actualizada a las 11:22 hora canaria.

La venta general comenzaba hoy jueves 18 de junio a las 11.00 horas en Canarias, después de una preventa que tuvo lugar este martes para usuarios registrados y que también se agotó en minutos.

La demanda ya venía disparada desde la preventa y las 60.000 entradas reservadas para este jueves de los cuatro conciertos anunciados por Quevedo como arranque de su gira 'El Baifo Tour', han durado dos minutos en taquilla.

Nuevos conciertos en La Península

La gira había partido, de entrada, con cuatro conciertos anunciados en la Península: 9 y 10 de abril en Madrid y 1 y 2 de julio en Barcelona. El listado oficial de venta ya muestra 12 conciertos en total entre Madrid y Barcelona. La gira suma seis fechas en Madrid y cinco conciertos en Barcelona. Hace apenas un minuto, Quevedo acaba de anunciar en sus redes sociales un nuevos conciertos para mayo de 2027 en Madrid. El resto de fechas ya están agotadas.

Nueva fecha anunciada por Quevedo. / @quevedo.pd

Las nuevas fechas en Barcelona y Madrid, las únicas esperanzas para ver a Quevedo

En estos momentos, las únicas opciones para ver a Quevedo pasan por las nuevas fechas incorporadas a última hora en Madrid y Barcelona, después de que las citas anunciadas inicialmente hayan volado en cuestión de minutos.

En Madrid, la gira se ha ampliado con conciertos del 11 al 15 de abril y dos nuevos el 17 y 18 de mayo, mientras que en Barcelona se han sumado nuevas fechas del 3 al 6 de julio, convertidas ahora en la última oportunidad para los fans que todavía intentan conseguir una entrada para El Baifo Tour 2027. Según la información difundida por el cantante, solo quedan entradas para el 17 y 18 de mayo en Madrid y para el 6 de julio en Barcelona.

Fechas del concierto de Quevedo en Barcelona. / @quevedo.pd

Precios de las entradas de Quevedo para El Baifo Tour

Los precios conocidos para la gira se mueven entre los 55 y los 77 euros: pista general, 77 euros; grada categoría A, 77 euros; grada categoría B, 66 euros; y grada categoría C, 55 euros. En los accesos que seguían activos en la web oficial para Barcelona, la web marcaba entradas “desde 77 euros”.

Precio orientativo del Palau Sant Jordi en Barcelona. / LP/DLP

La presión para la venta general no es una sorpresa. La preventa del martes ya había provocado frustración entre muchos seguidores y el cupo reservado para esa fase se habría agotado en apenas ocho minutos.

Cómo intentar comprar entradas para Quevedo

La venta general se realiza a través de la web entradas.com. Para las fechas de Madrid también estaban habilitadas Baila.fm y la web del Movistar Arena.

Para quienes sigan intentando acceder, la recomendación es usar solo canales oficiales y no abrir varias pestañas o navegadores a la vez para no perder la posición en la sala de espera. Ya se está especulando en redes sociales sobre las estafas y las reventas de entradas.