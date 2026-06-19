Canarias ajusta el gasto en centros de menores tras el traslado de más de 2.000 chicos

Los centros de acogida para menores migrantes no acompañados en Canarias comienzan a echar el cerrojo. Detrás de estos cierres hay algo más que una reorganización de la red de acogida: también implican una reordenación del dinero público destinado a la atención de la infancia migrante. El Gobierno de Canarias asume la tutela y atención de los menores que llegan a las costas del Archipiélago a bordo de cayucos y pateras. Un sistema que tiene un coste aproximado de 90 euros diarios por menor y que alcanza unos 190 millones de euros al año. De esa cantidad, el Estado aporta 50 millones, por lo que el esfuerzo económico que recae sobre las arcas autonómicas ronda los 140 millones. Sin embargo, el traslado de más de 2.000 menores a otras comunidades autónomas ha reducido la presión sobre el sistema de acogida de las Islas. La consecuencia directa es una disminución del número de menores atendidos, lo que ha permitido cerrar algunos recursos, especialmente los macrocentros, y replantear las necesidades presupuestarias de una red que durante años estuvo sometida a una fuerte saturación.

Pero el cierre de centros ha abierto un escenario de incertidumbre entre las entidades sociales que hasta ahora gestionaban estos recursos. En Fuerteventura, dos dispositivos (Ayagures, con nueve menores pese a contar con 24 plazas, y Ancor, con 16 usuarios sobre una capacidad de 25) cerrarán el próximo 1 de julio. Ambos están gestionados por la Asociación Solidaria Mundo Nuevo. Desde el Ejecutivo autonómico subrayan que los contratos con estas entidades eran de carácter temporal y estaban vinculados a una situación de emergencia por la llegada sostenida de niños sin compañía de sus familiares. En la legislatura anterior se estableció un sistema de financiación por plaza, estuviese o no ocupada. Una fórmula que ha condicionado la gestión de los recursos y que ahora obliga a tomar decisiones sobre la reorganización del gasto, que en su momento se destinó a la atención de más de 5.000 menores y que actualmente se ha reducido a poco más de 2.000.

El pago de plazas

Precisamente, el mantenimiento del pago por plazas vacías es una de las razones que ha llevado al Gobierno de Canarias a reubicar a los menores de estos centros de Fuerteventura en otros recursos donde la financiación se ajusta al número real de usuarios atendidos, es decir, donde los cerca de 90 euros diarios se abonan por menor acogido y no por plazas sin ocupar. Además, según la directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, los centros afectados "no demostraron los gastos" asociados a su gestión.

"El número de menores ha descendido y también las necesidades. No podemos mantener centros y seguir pagando por plazas que no están ocupadas", sostiene Rodríguez. Las entidades gestoras, por su parte, se han negado a renegociar las condiciones actuales. Mientras tanto, la estrategia del Ejecutivo autonómico pasa por conservar aquellos recursos que, aun teniendo plazas libres, dispongan de capacidad suficiente para responder con rapidez a un posible repunte de llegadas de pateras y cayucos al Archipiélago.

La situación actual de las Islas

"El Gobierno de Canarias, en una situación de emergencia, llegó a habilitar unos 80 dispositivos para casi 7.800 niños que teníamos en diciembre de 2024. A medida que van disminuyendo los traslados de estos menores hacia el territorio peninsular, y también porque muchos han alcanzado la mayoría de edad y han pasado a recursos de tutela, tenemos que ir cerrando centros", explica la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, quien subraya, además, que estos recursos "eran provisionalísimos" y que, aunque los menores sean reubicados en otros dispositivos, seguirán permaneciendo en las mismas islas en las que ya se encuentran.

Actualmente, en el Archipiélago hay 86 centros activos y un total de 2.439 menores acogidos. Una cifra que se sitúa cerca del umbral de 2.211 menores que la Comunidad Autónoma no debe superar para salir de la contingencia migratoria. Esta situación excepcional es la que permite activar el mecanismo para derivar a menores migrantes desde las Islas hacia otras comunidades de la Península. "No entiendo qué problema hay en que sigamos cerrando centros. Eso significa que esos menores están dentro del sistema, no aislados en centros específicos solo para ellos, como ocurre ahora. Estamos haciendo una atención individualizada, que es la que podemos hacer, porque tenemos los centros menos tensionados, y vamos a seguir cerrando recursos, empezando por algunos de los macrocentros que teníamos en Canarias", concluye Candelaria Delgado.