El Teide se despereza: el IGN registra casi medio centenar de terremotos bajo Tenerife en 24 horas

El Teide sigue desperezándose. Las entrañas de Tenerife han vuelto a vibrar durante las últimas 24 horas con varios pulsos de actividad sísmica que el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado al oeste de Las Cañadas del Teide, la misma zona en la que se ha estado registrando actividad desde 2016.

Esta actividad anómala dentro de la normalidad de un territorio volcánico, comenzó a las 05:14 horas de la madrugada del 18 de junio. Durante esa madrugada se registró un primer pulso de actividad sismo-volcánica y fue "muy breve", tal y como explican desde el IGN. Esta vibración de las cavidades de las entrañas de la tierra duró apenas 11 minutos. Pero los movimientos sísmicos no acabaron ahí.

A lo largo de la tarde de ayer y esta noche se han producido varios pulsos más, hasta las 05:21 horas del 19 de junio. El primero, de las 05:14 del 18 de junio, registró un total de 16 terremotos localizados con profundidades entre 8 y 17 kilómetros bajo el nivel del mar. Todos ellos casi imperceptibles, ya que las magnitudes se situaron entre 0,6 y 1 mbLg.

Del resto de actividad que comenzó a las 16:42 horas de este jueves y que ha durado hasta las 05:21 del día de este viernes, se han detectado de forma automática 63 eventos sísmicos hasta el momento de redacción de esta noticia, de los que se han podido localizar 14. En este caso, los eventos también se localizaron a entre 8 y 15 km de profundidad y fueron aún más débiles que los anteriores. No en vano, las magnitudes de los eventos localizados oscilan entre 0,4 y 0,8 MbLg.

Aunque la mayor parte de los hipocentros se encuentran situados en la zona oeste de las Cañadas, como en otras ocasiones, en esta ocasión también se ha registrado un terremoto en la localidad de Icod de los Vinos de magnitud 0,3 mbLg a una profundidad de 2 kilómetros. Cabe recordar que, con esa magnitud, es casi imposible que se perciba por parte de la población.

Menos energía que los eventos de febrero

Aunque pueda recordar a la pequeña crisis sísmica que se vivió entre mediados de febrero y principios de marzo en la isla, esta actividad detectada tiene mucha menos energía y, por ende, también menos fuerza.

Como explican desde el IGN, se trata principalmente de eventos con alto contenido en bajas frecuencias, a diferencia de los eventos volcano-tectónicos habituales y se clasifican como eventos híbridos. La actividad de estos pulsos no presenta un patrón repetitivo en forma de familias, por lo que tampoco se pueden considerar enjambres. Ninguno de estos eventos ha sido sentido por la población de la isla.

No hay más riesgo de erupción a corto plazo

Este tipo de actividad no aumenta el peligro de erupción a corto o medio plazo en la isla de Tenerife. El IGN, como entidad responsable de la vigilancia volcánica en España, tiene desplegada una red de más de 100 estaciones, equipos y puntos de muestreo fijos en la isla para monitorizar y evaluar con la tecnología actual los parámetros más destacados y de esta forma, realizar un seguimiento exhaustivo en tiempo real de cualquier cambio, alteración o anomalía en sismicidad, deformaciones y geoquímica que pudiera indicar una evolución en el peligro a corto, medio y largo plazo de una erupción volcánica.