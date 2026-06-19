Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Entradas QuevedoFundación Puerto de Las PalmasImputación hijas ZapateroCierre Dulcería ParrillaUD Las PalmasAlerta calor en CanariasJefe de Policía Local LPGCEstafa clínicas de estéticaCB Gran Canaria
instagramlinkedin

Cielos despejados con temperaturas máximas cercanos a los 30 grados este sábado en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología prevé cielos nubosos al norte de las islas a primera hora, abriéndose a poco nuboso en el resto del archipiélago

Predicción del tiempo del 15 al 20 de junio de 2026

Predicción del tiempo del 15 al 20 de junio de 2026

Windy

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ancor Torrens

Las nubes bajas seguirán predominando este sábado a primeras horas al norte de las islas, donde habrá cielos despejados en el resto de zonas, con temperaturas máximas de 28 º C en Tenerife, según la Aemet.

En el mar habrá noreste 2 o 3 amainando a 4 o 5 en el sureste y noroeste. Marejadilla o marejada. En la costa oeste, variable 1 a 3 con brisas y rizada, informa Efe.

Predicción por islas para este sábado en Canarias:

LANZAROTE

Nuboso en el norte tendiendo a poco nuboso por la tarde. Poco nuboso en el resto, con intervalos de nubes altas por la mañana. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del norte y noreste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 19 27

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso durante la mañana. Temperaturas con pocos cambios, con ligeros ascensos de las máximas en zonas de interior. Viento moderado del noreste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 19 26

GRAN CANARIA

En el norte, por debajo de 700 a 800 metros, cielos nubosos, tendiendo a poco nuboso a partir de mediodía. En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos de nubes altas por la mañana. Temperaturas con pocos cambios, con ligeros ascensos de las mínimas en medianías del sur. Viento flojo a moderado del noreste, ocasionalmente fuerte en vertientes este y extremo oeste, principalmente a primeras y últimas horas. Brisas en costas suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 20 25

TENERIFE

En el norte, por debajo de 800 a 900 metros, intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos por la tarde. En el resto, poco nuboso con intervalos nubosos matinales. Temperaturas con pocos cambios, con ligeros ascensos de las máximas en medianías del sur. Viento flojo del noreste, con intervalos de moderado en la vertiente este y el extremo noroeste, y con brisas en el oeste. En cumbres centrales, viento en general flojo del oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 20 28

LA GOMERA

En el norte, por debajo de 900 a 1000 metros, intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos por la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos nubosos matinales. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del noreste, con intervalos de moderado en los extremos este y noroeste, y con brisas en el suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 21 25

LA PALMA

Intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del noreste, con intervalos de moderado en los extremos sudeste y noroeste. Brisas en costa oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 20 25

EL HIERRO

Intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del noreste, con intervalos de moderado en la vertiente este y el extremo noroeste, y con brisas en el suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Noticias relacionadas y más

Valverde 17 22

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La princesa Leonor llega a Gran Canaria, pero no como alteza: así será su semana en la Isla
  2. Visita del papa León XIV a Canarias, en directo: horario, recorrido, misa y última hora de un viaje histórico a Gran Canaria
  3. Es oficial: Canarias permite desgravar hasta 2.700 euros en la Declaración de la Renta por adaptar la vivienda a una persona con discapacidad
  4. La Aemet avisa del cambio de tiempo que llega este miércoles a Canarias
  5. Ni Madrid ni Barcelona serán el final: Quevedo anuncia gira por España y deja una promesa para Canarias
  6. El mejor regalo para el padre Olegario Peña: abrazar al papa a los 99 años
  7. El Estado advierte a Canarias del fin de los traslados de menores a la Península
  8. Ignacio, el niño que volvió a ponerse en pie y vivió un momento único con el papa León XIV en Gran Canaria

Cielos despejados con temperaturas máximas cercanos a los 30 grados este sábado en Canarias

Cielos despejados con temperaturas máximas cercanos a los 30 grados este sábado en Canarias

Los dos niños que permanecían ingresados por el brote de hepatitis A en Gran Canaria reciben el alta

Los dos niños que permanecían ingresados por el brote de hepatitis A en Gran Canaria reciben el alta

Canarias ajusta el gasto en centros de menores tras el traslado de más de 2.000 chicos

Canarias ajusta el gasto en centros de menores tras el traslado de más de 2.000 chicos

Comienzan las oposiciones docentes de Canarias: más de 8.200 aspirantes se examinan para conseguir una de las 955 plazas ofertadas

Comienzan las oposiciones docentes de Canarias: más de 8.200 aspirantes se examinan para conseguir una de las 955 plazas ofertadas

La Policía Nacional destapa una presunta estafa de 360 Clinics que deja 172 afectados en Canarias

La Policía Nacional destapa una presunta estafa de 360 Clinics que deja 172 afectados en Canarias

Binter y Cantur reúnen en Tenerife a un centenar de agentes de viajes para impulsar la conexión directa con Cantabria

Binter y Cantur reúnen en Tenerife a un centenar de agentes de viajes para impulsar la conexión directa con Cantabria

El Teide se despereza: el IGN registra más de medio centenar de terremotos bajo Tenerife en 24 horas

El Teide se despereza: el IGN registra más de medio centenar de terremotos bajo Tenerife en 24 horas

Multa de 200 euros por cometer este error al decorar el coche para el Mundial: la DGT vigila a los conductores canarios

Multa de 200 euros por cometer este error al decorar el coche para el Mundial: la DGT vigila a los conductores canarios
Tracking Pixel Contents