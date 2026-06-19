Binter y Cantur reúnen en Tenerife a un centenar de agentes de viajes para impulsar la conexión directa con Cantabria
La aerolínea y la sociedad pública de promoción turística de Cantabria organizaron un encuentro profesional para dar a conocer las oportunidades del destino
Binter y la sociedad pública de promoción turística del Gobierno de Cantabria, Cantur, celebraron en Tenerife un encuentro profesional dirigido a agentes de viajes con el objetivo de promocionar la conexión aérea directa entre Canarias y Santander.
El evento tuvo lugar en el Hotel Iberostar Heritage Grand Mencey de Santa Cruz de Tenerife y reunió a un centenar de representantes de 25 agencias de viajes de la isla.
Promoción del destino Cantabria y refuerzo de la conectividad
Durante la jornada se presentaron las principales fortalezas del destino Cantabria, así como las posibilidades que ofrece la conexión aérea operada por Binter. La aerolínea conecta Canarias con Santander todos los días de la semana mediante vuelos directos desde Tenerife Norte, Gran Canaria y Lanzarote.
Tanto Binter como Cantur destacaron la importancia de seguir fortaleciendo la colaboración entre instituciones y sector turístico para impulsar la llegada de viajeros al destino cántabro.
El encuentro puso en valor el papel de los agentes de viajes como prescriptores fundamentales en el diseño de experiencias turísticas personalizadas. Los organizadores subrayaron la importancia de estos profesionales en un contexto cada vez más digitalizado, en el que su asesoramiento y conocimiento del cliente continúan siendo un factor diferencial.
Durante la jornada también se repasó la evolución de la red de Binter, que actualmente alcanza 21 destinos nacionales y 10 internacionales, consolidando su papel como puente aéreo entre Canarias y distintos mercados.
El programa incluyó presentaciones institucionales, una entrega de premios y un espacio de networking entre los asistentes, acompañado de un catering inspirado en la gastronomía cántabra.
Con esta iniciativa, Binter y Cantur refuerzan su estrategia conjunta para impulsar la conectividad aérea y generar nuevas oportunidades de viaje entre Canarias y Cantabria, favoreciendo el desarrollo turístico de ambos destinos.
- La princesa Leonor llega a Gran Canaria, pero no como alteza: así será su semana en la Isla
- Visita del papa León XIV a Canarias, en directo: horario, recorrido, misa y última hora de un viaje histórico a Gran Canaria
- Es oficial: Canarias permite desgravar hasta 2.700 euros en la Declaración de la Renta por adaptar la vivienda a una persona con discapacidad
- La Aemet avisa del cambio de tiempo que llega este miércoles a Canarias
- Ni Madrid ni Barcelona serán el final: Quevedo anuncia gira por España y deja una promesa para Canarias
- El mejor regalo para el padre Olegario Peña: abrazar al papa a los 99 años
- El Estado advierte a Canarias del fin de los traslados de menores a la Península
- Ignacio, el niño que volvió a ponerse en pie y vivió un momento único con el papa León XIV en Gran Canaria