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Salvamento Marítimo rescata a 64 migrantes, once menores, de una neumática al este de Lanzarote

La tripulación de la Salvamar Al Nair ha trasladado a Puerto Naos a los subsaharianos rescatados, uno de los cuales requirió atención médica por lesión leve

Migrantes en Puerto Naos, en Arrecife, en una imagen de archivo.

Migrantes en Puerto Naos, en Arrecife, en una imagen de archivo. / Adriel Perdomo/Efe

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EFE

Las Palmas de Gran Canaria

Salvamento Marítimo ha rescatado en las últimas horas al este de Lanzarote a 64 personas, once de ellas menores y seis mujeres, que iban en una neumática, según ha confirmado a EFE el 112 y ha informado la sociedad estatal en su cuenta de X.

El rescate se produjo a 87 kilómetros al este de Lanzarote y lo llevó a cabo la tripulación de la Salvamar Al Nair.

Todos los integrantes de esta expedición son de origen subsahariano.

Un traslado al Hospital José Molina Orosa

La Al Nair los trasladó al puerto de Arrecife, donde fueron desembarcados sobre las 23.45 horas.

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Uno de ellos, un varón, fue trasladado al Hospital Universitario de Lanzarote Doctor José Molina Orosa por una lesión leve en un tobillo.

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