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Dos canarios harán historia en el Mundial 2026: dirigirán juntos por primera vez un partido de la Copa del Mundo

Por primera vez en la historia de los Mundiales, un árbitro canario será el encargado de dirigir un partido de la Copa del Mundo

Hernández Hernández, en el centro, junto a José Naranjo, a la derecha, durante un encuentro europeo.

Hernández Hernández, en el centro, junto a José Naranjo, a la derecha, durante un encuentro europeo. / LP/DLP

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Aarón Cabrera Artiles

Desde Uruguay 1930 hasta México, Estados Unidos y Canadá 2026. Toda una vida de fútbol, exactamente 96 años, ha tenido que pasar para que Canarias cuente con su primera representación arbitral en un Mundial.

El lanzaroteño Alejandro Hernández Hernández y el grancanario José Enrique Naranjo, seleccionados por la FIFA entre los colegiados del torneo, ya han debutado en la Copa del Mundo 2026. Ambos formaron parte del equipo arbitral del partido entre Haití y Escocia, que terminó con victoria escocesa por 0-1.

Alejandro Hernández Hernández, el árbitro principal de Lanzarote

A sus 43 años, Alejandro Hernández Hernández se ha consolidado como uno de los árbitros españoles con mayor experiencia internacional. Nacido en Lanzarote, lleva más de una década dirigiendo encuentros de máximo nivel tanto en LaLiga como en competiciones organizadas por UEFA y FIFA.

El árbitro Hernández Hernández habla con Frenkie De Jong y Lucas Vázquez durante el Barça-Real Madrid de la pasada Liga.

El árbitro Hernández Hernández habla con Frenkie De Jong y Lucas Vázquez durante el Barça-Real Madrid de la pasada Liga. / Enric Fontcuberta / EFE

Su presencia en el Mundial 2026 supone uno de los mayores reconocimientos de su carrera deportiva. La FIFA lo ha incluido entre los árbitros principales encargados de impartir justicia en algunos de los partidos más importantes del torneo.

El colegiado lanzaroteño ya cuenta con experiencia en competiciones continentales y encuentros internacionales de selecciones, un bagaje que ha sido determinante para formar parte de la lista definitiva del organismo internacional.

José Enrique Naranjo, el grancanario que estará en las bandas

Junto a Hernández Hernández estará José Enrique Naranjo Pérez, árbitro asistente nacido en Gran Canaria y adscrito al Comité Técnico de Árbitros de Las Palmas. Su trayectoria en el arbitraje supera las dos décadas y en 2019 logró convertirse en árbitro asistente internacional FIFA, un paso que le abrió las puertas de las principales competiciones europeas y mundiales.

José Enrique Naranjo, nuevo árbitro asistente internacional

José Enrique Naranjo, nuevo árbitro asistente internacional / La Provincia

Naranjo ha participado en torneos internacionales de selecciones y categorías inferiores, además de formar parte durante los últimos años de los programas de preparación desarrollados por la FIFA para los árbitros candidatos al Mundial. Su designación para la cita de 2026 supone uno de los hitos más importantes de su carrera y convierte al colegiado grancanario en una de las figuras más destacadas del arbitraje canario actual.

Un reconocimiento histórico para el arbitraje canario

La presencia de Alejandro Hernández Hernández y José Enrique Naranjo en el Mundial 2026 supone un reconocimiento al trabajo desarrollado durante años por ambos colegiados y sitúa al arbitraje canario en el escaparate internacional.

Noticias relacionadas y más

Mientras millones de aficionados centrarán su atención en las grandes estrellas del fútbol mundial, un lanzaroteño y un grancanario también formarán parte del espectáculo desde una posición fundamental para el desarrollo del juego. Su presencia en el torneo confirma que Canarias seguirá teniendo protagonismo en la máxima competición futbolística del planeta.

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