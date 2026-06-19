Canarias se vuelca con la celebración del tricentenario de la fundación de Montevideo por migrantes isleños

El Gobierno de Canarias se volcará con la conmemoración del tricentenario de la fundación de Montevideo por migrantes isleños. Así se lo ha confirmado el presidente Fernando Clavijo al intendente de la capital de Uruguay, Mario Bergara, durante una reunión en que han puesto en común los actos que se están organizando para celebrar el nacimiento de la ciudad con la llegada en 1726 de las primeras 22 familias canarias que migraron a este país.

En este sentido, Clavijo ha informado al intendente de la capital sobre la completa agenda de más de 30 actos organizada por el Gobierno de Canarias en el país del Cono Sur americano para conmemorar la contribución canaria a la fundación de su capital. Se desarrollará entre el 16 y el 20 de noviembre de la mano de la Dirección General de Cultura con numerosas iniciativas en Montevideo y Canelones, las dos intendencias de Uruguay donde existe una mayor comunidad de canarios y descendientes de canarios.

El objetivo, explicó el presidente de Canarias, es conmemorar “por todo lo alto” los 300 años de la fundación canaria de la capital uruguaya, una efeméride histórica que “marcó, marca y seguirá marcando los fuerte lazos” que unen al archipiélago con este país del Cono Sur de América.

Fernando Clavijo ha aprovechado el encuentro para invitar a Bergara a participar en el acto central de esta celebración, un evento que organizarán el Gobierno de Canarias, la Embajada de Uruguay en España y Casa América. Tendrá lugar tras la Cumbre Iberoamericana prevista para los días 4 y 5 de noviembre en Madrid.

Bergara por su parte agradeció la implicación del Ejecutivo autonómico en la conmemoración de una efeméride cuya huella sigue viva en la capital uruguaya y todo el país debido a la fuerte impronta de los canarios en la vida institucional y social del país.

La importancia para Canarias y Uruguay de la celebración de los 300 años de la fundación de Montevideo se refleja también en la emisión por parte de Correos Uruguayo de un sello de tirada nacional. La puesta en circulación de este sello conmemorativo supone un homenaje a la llegada de las primeras familias canarias a San Felipe y Santiago de Montevideo en noviembre de 1726. El presidente Fernando Clavijo ha participado durante su viaje oficial a Uruguay en su presentación de este sello.

Patrimonio, cultura y raíces

El programa de celebración del tricentenario de Montevideo organizado por el Gobierno de Canarias incluye actividades académicas como un simposio de varios días en la Universidad de la República con conferencias, mesas redondas y documentales centrados en la histórica relación entre el archipiélago y Uruguay. En el Museo Casa de Artigas de Canelones, también tendrán lugar las segundas Jornadas de la Canariedad.

La sede de la Sociedad Islas Canarias de Montevideo será otro de los puntos neurálgicos de la conmemoración del tricentenario. Se desarrollarán actividades ligadas al patrimonio, la cultura y el deporte del archipiélago, tradiciones que se transmiten de generación en generación entre los miles de descendientes de migrantes canarios que viven en Uruguay.

Este homenaje a la canariedad y su impronta en el país del sur de América se refuerza con los talleres de música canaria, décimas y punto canario que se impartirán en Montevideo y Canelones. En ambas intendencias uruguayas, el Gobierno de Canarias prepara asimismo la celebración de un concierto sinfónico en el que participarán artistas de las dos orillas del Atlántico.

Con anterioridad a la reunión con el intendente de Montevideo, el presidente ha conocido de primera mano la labor pedagógica que se desarrolla en el Centro Educativo Islas Canarias. Su nombre rinde homenaje a los fundadores isleños de la capital, algo poco común en Uruguay donde la gran mayoría de las escuelas se identifican mediante numeración.

Actualmente, el Centro Educativo Islas Canarias cuenta con casi 600 alumnos. Acoge principalmente a niños y niñas procedentes de familias humildes y en situación de vulnerabilidad social. Fernando Clavijo fue recibido con la interpretación del himno canario y el uruguayo, la actuación “Millones de años” a cargo de los alumnos y una exhibición de la isa, baile canario que sigue vivo en Uruguay.

Fundación Canaria de Montevideo

La agenda de más de 30 actividades impulsada por el Gobierno de Canarias por los 300 años del nacimiento de la capital uruguaya se complementa y enriquece con los actos que está organizando la Fundación Canaria de Montevideo.

En especial, destaca el trabajo que está llevando a cabo para la edición de un facsímil del Libro Padrón de 1726, el más antiguo registro documental de la ciudad considerado acta fundacional de Montevideo. El objetivo de esta labor científica y académicas es, según explica Francisco Anzar, “honrar a las familias canarias que protagonizaron” la fundación de la capital uruguaya y “restituir a la historia atlántica uno de sus capítulos más significativos y menos conocidos de la migración canaria”. El original de este manuscrito de incalculable valor se conserva en el Museo Histórico Municipal de Montevideo, custodiado como el primer libro de la ciudad.

Además, la Fundación Canaria de Montevideo desarrollará en los próximos meses un congreso internacional para profundizar en los procesos históricos, migratorios y culturales vinculados a la fundación de Montevideo y su proyección atlántica. También tiene ya listo el trabajo documental y el discurso museográfico para organizar una gran exposición que se unirá a la inaugurada ayer mismo en la capital uruguaya del escultor German Cabrera.

El trabajo desarrollado por la organización liderada por Aznar incluye también publicaciones y producción de Contenidos como la reedición “De Tenerife a Montevideo” de Elfidio Alonso y el video documental sobre la efeméride y la huella humana en el devenir de la historia de Uruguay. En el plano educativo, impulsa un grupo de trabajo con maestros y profesores para elaborar un Cuaderno pedagógico con la Fundación de Montevideo y la huella canaria en Uruguay.

La semilla que plantaron 96 canarios

Los actos organizados por el Gobierno de Canarias y por la Fundación Canaria de Montevideo tienen como objetivo rendir homenaje a la semilla plantada por los 96 canarios y canarios que, el 19 de noviembre de 1726, llegaron a la bahía de la que sería la capital de Uruguay a bordo del navío Nuestra Señora de la Encina. Fue el momento exacto en que los isleños dejaron de ser emigrantes y se convirtieron en fundadores.

Esta expedición, la primera de muchas que partieron de las islas, se apoyó en la Real Cédula de 1725 que había dispuesto que el asentamiento de Montevideo se realizara con familias procedentes de las Islas Canarias, cuyos vecinos eran considerados súbditos leales de probada experiencia en la agricultura. De hecho, hoy en Uruguay se continúa llamando canario a las personas que viven en las zonas rurales del país, porque la contribución de los isleños fue decisiva.

Fruto de esta semilla, la comunidad canaria en Uruguay y en el resto del Río de la Plata ha mantenido, con mayor o menor continuidad, la conciencia de su origen. Siguen activos centros canarios, asociaciones culturales y familias que conservan la memoria oral de sus antepasados isleños y constituyen el tejido vivo de esa herencia.