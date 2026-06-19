Comienzan las oposiciones docentes de Canarias: más de 8.200 aspirantes se examinan para conseguir una de las 955 plazas ofertadas

La nueva hornada de docentes de los centros educativos públicos de Canarias se enfrentará este sábado al momento más trascendental de su carrera laboral: las oposiciones docentes. Más de 8.200 aspirantes a los cuerpos de maestros y profesores de Educación Secundaria, Escuelas de Artes Plásticas y Diseño, Escuelas Oficiales de Idiomas y Conservatorios buscarán acceder a una de las 955 plazas disponibles en el Archipiélago, a través de un examen que se celebrará en veinticinco centros repartidos entre Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma.

La amplia mayoría de opositores que se presentan al examen, 6.686 aspirantes, optan a las pruebas del cuerpo de maestros, que concentra la mayor parte de las plazas disponibles con 686 puestos. En lo que a la docencia de los institutos se refiere, 833 personas intentarán acceder a las 192 plazas ofertadas en Educación Secundaria; 162 opositores competirán por las siete plazas convocadas para las Escuelas Oficiales de Idiomas y en el caso de las Escuelas de Artes Plásticas y Diseño, serán 180 los participantes para acceder a 15 puestos ofertados.

En lo que respecta al procedimiento extraordinario de estabilización de Conservatorios, 374 aspirantes competirán para conseguir una de las 23 plazas disponibles, que se distribuyen de la siguiente manera: 9 se destinarán al cuerpo de catedráticos de Música y Artes Escénicas y las 14 restantes al de profesores de Música y Artes Escénicas.

Veinticinco sedes en cinco islas

Las islas capitalinas concentran el mayor número de especialidades y aspirantes. En el caso de Gran Canaria, las pruebas se celebrarán en los Institutos de Educación Secundaria (IES) Ana Luisa Benítez, Los Tarahales, Isabel de España, Cairasco de Figueroa, El Calero, La Isleta, Politécnico Las Palmas y Fernando Sagaseta; en el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Felo Monzón Grau Bassas; en la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Las Palmas de Gran Canaria y en la Escuela de Arte y Superior de Diseño (EASD) Gran Canaria.

En el caso de Tenerife, las sedes serán los IES La Laboral de La Laguna, Viera y Clavijo, Benito Pérez Armas, El Chapatal, Tomás de Iriarte, Alcalde Bernabé Rodríguez y Canarias Cabrera Pinto; el CIFP Virgen de Candelaria; la EOI La Laguna; la EASD Fernando Estévez y el CIFP César Manrique. En el caso de Lanzarote, el IES Blas Cabrera Felipe acogerá las especialidades de Educación Infantil, Educación Primaria y Pedagogía Terapéutica. En Fuerteventura, las mismas especialidades se desarrollarán en el IES Puerto del Rosario, mientras que en La Palma tendrán lugar las pruebas de Infantil y Primaria en el IES Alonso Pérez Díaz.

Distribución de las pruebas

El pistoletazo de salida será la primera prueba del cuerpo de maestros, que tendrá lugar por la mañana del sábado. También se celebrarán en el mismo periodo los ejercicios de las Escuelas de Artes Plásticas y Diseño, de la Escuela Oficial de Idiomas y las pruebas del cuerpo de catedráticos de Música y Artes Escénicas.

Por la tarde continuará el proceso opositor con la resolución del supuesto práctico del cuerpo de maestros, así como con las pruebas que corresponden al cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria y al de profesores de Música y Artes Escénicas.

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha trabajado durante los últimos meses en la coordinación de la organización necesaria para garantizar el correcto desarrollo de las pruebas, con la movilización de cientos de personas entre miembros de los tribunales, equipos directivos, personal administrativo y de servicios y otros colaboradores de las distintas sedes.

Oportunidad importante

La directora general de Personal y Formación del Profesorado, Mónica Ramírez, cuenta que “detrás de cada una de estas pruebas hay meses de estudio, esfuerzo y dedicación por parte de miles de aspirantes que hoy tienen la oportunidad de dar un paso importante en su trayectoria profesional”. De igual manera, traslada “el agradecimiento de la Consejería a los tribunales, equipos directivos y personal colaborador que hacen posible un dispositivo de esta envergadura”: “Llevamos muchos meses preparando este proceso para que todo se desarrolle con normalidad y con las máximas garantías, y confiamos en que la jornada transcurra tal y como está previsto”, concluye la directora general.