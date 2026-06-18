Rego convocará a Canarias para evaluar el momento en el que decretar el fin de la contingencia migratoria extraordinaria
La titular de Juventud e Infancia destaca la eficacia del proceso de acogida de menores migrantes no acompañados y considera que ha descongestionado de forma significativa el sistema canario.
Europa Press
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha indicado este jueves que convocará a Canarias para evaluar el momento en el que decretar el fin de la contingencia migratoria extraordinaria en el Archipiélago.
Esto se debe, según ha indicado en declaraciones al programa 'Buenos Días Canarias' de RTVC, a que el sistema de acogida de Canarias "se ha descongestionado de manera significativa" tras la aplicación del proceso de acogida solidaria y vinculante de infancia migrante no acompañada, que calificó de "todo un éxito".
Además Rego ha considerado que la tendencia apunta a la distensión del sistema de acogida, subrayando la "eficacia" del proceso de acogida de infancia migrante no acompañada que su ministerio puso en marcha hace un año tras la reforma de la Ley de Extranjería. Asimismo ha resaltado los más de 2.000 expedientes que se han tramitado, ya que ha subrayado que "son niños, niñas y adolescentes que ya están en la Península".
Canarias recibirá este año cuatro millones de euros para la acogida de infancia migrante no acompañada, según avanzó Rego este miércoles, al tiempo que ha recordado que en el año 2025 el archipiélago ha recibido 140 millones (más de la mitad del presupuesto total del Gobierno para este fin).
Rego también se ha referido al Pacto Europeo de Migración y Asilo, señalando que la propuesta de Juventud e Infancia es que la figura del representante legal que debe acompañar a la infancia migrante no acompañada sea un abogado del turno de oficio específico de infancia.
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