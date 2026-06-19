Cielos despejados con temperaturas máximas cercanos a los 30 grados este sábado en Canarias
La Agencia Estatal de Meteorología prevé cielos nubosos al norte de las islas a primera hora, abriéndose a poco nuboso en el resto del archipiélago
Las nubes bajas seguirán predominando este sábado a primeras horas al norte de las islas, donde habrá cielos despejados en el resto de zonas, con temperaturas máximas de 28 º C en Tenerife, según la Aemet.
En el mar habrá noreste 2 o 3 amainando a 4 o 5 en el sureste y noroeste. Marejadilla o marejada. En la costa oeste, variable 1 a 3 con brisas y rizada, informa Efe.
Predicción por islas para este sábado en Canarias:
LANZAROTE
Nuboso en el norte tendiendo a poco nuboso por la tarde. Poco nuboso en el resto, con intervalos de nubes altas por la mañana. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del norte y noreste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Arrecife 19 27
FUERTEVENTURA
Intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso durante la mañana. Temperaturas con pocos cambios, con ligeros ascensos de las máximas en zonas de interior. Viento moderado del noreste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Puerto del Rosario 19 26
GRAN CANARIA
En el norte, por debajo de 700 a 800 metros, cielos nubosos, tendiendo a poco nuboso a partir de mediodía. En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos de nubes altas por la mañana. Temperaturas con pocos cambios, con ligeros ascensos de las mínimas en medianías del sur. Viento flojo a moderado del noreste, ocasionalmente fuerte en vertientes este y extremo oeste, principalmente a primeras y últimas horas. Brisas en costas suroeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Las Palmas de Gran Canaria 20 25
TENERIFE
En el norte, por debajo de 800 a 900 metros, intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos por la tarde. En el resto, poco nuboso con intervalos nubosos matinales. Temperaturas con pocos cambios, con ligeros ascensos de las máximas en medianías del sur. Viento flojo del noreste, con intervalos de moderado en la vertiente este y el extremo noroeste, y con brisas en el oeste. En cumbres centrales, viento en general flojo del oeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de Tenerife 20 28
LA GOMERA
En el norte, por debajo de 900 a 1000 metros, intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos por la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos nubosos matinales. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del noreste, con intervalos de moderado en los extremos este y noroeste, y con brisas en el suroeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
San Sebastián de La Gomera 21 25
LA PALMA
Intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del noreste, con intervalos de moderado en los extremos sudeste y noroeste. Brisas en costa oeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de La Palma 20 25
EL HIERRO
Intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del noreste, con intervalos de moderado en la vertiente este y el extremo noroeste, y con brisas en el suroeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Valverde 17 22
- La princesa Leonor llega a Gran Canaria, pero no como alteza: así será su semana en la Isla
- Visita del papa León XIV a Canarias, en directo: horario, recorrido, misa y última hora de un viaje histórico a Gran Canaria
- Es oficial: Canarias permite desgravar hasta 2.700 euros en la Declaración de la Renta por adaptar la vivienda a una persona con discapacidad
- La Aemet avisa del cambio de tiempo que llega este miércoles a Canarias
- Ni Madrid ni Barcelona serán el final: Quevedo anuncia gira por España y deja una promesa para Canarias
- El mejor regalo para el padre Olegario Peña: abrazar al papa a los 99 años
- El Estado advierte a Canarias del fin de los traslados de menores a la Península
- Ignacio, el niño que volvió a ponerse en pie y vivió un momento único con el papa León XIV en Gran Canaria