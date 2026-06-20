La Aemet avisa de un sábado con nubes al norte de Gran Canaria y más claros en el resto
Las temperaturas seguirán con pocos cambios y el viento podrá soplar con más intensidad en las vertientes este y oeste de la isla
Gran Canaria tendrá este sábado una jornada estable, con más nubosidad en el norte a primeras horas y predominio de cielos poco nubosos en el resto, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas seguirán con pocos cambios, con una máxima de 25 grados en Las Palmas de Gran Canaria. El viento soplará flojo a moderado del nordeste, aunque podrá ser ocasionalmente fuerte en las vertientes este y en el extremo oeste.
En el conjunto de Canarias, las nubes bajas se concentrarán al norte de las islas durante las primeras horas, mientras que en el sur y en el resto de zonas predominarán los cielos poco nubosos o despejados. En el mar se espera marejadilla o marejada, con viento del noreste y brisas en la costa oeste.
Gran Canaria
En el norte, por debajo de los 700-800 metros, habrá cielos nubosos, que tenderán a poco nubosos a partir del mediodía. En el resto de zonas, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas por la mañana.
Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, con ligeros ascensos de las mínimas en medianías del sur. El viento será flojo a moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en vertientes este y extremo oeste, principalmente a primeras y últimas horas. Brisas en costas del suroeste.
Temperaturas previstas:
Las Palmas de Gran Canaria: 20 / 25 grados
Lanzarote
En el norte estará nuboso, tendiendo a poco nuboso por la tarde. En el resto, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas durante la mañana.
Las temperaturas seguirán con pocos cambios. El viento soplará moderado del norte y nordeste.
Temperaturas previstas:
Arrecife: 19 / 27 grados
Fuerteventura
Fuerteventura tendrá intervalos nubosos, que tenderán a poco nubosos durante la mañana.
Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, con ligeros ascensos de las máximas en zonas de interior. El viento será moderado del nordeste.
Temperaturas previstas:
Puerto del Rosario: 19 / 26 grados
Tenerife
En el norte, por debajo de los 800-900 metros, habrá intervalos nubosos, con predominio de cielos poco nubosos por la tarde. En el resto, cielos poco nubosos, con intervalos nubosos matinales.
Las temperaturas seguirán con pocos cambios, con ligeros ascensos de las máximas en medianías del sur. El viento será flojo del nordeste, con intervalos de moderado en la vertiente este y el extremo noroeste, y brisas en el oeste. En cumbres centrales, viento en general flojo del oeste.
Temperaturas previstas:
Santa Cruz de Tenerife: 20 / 28 grados
La Gomera
En el norte, por debajo de los 900-1000 metros, se esperan intervalos nubosos, con predominio de cielos poco nubosos por la tarde. En el resto, cielos poco nubosos con intervalos matinales.
Las temperaturas continuarán con pocos cambios. El viento será flojo del nordeste, con intervalos de moderado en los extremos este y noroeste, y brisas en el suroeste.
Temperaturas previstas:
San Sebastián de La Gomera: 21 / 25 grados
La Palma
La Palma tendrá intervalos nubosos durante la jornada.
Las temperaturas seguirán con pocos cambios. El viento será flojo del nordeste, con intervalos de moderado en los extremos sudeste y noroeste. Habrá brisas en la costa oeste.
Temperaturas previstas:
Santa Cruz de La Palma: 20 / 25 grados
El Hierro
En El Hierro se esperan intervalos nubosos.
Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. El viento soplará flojo del nordeste, con intervalos de moderado en la vertiente este y el extremo noroeste, y brisas en el suroeste.
Temperaturas previstas:
Valverde: 17 / 22 grados
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