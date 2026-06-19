Multa de 200 euros por cometer este error al decorar el coche para el Mundial: la DGT vigila a los conductores canarios
Tráfico advierte de las consecuencias que pueden tener los conductores si no respetan la normativa al decorar su vehículo para el campeonato del mundo
Con el comienzo del Mundial 2026 los canarios y el resto del país sueñan con que España logre conseguir su segunda estrella. Por ello, muchos aficionados han comenzado a decorar sus vehículos con banderas, pegatinas y otros elementos para mostrar su apoyo a su selección. Sin embargo, la Dirección General de Tráfico (DGT) advierte que no todo está permitido, ya que el principal objetivo es garantizar la seguridad vial,
La visibilidad es fundamental para los conductores
El artículo 19.1 del Reglamento General de Circulación establece que "la superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule, sin interferencias de láminas o adhesivos". Por ello, colocar pegatinas en los retrovisores, parabrisas o ventanillas puede acarrear sanciones económicas
Durante el Mundial también es frecuente observar vehículos en los que viaja más de un miembro sujetando la bandera de su país. Esta práctica no está prohibida de forma general, pero sí puede convertirse en una infracción si entorpece la visibilidad del conductor o afecta al funcionamiento de elementos esenciales del vehículo.
Cuando se circula a una velocidad elevada, las banderas pueden convertirse en un peligro y ser un obstáculo para el resto de conductores si el encargado de sujetarla pierda el control sobre ella.
Cuidado con los retrovisores
Otro de los errores que comenten los conductores más aficionados al fútbol es colocar fundas, cintas o banderas sobre los retrovisores exteriores. Estos son un elemento imprescindible para observar al resto de vehículos, y cualquier elemento que entorpezca el campo de visión puede ser sancionados.
Multas de hasta 200 euros
La sanción más habitual a la que se enfrentan los conductores en estos casos es de 200 euros por circular con objetos que dificultan la visibilidad o pongan en peligro la seguridad vial. Además, si un adorno se desprende del vehículo durante un desplazamiento puede provocar situaciones de peligro para el resto de usuarios que circulan por la vía.
La DGT recuerda que celebrar el Mundial es compatible con decorar el coche, siempre que los elementos colocados no afecten a la visibilidad, a la señalización del vehículo ni a la seguridad de la circulación.
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