Canarias amanece hoy viernes con nubes en el norte y temperaturas sin cambios

Los cielos cubiertos seguirán este viernes en el norte de las islas, de acuerdo con la previsión de la Aemet. En el mar se prevé viento del noreste de fuerza 3 a 5, con marejadilla o marejada. En la costa oeste, viento variable de fuerza 1 a 3, con brisas y mar rizada.

PREDICCIÓN POR ISLAS PARA ESTE VIERNES

LANZAROTE

Los cielos nubosos predominarán en el norte, con apertura de claros a lo largo de la tarde. En el resto de la isla, el cielo se mantendrá poco nuboso, con intervalos de nubes altas. Las temperaturas experimentarán pocos cambios. El viento soplará moderado del norte, con intervalos fuertes en zonas de interior durante la segunda mitad del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS:

Arrecife: 20 ºC / 25 ºC

FUERTEVENTURA

El cielo estará poco nuboso, con presencia de intervalos de nubes altas. A primeras y últimas horas se esperan intervalos nubosos en la vertiente oeste. Las temperaturas continuarán con pocos cambios, con ligeros ascensos de las máximas en zonas de interior. El viento soplará moderado del norte, con intervalos fuertes al sur de Jandía durante la tarde.

Puerto del Rosario: 20 ºC / 26 ºC

GRAN CANARIA

En el norte, por debajo de los 800 a 900 metros, dominarán los cielos nubosos, aunque se abrirán amplios claros durante la tarde. En el resto de zonas, el cielo estará poco nuboso, con intervalos de nubes altas. Las temperaturas se mantendrán casi sin variaciones, salvo ligeros ascensos de las máximas y descensos de las mínimas en medianías del norte. El viento soplará moderado del norte, con intervalos fuertes en las vertientes este y noroeste por la tarde. Se esperan brisas en las costas del sur.

Las Palmas de Gran Canaria: 20 ºC / 24 ºC

TENERIFE

En el norte, por debajo de los 900 a 1.100 metros, predominarán los cielos nubosos, con apertura de amplios claros durante la tarde. En el resto de vertientes se esperan intervalos nubosos. En cumbres centrales, el cielo estará poco nuboso, con intervalos de nubes altas. Las temperaturas registrarán pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las máximas y descensos de las mínimas en medianías del norte. El viento será flojo del norte, más intenso en la vertiente este y en el extremo noroeste, con brisas en el oeste. En cumbres centrales soplará viento flojo a moderado del oeste.

Santa Cruz de Tenerife: 21 ºC / 28 ºC

LA GOMERA

En el norte, por debajo de los 1.000 metros, predominarán los cielos nubosos, con apertura de amplios claros durante la tarde. En el resto de zonas, el cielo estará poco nuboso, con intervalos de nubes altas. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. El viento soplará flojo a moderado del noreste, más intenso en las vertientes este y noroeste, con brisas en el suroeste.

San Sebastián de La Gomera: 21 ºC / 26 ºC

LA PALMA

Se prevén intervalos nubosos, con predominio de cielos nubosos en el norte y este, además de presencia de nubes altas. Las temperaturas continuarán con pocos cambios. El viento soplará flojo a moderado del noreste, más intenso en las vertientes sudeste y noroeste. Habrá brisas en la costa oeste.

Santa Cruz de La Palma: 19 ºC / 24 ºC

EL HIERRO

En el norte, por debajo de los 1.000 metros, se esperan intervalos nubosos, con predominio de los claros durante la tarde. En el resto de zonas, el cielo estará poco nuboso, con intervalos de nubes altas. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. El viento soplará del noreste, más intenso en la vertiente sudeste y en el extremo noroeste.

Valverde: 14 ºC / 20 ºC