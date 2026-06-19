22GRADOS da la bienvenida al verano

La compañía canaria de marketing, 22GRADOS, celebró una nueva edición de Welcome Summer, el encuentro que reúne cada año a representantes del sector empresarial y de las instituciones públicas de Canarias para dar la bienvenida al verano. El evento, celebrado en el Pueblo Canario, congregó a más de 200 asistentes en una jornada concebida para fortalecer las relaciones entre el ámbito público y privado en un ambiente distendido.

Con esta cuarta edición, Welcome Summer continúa consolidándose como una de las citas de referencia dentro de la agenda social del archipiélago. Impulsado por 22GRADOS, el encuentro nació con el propósito de generar un espacio para compartir, conectar y celebrar, poniendo en valor el talento, la creatividad y el estilo de vida de Canarias.

La edición de este año volvió a incorporar la grabación en directo del videopodcast especial de verano Moodcalufa, presentado por la creadora de contenido Ceci Wallace. Concebido como «el after de la Welcome Summer», el espacio reunió a diferentes invitados en conversaciones desenfadadas sobre aquello que define el verano en Canarias: los recuerdos, los viajes improvisados, las vacaciones, las pequeñas manías estivales y esos momentos cotidianos que convierten esta época del año en una forma de vivir.

Eladio Bombín CEO de 22GRADOS, Aridany Romero Consejero de deportes del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink Consejero de área de medio ambiente, clima y energía y conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, Diego Pajarón CEO de 22GRADOS / LP

Como escenario de estas entrevistas, Kia Canarias volvió a sumarse al encuentro con la cesión de un Kia EV5 eléctrico, transformado en un original plató sobre ruedas. El vehículo se integró de forma natural en la experiencia del videopodcast, incorporando referencias a la movilidad sostenible, la innovación y la tecnología a través de una propuesta que invitó a recorrer, conversación tras conversación, el particular «mood» del verano.

Durante la velada, los CEOs de 22GRADOS, Eladio Bombín y Diego Pajarón, agradecieron la confianza depositada por clientes, colaboradores, instituciones y equipo humano, destacando la importancia de seguir generando espacios que favorezcan el intercambio de ideas, la colaboración y el fortalecimiento del ecosistema empresarial canario.

El encuentro volvió a estructurarse en dos momentos diferenciados. Un primer tramo, centrado en el networking y las experiencias, donde los asistentes pudieron disfrutar de música en directo, actuaciones y distintas propuestas audiovisuales; y una segunda parte de carácter más festivo, que puso el broche final a la celebración.

Welcome Summer contó con la asistencia de representantes de las principales administraciones públicas y del tejido empresarial de Canarias. Entre ellos se encontraban las consejeras de Turismo y Empleo, Jessica de León y de Sanidad, Esther Monzón; los consejeros del Cabildo Aridany Romero y Raúl García Brink, las concejalas de Las Palmas de Gran Canaria Carla Campoamor y Betsaida González; así como representantes de la Confederación Canaria de Empresarios, entre ellos su presidente, Pedro Ortega, el presidente de ASINCA, el director general de Lopesan, Jose Alba o el director general de Ahembo, Gonzalo Medina entre otros.

El evento volvió a contar con el respaldo de destacadas marcas canarias que reforzaron el carácter local del encuentro. Kia Canarias participó como colaborador principal con la cesión del vehículo eléctrico utilizado durante el videopodcast. Estuvieron también presentes Arehucas, Ahembo con sus principales marcas, Pepsi, Schweppes y Clipper y Cervecera de Canarias con la cerveza oficial del evento, Tropical y Dorada Especial, reforzando su vínculo con iniciativas que celebran el talento y la identidad canaria.

Con iniciativas como Welcome Summer, 22GRADOS continúa impulsando espacios de encuentro que fortalecen las relaciones entre empresas e instituciones y contribuyen a poner en valor el talento, la creatividad y la capacidad de colaboración que caracterizan al archipiélago.