‘La Voz de la Memoria’, el diario digital sobre la República y el golpe del 36

Un acontecimiento histórico en plena era digital. ¿Qué habría ocurrido si las redes sociales y los periódicos digitales hubiesen existido en julio de 1936? La respuesta la ofrece La Voz de la Memoria, un innovador proyecto de divulgación histórica que reconstruye a través de un diario digital la actualidad del verano de 1936, en las semanas previas y posteriores al golpe de Estado de Franco. El objetivo es acercar a la ciudadanía –en especial a los jóvenes– mediante narrativas multimedia los hechos y conquistas sociales, políticas y educativas de la República con las que acabó la dictadura franquista.

A través del diario digital La Voz de la Memoria (lavozdelamemoria.es) y de sus perfiles en redes sociales, los usuarios pueden seguir, día a día, noticias reales publicadas exactamente en las mismas fechas en que ocurrieron hace 90 años. La propuesta permite revivir no solo los acontecimientos políticos que desembocaron en la Guerra Civil, sino también descubrir cómo era la vida cotidiana de una sociedad que convivía en democracia y libertad .

El objetivo es recuperar uno de los momentos más decisivos de la historia contemporánea española desde una perspectiva innovadora. La iniciativa forma parte del programa «España en Libertad. 50 años», impulsado por el Comisionado Especial para la Conmemoración y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Ministerio que dirige Ángel Víctor Torres.

Mucho más que una crisis política

El proyecto refleja que la España de 1936 era mucho más que una crisis política. Muestra un país dinámico y moderno, que llenaba teatros y cines, seguía con pasión la actualidad deportiva, participaba activamente en la vida pública y avanzaba en derechos civiles y sociales. Un país en el que las mujeres conquistaban espacios de participación inéditos y en el que convivían la modernización y el progreso con una creciente polarización política y social. Un proceso que quedó abruptamente interrumpido por el golpe de Estado.

La guerra posterior provocó el exilio de cientos de miles de personas, la pérdida de una parte esencial del talento científico, intelectual y cultural del país y una profunda represión que alcanzó ámbitos como la educación, las universidades y la vida pública.

Esta iniciativa mira al pasado con los códigos narrativos del presente para comprender mejor el valor de los derechos, libertades y conquistas democráticas actuales. La metodología utilizada para ello es uno de los elementos más originales del proyecto. La Voz de la Memoria se inspira en dos conceptos clave en el ámbito del periodismo actual: el uso de la fórmula de la historia en tiempo real –en riguroso directo– y las historias asíncronas.

El primero consiste en contar un acontecimiento del pasado respetando exactamente los mismos días y horas en los que ocurrió, pero utilizando los canales de comunicación de hoy. El segundo concepto es el de las historias asíncronas, una forma de comunicación que conecta tiempos distintos dentro de un mismo espacio narrativo. En este caso, el emisor es un periódico situado en 1936 y el receptor, un lector de 2026. Hay 90 años entre ambos, pero la experiencia digital permite que compartan una misma conversación informativa.

Investigación documental

El proyecto sale adelante gracias a que detrás de cada publicación existe un importante trabajo de investigación documental. El equipo responsable ha recopilado información procedente de periódicos de la época de distintas sensibilidades ideológicas para reconstruir –con el máximo rigor posible– la actualidad de aquellos días. Cada edición incluye una media de doce noticias diarias extraídas de las diferentes secciones de la prensa histórica: política, sociedad, sucesos, cultura, deportes o información internacional. Son noticias reales, redactadas con la narrativa y el contexto de su tiempo, pero presentadas mediante los formatos digitales que existen hoy en día.

La experiencia se extiende además a las redes sociales. Los perfiles de Instagram, X, Facebook y TikTok reproducen y adaptan los contenidos del periódico a los códigos propios de cada plataforma, permitiendo que el relato histórico llegue a nuevos públicos y dialogue con las formas contemporáneas de consumir información.

La tecnología también ha sido una pieza clave del proyecto. La inteligencia artificial enriquece la experiencia visual mediante la restauración, mejora y coloreado de fotografías históricas. En aquellos casos en los que no existe material gráfico suficiente, también permite generar recreaciones visuales basadas en documentación histórica contrastada.

Además, algunas imágenes reales han sido transformadas en secuencias audiovisuales que acercan al espectador a los escenarios y protagonistas de la época. El resultado combina rigor documental y lenguaje audiovisual contemporáneo para ofrecer una experiencia inmersiva capaz de conectar con las audiencias actuales del presente.

El proyecto cuenta además con la colaboración de historiadores y jóvenes divulgadores especializados en historia, que aportan análisis y contexto sobre los principales acontecimientos a través de vídeos integrados en las portadas del periódico. Hasta el 31 de julio, La Voz de la Memoria publicará una nueva edición cada día que reproducirá la actualidad correspondiente a esa misma jornada de 1936, permitiendo seguir el avance de los acontecimientos casi en directo y ofreciendo una oportunidad única para comprender cómo se vivieron, día a día, unas semanas que cambiaron el rumbo de España.