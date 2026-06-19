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Carmen la Marchosa cae rendida a 'La Graciosa': el vídeo que demuestra que El Baifo sigue arrasando en redes

El tema 'La Graciosa' del artista grancanario se consolida como uno de los más comentados y virales en redes sociales

Carmen la Marchosa cae rendida a 'La Graciosa': el vídeo que demuestra que El Baifo sigue arrasando en redes

Carmen la Marchosa cae rendida a 'La Graciosa': el vídeo que demuestra que El Baifo sigue arrasando en redes / LP / DLP

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Aarón Cabrera Artiles

Suma y sigue. El fenómeno de El Baifo no se detiene. El último trabajo de Quevedo continúa acumulando reproducciones y protagonizando las redes, donde cada vez son más los creadores de contenido que se suman a la ola generada por el artista grancanario.

La Graciosa, ¿el nuevo hit del verano?

Aunque El Baifo cuenta con varios temas que están destacando entre los seguidores de Quevedo, La Graciosa se ha convertido en una de las canciones que más recorrido está teniendo en redes sociales. Su presencia en vídeos de Instagram, TikTok y otras plataformas no ha dejado de crecer desde el lanzamiento del álbum, impulsada por una melodía pegadiza y una letra que muchos usuarios ya han hecho suya.

El tema, además, conecta de forma especial con Canarias desde su propio título, una referencia directa a la octava isla habitada del archipiélago. Esa identidad canaria ha contribuido a que numerosos creadores de contenido y seguidores del artista compartan publicaciones utilizando la canción como banda sonora, ampliando todavía más su alcance.

La última en hacerlo ha sido CarmenlaMarchosa, conocida por los vídeos que comparte habitualmente con sus seguidores en Instagram. La creadora ha publicado una grabación en la que aparece interpretando La Graciosa, uno de los temas que forman parte del nuevo álbum de Quevedo y que se ha convertido en una de las canciones más comentadas desde su lanzamiento.

La repercusión que está logrando en redes ha llevado a muchos seguidores a señalarla como una de las grandes candidatas a convertirse en una de las canciones del verano. A falta de comprobar su evolución durante los próximos meses, lo cierto es que La Graciosa ya se ha consolidado como uno de los temas más reconocibles y comentados del nuevo trabajo de Quevedo.

El fenómeno de Quevedo sigue creciendo

Desde vídeos de seguidores cantando sus canciones hasta publicaciones relacionadas con el merchandising oficial del álbum, el proyecto continúa generando conversación y manteniendo la atención de miles de usuarios.

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Mientras las canciones siguen acumulando escuchas, las redes sociales se han convertido en uno de los principales escaparates del nuevo trabajo de Quevedo. Y el vídeo compartido por Carmen la Marchosa es una nueva muestra de cómo El Baifo sigue conquistando a creadores de contenido y seguidores dentro y fuera de Canarias.

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