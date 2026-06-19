La Guardia Civil avisa a los canarios: estos descuido al dejar el coche aparcado en la calle durante las vacaciones de verano puede atraer a los ladrones

Muchas personas se disponen a comenzar sus ansiadas vacaciones de verano y hay quienes se desplazan en avión hasta destinos más lejanos o quienes eligen destinos más cercanos y viajan en sus vehículos. Para quienes elijan una alternativa al coche para sus desplazamientos y tengan que dejar sus vehículos en la calle porque no cuenta con plaza de garaje deben seguir unos consejos para evitar robos.

La Guardia Civil ha compartido un post en sus redes sociales de los peligros de dejar objetos que llamen la atención de los ladrones en los vehículos aparcados en la calle durante varios días. "Los ladrones buscan oportunidades, no vehículos concretos", avisan.

La importancia de aparcar el vehículo correctamente

La Guardia Civil recuerda que dejar el coche estacionado en la calle requiere respetar siempre las señalizaciones y no ocupar espacios en los que se puede entorpecer al circulación del resto de vehículos, especialmente a los prioritarios. Aparcar en zonas de carga y descarga, pasos de peatones, carriles reservados para autobuses o taxis, plazas para personas con movilidad reducida o lugares donde se obstaculice el paso puede acarrear graves sanciones económicas.

Los espacios como accesos a hospitales, salidas de emergencias o parques de bombera deben permanecer libres en todo momento para garantizar una intervención rápida y eficaz ante cualquier incidente.

Consejos para evitar robos

Las autoridades han lanzado una serie de recomendaciones para que los conductores que vayan a dejar su vehículo durante varios días aparcado en la calle lleven a cabo para evitar robos:

Nunca dejos documentación a la vista

a la vista Retira del vehículo objetos de valor, mochilas y bolsos

Aparcar en zonas transitadas y bien iluminadas , especialmente por la noche

, especialmente por la noche Comparte la ubicación o anota donde has aparcado el vehículo si te encuentras en una ciudad desconocida

La Guardia Civil insiste en la importancia de seguir estos consejos y extremar la precaución cuando el vehículo va a permanecer aparcado y sin moverse durante varios días.