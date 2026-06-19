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Torres habla de "éxito" del proceso de reubicación de menores migrantes desde Canarias: "PP y Vox no han ayudado nada"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática acusa a PP y Vox de poner "palos en las ruedas"

Ángel Víctor Torres, durante una intervención.

Ángel Víctor Torres, durante una intervención. / Alberto Ortega / Europa Press

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Europa Press

Madrid

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha calificado de "éxito" e "hito" el proceso de reubicación de menores migrantes desde Canarias a otras comunidades, al tiempo que ha arremetido contra el Partido Popular (PP) y Vox. "No han ayudado nada", ha censurado.

En una entrevista en 'Radio Lanzarote Onda Cero', recogida por Europa Press, Ángel Víctor Torres ha criticado que PP y Vox han votado en contra de este proceso, "han puesto palos en las ruedas, han ido al Tribunal Constitucional, incluso algunos de ellos, al Tribunal Superior de Justicia de sus comunidades como es el caso de la Comunidad de Madrid".

"Nos han mandado cartas diciendo que no podíamos hacer lo que estábamos haciendo. Y, a pesar de que han puesto palos en las ruedas, más de 2.000 menores no acompañados que llegaron a Ceuta, Melilla y en el caso de Canarias más de 1.000, están reubicados en el resto de España. Por lo tanto, un éxito, un hito, algo que llevábamos décadas buscando", ha manifestado.

"Quizás, la cuestión más relevante de esta legislatura"

El ministro ha añadido que, para él, fue "un honor" poder llevar esta cuestión al Consejo de Ministros y al Congreso defenderlo y "sacarlo adelante". "Creo que ha sido, quizás, la cuestión más relevante de esta legislatura, porque así lo decía el propio máximo responsable del Gobierno de Canarias", Fernando Clavijo, ha subrayado.

Preguntado sobre si cree que la reubicación de menores migrantes tiene futuro en el contexto de gobiernos de coalición formados por PP y Vox, el ministro de Política Territorial ha advertido de que en el caso de que los de Santiago Abascal gobiernen en España y en sus autonomías "van a paralizar esto".

Traslado de menores migrantes asilados a las instalaciones del Canarias 50 en La Isleta

Traslado de menores migrantes asilados a las instalaciones del Canarias 50 en La Isleta

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Traslado de menores migrantes asilados a las instalaciones del Canarias 50 en La Isleta / José Pérez Curbelo

"Están aprobando que no van a aceptar a ningún menor que venga de Canarias, pero además añaden ni una plaza más para los mayores. Y eso condena, condena a los menores, condena los derechos humanos y condena a Canarias. Y hay que ser claro: es lo que están firmando", ha remarcado.

El mensaje del papa León XIV sobre los migrantes

De este modo, Ángel Víctor Torres ha recordado que el papa León XIV animó a defender "al inmigrante, al desvalido, al vulnerable" en todos sus discursos en España. "Lo dijo en Madrid, en Barcelona, en Gran Canaria, en Tenerife, lo pudimos ver todos", ha afirmado.

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Finalmente, el ministro ha agregado que el PP y Vox "aplauden cuando están delante del papa, pero luego no tiene ningún pudor en votar en contra o en poner problemas". Así, ha insistido en que van a aprobar "antes de que acabe el verano" el real decreto que prorroga un año más esta ley "necesaria", de la que están "muy orgullosos" pero que está "amenazada".

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