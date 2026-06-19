Canarias en alerta: Sanidad advierte del riesgo extremo por radiación ultravioleta en el Archipiélago

“Ten cuidado, que te abrasas”. Con este mensaje, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha advertido de que el riesgo por radiación ultravioleta se mantendrá durante los próximos días entre los niveles muy alto y extremadamente alto en el Archipiélago, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El departamento autonómico ha difundido la advertencia a través de sus redes sociales, donde insiste en la necesidad de extremar las precauciones ante la exposición al sol y las altas temperaturas.

Según la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud, casi todas las islas presentan actualmente un riesgo muy alto, con índices UV situados entre 8 y 10 puntos. La excepción se encuentra en El Pinar, en El Hierro, y Vilaflor, en Tenerife, donde el riesgo alcanza el nivel extremadamente alto, igual o superior a 11 puntos.

En el caso de Gran Canaria, varios municipios son los que se encuentran en riesgo extremadamente alto: Artenara, Tejeda, Moya, Teror, Santa Brígida, Valleseco, Vega de San Mateo, Valsequillo, Ingenio, Agüimes, Santa Lucía de Tirajana, San Bartolomé de Tirajana, y Mogán.

Qué significa un índice UV muy alto o extremo

El índice ultravioleta mide la intensidad de la radiación solar que llega a la superficie terrestre y su posible impacto sobre la salud. Cuanto mayor es el valor, menor es el tiempo necesario para que se produzcan daños en la piel y en los ojos si no se adoptan medidas de protección.

En los niveles muy alto y extremo, la exposición directa al sol puede provocar quemaduras en poco tiempo, especialmente en personas con piel clara, menores, mayores, pacientes con enfermedades cutáneas o personas que trabajan o practican deporte al aire libre.

Sanidad recuerda que Canarias es una de las zonas de España con mayor radiación ultravioleta durante todo el año, por su latitud, elevada insolación y condiciones atmosféricas. Por este motivo, la protección frente al sol no debe limitarse al verano ni a los días de playa.

Riesgo muy alto en casi todo el Archipiélago

La información difundida por Salud Pública sitúa a la mayor parte de Canarias en riesgo muy alto por radiación ultravioleta. Este nivel exige precaución, especialmente durante las horas centrales del día.

En el caso de El Pinar y Vilaflor, el índice se eleva al nivel extremadamente alto, por lo que las recomendaciones deben aplicarse con especial rigor. Estos valores pueden producir daños en la piel incluso con exposiciones relativamente breves si no se utiliza protección adecuada.

La advertencia afecta tanto a residentes como a visitantes. También es relevante para quienes realizan actividades en exteriores, como senderismo, trabajos agrícolas, deportes al aire libre, excursiones, actividades escolares o jornadas en playas y piscinas.

Predicción de Índice de radiación UV máximo en condiciones de cielo despejado para el día 19 Junio / AEMET

Medidas preventivas frente al sol

Ante esta situación, Sanidad insiste en que la protección solar debe mantenerse durante todo el año. La radiación ultravioleta puede causar daños incluso en jornadas nubladas o cuando la brisa reduce la sensación de calor.

Entre las principales recomendaciones figura el uso diario de crema fotoprotectora con factor de protección solar 50 o superior. Debe aplicarse en cantidad suficiente antes de la exposición y reaplicarse cada dos horas, especialmente después de sudar, bañarse o secarse con una toalla.

También se aconseja permanecer en zonas de sombra durante las horas centrales del día, utilizar sombrero de ala ancha, vestir ropa ligera que cubra la piel y llevar gafas de sol homologadas con filtro frente a radiación ultravioleta.

Especial cuidado en las horas centrales

Las horas de mayor riesgo suelen concentrarse entre el final de la mañana y las primeras horas de la tarde, cuando el sol alcanza mayor altura y la radiación ultravioleta es más intensa.

En ese tramo horario, Sanidad recomienda evitar exposiciones prolongadas, reducir la actividad física intensa al aire libre y planificar descansos frecuentes en zonas protegidas. En el caso de menores, personas mayores o personas con patologías previas, la prevención debe reforzarse.

La hidratación también resulta importante en episodios de calor y alta exposición solar. Beber agua con frecuencia ayuda a reducir el riesgo de deshidratación, aunque no evita por sí sola los efectos de la radiación ultravioleta sobre la piel.

Daños en la piel y en los ojos

La exposición excesiva a la radiación UV puede provocar quemaduras solares, envejecimiento prematuro de la piel y aumento del riesgo acumulado de cáncer cutáneo. También puede afectar a los ojos si no se utilizan gafas adecuadas.

Los especialistas recomiendan prestar atención a señales como enrojecimiento intenso, dolor, ampollas, mareos, fiebre o malestar tras una exposición solar. En esos casos, conviene retirarse del sol, enfriar la piel, hidratarse y consultar con un profesional sanitario si los síntomas son importantes o afectan a personas vulnerables.

En Canarias, la prevención frente al sol forma parte de los hábitos básicos de salud pública, tanto en verano como durante el resto del año.