Ansiedad, esperanza y paciencia: dos vidas a un paso de la regularización

Cuando Faysury conoció el plan del Gobierno para regularizar a más de medio millón de personas migrantes sintió "mucha ansiedad". Había llegado a Canarias desde Colombia el 5 de octubre de 2021 y temía que la medida finalmente no saliera adelante, ya que había depositado en ella gran parte de sus expectativas de futuro. Cuando en abril se abrió el plazo para iniciar los trámites - tras haber sufrido incluso retrasos en su puesta en marcha - el proceso resultó más sencillo de lo que imaginaba y terminó con un desenlace positivo: su solicitud ha sido admitida a trámite y todo apunta a que seguirá adelante. A lo largo de todo el procedimiento ha contado con el acompañamiento de los profesionales de CEAR. "Le preguntaba a la abogada muy a menudo cómo iba todo, si saldría todo bien o no. Ella me decía que no hiciera caso a lo que se decía en la calle, que me avisaría cuando hubiera novedades. Pero el proceso ha sido muy ansioso", relata.

Ahora, la regularización entra en su recta final y los nervios en torno a las resoluciones aumentan. El próximo 30 de junio finaliza el plazo para presentar las solicitudes. "Ha sido super fácil presentar la solicitud", cuenta Faysury. Es solicitante de asilo y solo tuvo que aportar cuatro documentos para iniciar el trámite. La Administración tardó apenas 10 días en comunicarle que su solicitud había sido admitida a trámite. "El sentimiento fue de mucha alegría. Me sentí súper feliz, me vi más cerca que nunca de conseguir mis documentos, de legalizarme y de lograr todo aquello que he buscado durante todos estos años", relata.

En el caso de Faysury se suma una dificultad añadida: tiene una discapacidad y reconoce que "las empresas normalmente no te reciben". Ahora, una de sus aspiraciones es trabajar como autónoma y convertirse en su propia jefa, además de generar empleo para otras personas. Aunque admite que ahora no se puede quejar, también reconoce que el camino desde que llegó a Gran Canaria "no fue sencillo". Sin embargo, la regularización le ha abierto nuevas expectativas de futuro. Si tuviera que dar un consejo a alguien que vaya a iniciar un proceso similar, lo tiene claro: "Que tenga plena confianza, que eso le va a cambiar la vida, les va a resolver muchos aspectos importantes y van a tener un mejor futuro laboral y personal". A nivel personal, resume lo que le supone este proceso en una sola palabra: "Tranquilidad".

Otro caso

La historia de Cheikh comenzó mucho antes de su llegada a España. Natural de Senegal, decidió abandonar su país ante la falta de oportunidades para construir el futuro que deseaba. En 2019 se trasladó a Marruecos, donde trabajó durante varios años con el objetivo de reunir el dinero necesario para dar el salto a Europa. Allí dejó atrás sus estudios de idiomas en la universidad y pasó a ganarse la vida en el campo junto a otros trabajadores senegaleses. Tras años de esfuerzo y ahorro, en 2023 emprendió la travesía hacia Canarias. Tenía 24 años cuando llegó al Archipiélago a bordo de un cayuco. Hoy reside en Madrid, donde intenta construir la vida que salió a buscar lejos de su hogar.

Como Faysury, cuando conoció el proceso extraordinario de regularización, tuvo claro que quería acogerse a él, aunque también afrontó las incertidumbres propias de un procedimiento nuevo y poco conocido. "La preparación no fue difícil", explica. En su caso, ya disponía de gran parte de la documentación necesaria y únicamente tuvo que solicitar el certificado de antecedentes penales a través del consulado de Senegal. "Llegó a tiempo", recuerda. Precisamente, la obtención de este documento era uno de los aspectos que más preocupaban a las administraciones y a las entidades que acompañan a los solicitantes. Los consulados llevaban meses advirtiendo del elevado volumen de peticiones de certificados de antecedentes penales, uno de los requisitos indispensables para acceder a la regularización y uno de los trámites que más dudas y retrasos ha generado entre los potenciales beneficiarios.

Una vida "tranquila"

La atención por parte de las administraciones fue, según Cheikh, "muy buena". Si tuviera que señalar algún aspecto mejorable, apunta a los plazos. Aunque no lo considera algo negativo, sí reconoce que la tramitación fue más lenta de lo que esperaba. Las previsiones iniciales apuntaban a que la admisión a trámite de las solicitudes no se demoraría más de 15 días desde su presentación. Un paso clave porque permite a los solicitantes incorporarse al mercado laboral incluso antes de recibir la resolución definitiva. Sin embargo, en su caso, la espera se prolongó hasta aproximadamente un mes.

Cuando supo que su solicitud había sido admitida a trámite, Cheikh se mostró "muy contento". Ha conocido a personas a las que no se les ha aceptado, por lo que, más allá de un trámite administrativo, la resolución tiene un impacto directo en la vida de los solicitantes: les permite incorporarse al mercado laboral. Para él, la regularización supone "estar más tranquilo y no tener miedo a hacer las cosas". Aunque reconoce que ahora vive el proceso con "ansiedad y estrés" mientras espera la resolución definitiva, confía en que su situación se resolverá favorablemente. Su objetivo es "seguir trabajando y contribuir a España", y muchos de sus planes dependen de la regularización. Entre ellos, destaca con especial ilusión la posibilidad de regresar algún día a su país.