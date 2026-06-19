Nuevo lío en la Administración canaria: CSIF denuncia que "la escasez de personal" en Función Pública retrasa el pago de trienios al personal estabilizado

La estabilización del personal interino y laboral, presentada durante años como una de las grandes operaciones para corregir la temporalidad crónica en las administraciones públicas, abre ahora un nuevo frente de conflicto en Canarias. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia retrasos en el reconocimiento y abono de trienios a empleados públicos que han superado los procesos de estabilización, una situación que afecta a decenas de trabajadores y que amenaza con convertirse en otro capítulo de la larga disputa entre el personal afectado y la maquinaria administrativa.

Tal y como asegura Javier Galván, representante del sindicato, los trienios forman parte de los derechos retributivos vinculados a la antigüedad y, para muchos empleados públicos, representan no solo una cantidad económica mensual de entre 300 y 400 euros extras, sino también el reconocimiento de años de servicio prestados en la Administración. Tras el proceso de estabilización, numerosos interinos y laborales que durante años ocuparon plazas estructurales han pasado a una nueva situación jurídica y, según CSIF, ese cambio no debería traducirse en bloqueos, demoras ni nuevas incertidumbres.

Imagen de archivo de una protesta de interinos. / Andrés Cruz

Sin respuesta homogénea

Ahora, CSIF sostiene que una parte del personal estabilizado se está encontrando con dificultades para cobrar los trienios que le corresponden. El sindicato habla de "trabas y lentitud" y acusa a la Administración de no ofrecer una respuesta homogénea. En el centro de la controversia está la interpretación de los efectos administrativos de la estabilización: si se trata de un cambio que obliga a revisar expedientes, vidas laborales y situaciones previas, o si, como defiende la organización sindical, no puede servir de excusa para demorar derechos económicos ya generados.

Fuentes de la Dirección General de Función Pública rechazan que exista una responsabilidad directa de este departamento en el abono de esas cantidades. Según explican, "el devengo de trienios y su abono es una competencia de las consejerías en la que Función Pública no interviene".

Variada casuística

Desde Función Pública insisten en que no todos los casos responden a una misma causa y que la Administración debe analizar cada expediente con sus particularidades. Las mismas fuentes aseguran que “la casuística es muy variada y se puede deber a distintos motivos, como, por ejemplo, cambio de departamento o cambio de categoría profesional, lo que conlleva una previa regularización de su vida laboral".

La central sindical afirma que la estabilización no es un cambio de categoría, sino de vínculo

La lectura de CSIF es radicalmente distinta, pues Galván considera que la estabilización no puede confundirse con una modificación sustancial de la categoría profesional del trabajador: "La estabilización no supone un cambio de categoría, es un cambio de vínculo".

Esta frase resume el núcleo político y administrativo de la queja sindical, pues para el CSIF, el trabajador estabilizado no parte de cero ni debe ver cuestionada su trayectoria previa. La organización entiende que el paso de temporal a fijo, funcionario de carrera o laboral fijo, según los casos, no debería interrumpir ni ralentizar el reconocimiento de la antigüedad acumulada en la Administración.

Pasarse la pelota

Con todo, desde Función Pública subrayan que "como problema generalizado los sindicatos no han hecho observación al respecto". En este sentido, Galván afirma que la respuesta, por ahora, está siendo individualizada. "Estamos intentando arreglarlo caso por caso, de las quejas que estamos recibiendo de decenas de personas, pero si esta situación se mantiene, pediremos una reunión con Función Pública y las distintas secretarías generales técnicas, que se pasan la pelota sobre sus responsabilidades", advierte Galván.

Un equipo de funcionarios en sus puestos de trabajo. / E. D. / L. P.

La expresión utilizada por el dirigente sindical refleja el malestar de CSIF con lo que considera una cadena de derivación de responsabilidades y reclama una solución coordinada que impida que los afectados tengan que peregrinar por distintos departamentos para resolver una cuestión retributiva que consideran clara. Máxime cuando el "atasco" se produce en Función Pública "por falta de personal", que remite a las consejerías que recaben de nuevo toda la información al personal estabilizado, "lo que contraviene el artículo 53 de la ley estatal de Procedimiento Administrativo Común, que viene a decir que si ya en su momento estaban reconocidos los derechos, no se necesita nueva documentación para refrendarlos".

La denuncia llega después de un proceso que marcó un antes y un después en el empleo público canario. La estabilización de un total de 3.530 empleados públicos en las Islas fue impulsada para reducir la elevada temporalidad en las plantillas, especialmente entre trabajadores que llevaban años, e incluso décadas, encadenando nombramientos o contratos temporales.