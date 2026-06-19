Cielos despejados con temperaturas máximas cercanos a los 30 grados este sábado en Canarias

Las nubes bajas seguirán predominando este sábado a primeras horas al norte de las islas, donde habrá cielos despejados en el resto de zonas, con temperaturas máximas de 28 º C en Tenerife, según la Aemet.

En el mar habrá noreste 2 o 3 amainando a 4 o 5 en el sureste y noroeste. Marejadilla o marejada. En la costa oeste, variable 1 a 3 con brisas y rizada, informa Efe.

Predicción por islas para este sábado en Canarias:

LANZAROTE

Nuboso en el norte tendiendo a poco nuboso por la tarde. Poco nuboso en el resto, con intervalos de nubes altas por la mañana. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del norte y noreste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 19 27

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso durante la mañana. Temperaturas con pocos cambios, con ligeros ascensos de las máximas en zonas de interior. Viento moderado del noreste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 19 26

GRAN CANARIA

En el norte, por debajo de 700 a 800 metros, cielos nubosos, tendiendo a poco nuboso a partir de mediodía. En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos de nubes altas por la mañana. Temperaturas con pocos cambios, con ligeros ascensos de las mínimas en medianías del sur. Viento flojo a moderado del noreste, ocasionalmente fuerte en vertientes este y extremo oeste, principalmente a primeras y últimas horas. Brisas en costas suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 20 25

TENERIFE

En el norte, por debajo de 800 a 900 metros, intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos por la tarde. En el resto, poco nuboso con intervalos nubosos matinales. Temperaturas con pocos cambios, con ligeros ascensos de las máximas en medianías del sur. Viento flojo del noreste, con intervalos de moderado en la vertiente este y el extremo noroeste, y con brisas en el oeste. En cumbres centrales, viento en general flojo del oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 20 28

LA GOMERA

En el norte, por debajo de 900 a 1000 metros, intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos por la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos nubosos matinales. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del noreste, con intervalos de moderado en los extremos este y noroeste, y con brisas en el suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 21 25

LA PALMA

Intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del noreste, con intervalos de moderado en los extremos sudeste y noroeste. Brisas en costa oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 20 25

EL HIERRO

Intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del noreste, con intervalos de moderado en la vertiente este y el extremo noroeste, y con brisas en el suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 17 22