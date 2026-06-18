Sanidad detecta un brote de hepatitis A en Gran Canaria con seis menores afectados en una escuela infantil

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha confirmado la existencia de un brote de hepatitis A en Gran Canaria que afecta, por el momento, a seis menores de edad vinculados a una escuela infantil de la isla. El caso inicial fue detectado en un alumno del centro educativo, lo que llevó a activar el protocolo de vigilancia epidemiológica y permitió identificar otros cinco contagios relacionados.

Según ha informado la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), todos los afectados evolucionan favorablemente. Dos de los menores han precisado ingreso hospitalario para seguimiento médico, mientras que los otros cuatro permanecen en observación domiciliaria.

Ante esta situación, las autoridades sanitarias han puesto en marcha las medidas previstas para controlar la transmisión de la enfermedad y evitar la aparición de nuevos casos.

Salud Pública activa el seguimiento de los contactos estrechos

Tras la detección del brote, el Servicio de Vigilancia Epidemiológica inició una investigación para determinar el alcance de la transmisión y localizar a las personas que han mantenido contacto directo con los afectados.

La hepatitis A es una enfermedad de declaración obligatoria en España, por lo que la Dirección General de Salud Pública ha comunicado los casos a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE), organismo encargado de coordinar el seguimiento de enfermedades transmisibles en todo el país.

Además del rastreo epidemiológico, se han aplicado las recomendaciones establecidas para este tipo de situaciones en el ámbito escolar, con especial atención a los menores y trabajadores del centro educativo.

Vacunación y medidas higiénicas para frenar los contagios

Entre las actuaciones adoptadas figura la vacunación de aquellos alumnos y profesionales del centro que no estuvieran previamente inmunizados frente al virus.

Los responsables sanitarios recuerdan que la vacunación postexposición forma parte de las estrategias habituales para controlar brotes de hepatitis A. Esta medida puede prevenir el desarrollo de la enfermedad en personas expuestas al virus, siempre que no se encuentren ya en fase de incubación.

La Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria participa en este dispositivo mediante la realización de pruebas diagnósticas y la administración de vacunas a los contactos considerados de riesgo.

Sanidad ha aclarado que no es necesario adoptar medidas extraordinarias en la escuela infantil más allá de reforzar las pautas higiénicas que ya deben aplicarse habitualmente en este tipo de centros.

La importancia del lavado de manos en la prevención

Las autoridades sanitarias han insistido especialmente en la necesidad de extremar las medidas de higiene tanto en el centro educativo como en los hogares de los menores.

Entre las recomendaciones destacan el lavado frecuente de manos con agua y jabón después de utilizar el baño y antes de comer, así como una correcta higiene durante el cambio de pañales.

También se aconseja desinfectar adecuadamente las superficies utilizadas para el aseo infantil y mantener una limpieza rigurosa de los baños y espacios comunes.

Los expertos recuerdan que estas medidas constituyen una de las herramientas más eficaces para reducir el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas en entornos donde conviven niños de corta edad.

Qué es la hepatitis A y cuáles son sus síntomas

La hepatitis A es una infección aguda del hígado causada por el virus de la hepatitis A. Aunque puede afectar a personas de cualquier edad, su comportamiento clínico varía considerablemente entre niños y adultos.

En los menores de seis años, la infección suele cursar sin síntomas o con manifestaciones muy leves, lo que facilita la propagación del virus sin que se detecte de forma inmediata. Por el contrario, en la población adulta los síntomas aparecen con mayor frecuencia.

Cuando la enfermedad se manifiesta, suele comenzar de forma repentina con fiebre, náuseas, vómitos, malestar general y dolor abdominal. Posteriormente pueden aparecer signos característicos como la ictericia —coloración amarillenta de la piel y los ojos—, picor generalizado, orina oscura y alteraciones en el color de las heces.

Cómo se transmite el virus

La principal vía de transmisión de la hepatitis A es la denominada vía fecal-oral, es decir, el contacto con partículas microscópicas procedentes de las heces de una persona infectada.

La infección también puede producirse a través del consumo de alimentos manipulados por personas portadoras del virus que no hayan mantenido una correcta higiene de manos.

Los niños desempeñan un papel importante en la cadena de transmisión debido a que muchas infecciones pasan desapercibidas al no presentar síntomas evidentes.

Según explica Sanidad, el periodo de mayor capacidad de contagio comienza aproximadamente dos semanas antes de la aparición de la ictericia y se prolonga hasta una semana después.

Recomendaciones para los casos confirm