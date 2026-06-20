El alquiler temporal cae un 1%: los propietarios frenan su uso y no aumenta la oferta de vivienda

Los contratos de alquiler temporal, aquellos con duración inferior a 12 meses, han registrado un descenso del 1% interanual en el primer semestre del año. Esta modalidad representa actualmente el 6% del total de contratos, lo que supone el primer retroceso tras varios años de crecimiento sostenido en este tipo de arrendamiento.

La Ley de Vivienda condiciona las decisiones de los propietarios

Según los últimos datos del portal inmobiliario Fotocasa, las restricciones asociadas a la Ley de Vivienda están influyendo directamente en el comportamiento de los propietarios.

La directora de Estudios del propio portal, María Matos, explica que el descenso del alquiler temporal “refleja que las restricciones regulatorias están teniendo un efecto directo en las decisiones de los propietarios”, que muestran ahora menor intención de trasladar viviendas del alquiler habitual al temporal.

Sin embargo, Matos añade un elemento clave: este descenso no se está traduciendo en un aumento de la oferta de alquiler de larga duración, lo que confirma que el desequilibrio del mercado continúa por la falta de vivienda disponible.

Uno de los datos más relevantes del informe es que la caída del alquiler temporal no está provocando un incremento del alquiler de vivienda habitual. El alquiler de vivienda tradicional sigue siendo mayoritario, aunque pierde peso al pasar del 77% en 2025 al 74% en 2026. En paralelo, otras fórmulas ganan protagonismo:

El alquiler social sube del 5% al 7%

El alquiler por habitaciones aumenta del 4% al 6%

Este cambio refleja una reconfiguración del mercado, pero sin ampliar la oferta total disponible.

Las previsiones del mercado apuntan a un cambio claro en la actitud de los propietarios. En 2026, el 69% de los dueños de viviendas rechaza optar por el alquiler temporal, frente al 62% de 2025 y el 46% de 2024. Además, solo el 18% considera probable o bastante probable transformar su vivienda de alquiler habitual a temporal, frente al 26% del año anterior.

Jóvenes, los más expuestos al alquiler temporal

El impacto del alquiler temporal se concentra especialmente en los jóvenes de entre 25 y 34 años. Este grupo representa el 10% de las personas que viven en viviendas con contratos inferiores a un año, siendo el segmento con mayor presencia en esta modalidad. Se trata de un colectivo especialmente afectado por los precios del alquiler y las dificultades de acceso a la vivienda en propiedad.

Varios jóvenes observan anuncios de casas en alquiler en una inmobiliaria. / E.D. / L.P.

El sector del alquiler entra en una fase de ajuste marcada por la regulación, la evolución de la rentabilidad y la incertidumbre jurídica. Sin embargo, el principal problema se mantiene: la falta de vivienda en alquiler suficiente para absorber la demanda creciente. La evolución de los próximos meses será clave para determinar si este cambio de tendencia se consolida o si el mercado vuelve a reequilibrarse.