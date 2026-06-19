LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas recibe en Viena el premio al mejor diseño de los diarios locales de Europa

Misraim Rodríguez, jefe de Diseño de LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas y EL DÍA, y Adae Santana, diseñador gráfico de ambos diarios de Editorial Prensa Ibérica en Canarias, recogieron ayer, jueves 18 de junio, en Viena en la ceremonia de entrega de la 27ª edición de los premios European Newspaper Awards, el galardón otorgado a LA PROVINCIA/DLP como diario local europeo con mejor diseño del año 2025.

Los European Newspaper Awards están considerados los premios de diseño periodístico más prestigiosos del continente.

Un reconocimiento entre periódicos de 22 países

El premio sitúa a la cabecera canaria entre las publicaciones más destacadas de Europa en materia de diseño editorial. En esta edición, el periódico compitió con medios de comunicación procedentes de 22 países europeos, logrando imponerse en la categoría de diarios locales.

La distinción supone además un nuevo hito para la trayectoria reciente del periódico. Desde 2016, LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas ha acumulado 74 menciones y reconocimientos en los European Newspaper Awards, consolidando su presencia en uno de los certámenes más relevantes para la industria periodística europea.

Con este reconocimiento, el diario canario pasa a formar parte de un selecto grupo de periódicos locales premiados en años anteriores en países como Portugal, Noruega, Finlandia, Luxemburgo o Irlanda.

LA PROVINCIA, mejor diario local europeo en 2025 / La Provincia

El jurado destaca una maquetación cuidada y moderna

La valoración del jurado fue especialmente positiva respecto al planteamiento visual del periódico. Los expertos definieron a LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas como “un periódico local ejemplar en Europa”, destacando la calidad de su diseño y la coherencia gráfica de sus páginas.

Según las conclusiones de los expertos, la publicación presenta una maquetación sofisticada y minuciosamente trabajada, donde cada elemento está integrado de forma equilibrada. Entre los aspectos más valorados figuran el uso del espacio en blanco, la claridad visual y la apuesta por formatos de doble página para desarrollar los temas más relevantes de la actualidad.

Los responsables de la evaluación también resaltaron que la portada suele apoyarse en imágenes de gran impacto visual para presentar los asuntos principales del día, una línea estética que se mantiene posteriormente en el desarrollo interior de las informaciones.

LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas recoge el premio al diario local europeo con mejor diseño del año / La Provincia/DLP

Asimismo, el jurado puso en valor el estilo visual de la cabecera, al que definió como elegante, amplio y cercano al formato de revista, una tendencia cada vez más presente en el diseño editorial contemporáneo.

Un jurado compuesto por especialistas europeos

La edición de este año contó con un panel de expertos formado por periodistas, diseñadores, directores de arte, profesores universitarios y especialistas en comunicación procedentes de distintos países europeos.

Entre los miembros del jurado figuraban profesionales de Dinamarca, Suiza, Alemania, Suecia y Portugal vinculados al diseño de medios de comunicación, la transformación digital y la dirección artística de periódicos de referencia en sus respectivos países.

La diversidad de perfiles y procedencias convierte a los European Newspaper Awards en uno de los certámenes más exigentes del sector, ya que evalúan tanto la creatividad como la funcionalidad y la capacidad de los medios para mejorar la experiencia de lectura de sus audiencias.

Más de 30 premios para las cabeceras de Prensa Ibérica

Además del reconocimiento obtenido por LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas, las distintas cabeceras del grupo Prensa Ibérica lograron más de una treintena de galardones en esta edición de los European Newspaper Awards.

Estos premios distinguen anualmente aspectos relacionados con el diseño editorial, la presentación visual de la información, la innovación gráfica y la calidad de las publicaciones impresas y digitales.

La concesión de estos reconocimientos refuerza la presencia de las cabeceras de Editorial Prensa Ibérica en el panorama periodístico europeo en materia de diseño de prensa.