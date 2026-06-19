El proyecto "Canarias en Escena: Producción Integral desde la FP" es una iniciativa de innovación educativa de modalidad tres, desarrollada durante el presente curso 2025-2026 y liderada por el CIFP Felo Monzón Grau-Bassas, en colaboración con el CIFP César Manrique, el IES La Guancha, el CIFP Las Indias y con la mentorización de la productora Buendía Estudios Canarias.

El proyecto incorpora, además, la colaboración entre distintas familias profesionales. El alumnado de Las Indias participó en las tareas de maquillaje profesional para las producciones realizadas en Tenerife, mientras que el de La Guancha fue responsable de la elaboración de los making-of, documentando todo el proceso creativo y técnico desarrollado durante el proyecto. Asimismo, el alumnado del ciclo de Educación y Control Ambiental aportó la dimensión sostenible del proyecto, realizando formación específica en Green Filming y colaborando en la aplicación de buenas prácticas medioambientales durante los rodajes, lo que fomenta una producción audiovisual más responsable y alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Este proyecto nace con el objetivo de acercar la Formación Profesional a la realidad del sector audiovisual canario, fomentando el emprendimiento, el trabajo colaborativo y la conexión directa con las empresas.

Canarias en Escena, Producción Integral desde la FP / La Provincia

La primera fase reúne en una serie de acciones formativas impartidas por profesionales de Buendía Estudios Canarias, quienes compartieron con el alumnado su experiencia en la gestión de proyectos audiovisuales, la organización de producciones y el funcionamiento de empresas del sector. En estas charlas participó el alumnado de los ciclos de Administración y Finanzas, y Asistencia a la Dirección de la familia profesional de Administración y Gestión. Paralelamente, desde el módulo de Itinerario Personal para la Empleabilidad II, el alumnado de la familia profesional de Imagen y Sonido trabajó en el diseño de planes de empresa basados en el modelo de cooperativa, vinculados al ámbito audiovisual.

Posteriormente, cada centro participante desarrolló tres propuestas de guion original. Estas ideas fueron revisadas y valoradas por el equipo de Buendía Estudios Canarias, que seleccionó un proyecto final por cada centro para su producción.

A partir de ese momento comenzó la fase de realización. El alumnado asumió distintos roles propios de una producción audiovisual real, llevando a cabo el rodaje de los cortometrajes bajo la supervisión y el asesoramiento continuo de profesionales del sector y del profesorado. Durante el proceso también se realizaron sesiones específicas, a cargo de la empresa mentora, sobre montaje y postproducción, con órdenes de trabajo concretas acordes a lo que exige el mercado en la actualidad, permitiendo al alumnado conocer todas las etapas de creación de una obra audiovisual.

Canarias en Escena, Producción Integral desde la FP / La Provincia

Hay que destacar como punto clave, definitorio y muy satisfactorio el trabajo, no sólo intermodular, interciclos e interfamiliar, dentro de cada centro, sino el realizado con la colaboración intercentros, dando un sentido más global y autonómico a esta iniciativa formativa en un sector emergente como es el audiovisual.

Más allá de la creación audiovisual, el alumnado trabajó también en el diseño de empresas cooperativas especializadas en la prestación de servicios para el sector audiovisual, desarrollando planes de empresa completos que incluían análisis de mercado, organización empresarial, recursos humanos, marketing y viabilidad económica.

Mención especial merece el apartado dedicado exclusivamente al aspecto formativo en distintos ámbitos de este sector. Así, hablamos del curso de Body painting, dirigido al personal docente de las Indias para perfeccionar sus enseñanzas en el ciclo de Caracterización y Maquillaje Profesional. También recibió atención formativa el alumnado tinerfeño, con el curso denominado Mecánica de rodaje en cine, flujo de trabajo profesional en set. Y, en tercer lugar, beneficiando formativamente al profesorado de Formación y Orientación Laboral, el curso Guía estratégica para proyectos de emprendimiento en FP.

El proyecto culminó con un acto celebrado en el teatro del CIFP Felo Monzón Grau-Bassas en el que se presentaron y exhibieron los cortometrajes titulados: “hoy es viernes” realizado por el alumnado del Felo Monzón Grau Bassas, y “Rewind” desde el César Manrique de Tenerife, los making-of y los planes de empresa desarrollados por el alumnado. La jornada contó con la asistencia de representantes institucionales, profesionales del sector audiovisual como responsables de la zona ZEC, la empresa colaboradora Buendía Estudios Canarias, Cluster Audiovisual, Canary Islands Film y la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC) muy interesada en el sector, convirtiéndose en un espacio de encuentro entre la Formación Profesional y el tejido productivo de Canarias y el alumnado de los cuatro centros participantes.

REWIND CARTEL / LP / DLP

HOY ES VIERNES CARTEL / LP / DLP

Canarias en Escena ha demostrado que cuando el alumnado trabaja sobre proyectos reales, con empresas reales y con objetivos reales, los aprendizajes adquieren un significado mucho más profundo. El proyecto ha permitido desarrollar competencias técnicas, emprendedoras y profesionales, fortaleciendo la empleabilidad del alumnado y contribuyendo a visibilizar el enorme talento que se alimenta y refuerza cada día en la Formación Profesional de Canarias.