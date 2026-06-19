¿Cuándo serán los conciertos de 'El Baifo Tour' de Quevedo en Canarias?

Quevedo ya ha puesto en marcha la nueva etapa de El Baifo. El artista canario ha hecho sold out en sus conciertos de Madrid y Barcelona para 2027. Sin embargo, hay una gran incógnita que sigue sin resolver: ¿Llegará 'El Baifo Tour' a Canarias?

Por ahora, no hay fecha oficial confirmada en las Islas, pero en las últimas semanas han aparecido varias pistas que alimentaron la esperanza de los seguidores canarios.

Lo primero fue el anuncio de la gira como una etapa peninsular, los mensajea del propio Quevedo en redes sociales, sus declaraciones sobre el Estadio de Gran Canaria y, ahora, la apertura de una pop-up store llamada Baifo e Hijos en Las Palmas de Gran Canaria que ha disparado de nuevo las especulaciones.

Madrid y Barcelona, las primeras paradas de Quevedo

La gira anunciada hasta el momento concentra sus conciertos en dos ciudades: Madrid y Barcelona. Quevedo actuará en el Movistar Arena de Madrid y en el Palau Sant Jordi de Barcelona dentro de una primera tanda de fechas que ha ido creciendo por la enorme demanda de entradas.

En Madrid, el artista tiene previsto actuar los días 9, 10, 11, 14 y 15 de abril, además del 17, 18 y 20 de mayo de 2027. En Barcelona, las citas anunciadas se reparten entre el 31 de mayo, el 1 de junio y los días 1, 2, 3, 5, 6 y 7 de julio de 2027.

En total, son 16 conciertos entre ambas ciudades, una cifra que confirma la dimensión del fenómeno que ha generado 'El Baifo Tour' antes incluso de subirse al escenario.

¿Una gira solamente en la Península?

Una de las pistas que más ha llamado la atención es la propia forma en la que se presentó la gira: 'El Baifo Tour – España (Península)'. Ese matiz no ha pasado desapercibido para los fans, que han interpretado la etiqueta como una posible señal de que la etapa anunciada corresponde únicamente al territorio peninsular.

La lectura no confirma nada, pero sí deja margen a la especulación. Si Madrid y Barcelona forman parte de la etapa peninsular, Canarias podría quedar reservada para un anuncio posterior, con formato propio y con un peso especial siguiendo la temática del disco.

El Baifo es, probablemente, el proyecto más conectado de Quevedo con su identidad canaria. El título, el imaginario visual, las referencias locales y la reivindicación por el territorio han convertido al Archipiélago en el centro de esta etapa artística, por lo que Canarias no puede faltar.

"Cuando menos se lo esperen"

La expectación aumentó aún más con el vídeo de anuncio de la gira. En él, Quevedo dejó un mensaje directo para Canarias, a quienes citó a esperar porque en las Islas será “cuando menos se lo esperen”.

De momento, el único calendario oficial es el de Madrid y Barcelona. Aun así, el guiño a las Islas mantiene abierta la puerta a un anuncio que, de producirse, tendría un componente emocional para Quevedo y para un público que ya lo arropó en el Estadio de Gran Canaria.

El tuit de Quevedo que "deja claro" la parada en Canarias

La conversación en redes no estalló únicamente por la ausencia de Canarias en el primer aviso de la gira. Buena parte de las críticas llegaron desde la Península, donde muchos seguidores lamentaron que ‘El Baifo Tour’ se concentrara solo en Madrid y Barcelona y no pasara por otras ciudades o provincias peninsulares.

Fue en ese contexto cuando Quevedo respondió con una frase que no tardó en alimentar todo tipo de lecturas: “Suerte tienen que salgo de Las Palmas”.

El comentario, escrito en tono irónico, funcionó como una declaración de intenciones. Quevedo viene a decir que bastante hace con salir de su casa, de su ciudad y de su Isla para llevar la gira a Madrid y Barcelona. Precisamente por eso, el mensaje ha sido interpretado por muchos fans como una pista más de que Canarias no está fuera del mapa, sino todo lo contrario.

A mí me gustaría venir a Las Palmas de Gran Canaria con algo especial Quevedo — Cantante grancanario.

La idea de que Canarias pueda tener un capítulo propio dentro de ‘El Baifo Tour’ también encuentra apoyo en las propias palabras de Quevedo sobre cómo entiende sus regresos a casa.

En una entrevista inédita para esta casa, el artista dejó claro que no quiere actuar en Las Palmas de Gran Canaria de cualquier manera, sino con una propuesta que esté a la altura de lo que representa hacerlo en su tierra.

“A mí me gustaría venir a Las Palmas de Gran Canaria con algo especial”, afirmó al ser preguntado por una posible actuación vinculada al Carnaval capitalino. La frase resume bien la filosofía que parece marcar sus proyectos en Canarias: no se trata de sumar una fecha más al calendario, sino de construir un gran espectáculo.

Adolfo Rodríguez

¿Es la pop up store Baifo e Hijos una señal como en Buenas Noches?

La expectación alrededor de la pop-up store ‘Baifo e hijos’ no surge de la nada. Quevedo ya ha demostrado en otras etapas que sus acciones promocionales pueden esconder algo más que una simple venta de productos.

El ejemplo más claro está en la etapa de ‘Buenas Noches’. Antes de anunciar por completo su regreso, el artista convocó a sus seguidores con una acción sorpresa vinculada a la luna de la portada del álbum. En ese momento, Quevedo lanzó una “bolsa misteriosa” con una imagen de una luna y un código QR impreso, que terminó funcionando como pase exclusivo para un concierto sorpresa en la Plaza de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria.

Imagen de la story publicada por Quevedo en su cuenta de Instagram. / LP/DLP

Ese antecedente explica por qué ahora muchos miran con lupa la apertura de ‘Baifo e hijos’ en Las Palmas de Gran Canaria. La pop-up store, prevista para el próximo martes 23 de junio en el Mercado de Altavista, llega en plena incertidumbre sobre una posible fecha de ‘El Baifo Tour’ en Canarias.

La pregunta sigue en el aire: ¿llegará El Baifo Tour a las Islas? La respuesta oficial, por ahora, es que no hay fecha anunciada. Pero las señales son suficientes para mantener viva la esperanza.