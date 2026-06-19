CESM Canarias convoca una marcha médica en Las Palmas de Gran Canaria para el lunes 22 de junio

El Sindicato Médico CESM Canarias ha anunciado la celebración de una movilización el próximo 22 de junio en Las Palmas de Gran Canaria, una convocatoria que coincidirá con la primera de las dos jornadas de huelga autonómica promovidas por la organización sindical para los días 22 y 23 de junio.

La marcha partirá a las 18:30 horas desde el Arsenal de Las Palmas y recorrerá la avenida Mesa y López. Según ha informado el sindicato, el objetivo de la movilización es reclamar al Gobierno de Canarias la apertura de una negociación que permita abordar las reivindicaciones planteadas por los profesionales médicos y analizar la situación actual de la sanidad pública en el Archipiélago.

Reivindicaciones del colectivo médico

Desde CESM Canarias sostienen que, tras varios meses de protestas y acciones impulsadas por profesionales sanitarios, no se han producido avances suficientes en relación con las demandas planteadas al Ejecutivo autonómico.

La organización sindical considera que la situación afecta tanto a los facultativos como al conjunto del sistema sanitario. Entre los principales problemas señalados figuran la sobrecarga asistencial, las dificultades para cubrir determinadas plazas médicas y el crecimiento de las listas de espera, cuestiones que, según el sindicato, repercuten en la atención prestada a los pacientes.

La movilización coincide con la primera de las dos jornadas de huelga autonómica promovidas por la organización sindical para los días 22 y 23 de junio

Además, CESM Canarias hace referencia al movimiento STOP FUNCIONA, una iniciativa impulsada por profesionales médicos basada en el cese de determinadas actividades voluntarias que, según sus promotores, buscan visibilizar la situación que atraviesa el colectivo.

Coincidiendo con la huelga autonómica

La movilización se desarrollará durante la primera jornada de una huelga convocada a nivel autonómico. El sindicato ha explicado que ambas acciones forman parte de una estrategia destinada a llamar la atención sobre los problemas que, a su juicio, afectan al ejercicio de la medicina en Canarias.

La convocatoria llega en un contexto en el que distintas organizaciones profesionales del ámbito sanitario han venido expresando en los últimos años su preocupación por la presión asistencial existente en algunos servicios, la falta de especialistas en determinadas áreas y las dificultades para garantizar el relevo generacional en algunas categorías médicas.

Apoyo de entidades profesionales

Según ha avanzado CESM Canarias, la marcha contará con la participación y respaldo de diversas organizaciones científicas, profesionales y colegiales vinculadas al ámbito sanitario, que comparten algunas de las preocupaciones trasladadas por el colectivo médico.

El sindicato ha realizado un llamamiento a los facultativos, a otros profesionales sanitarios y a la ciudadanía para que participen en la movilización y muestren su apoyo a la defensa de la sanidad pública.