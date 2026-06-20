Aplicaciones para minimizar el contacto entre padres divorciados: "Tienes que recoger al niño del colegio a las 4"

Las llamadas, los mensajes y las reuniones presenciales para coordinar las necesidades de los hijos en común se convierten en un lastre para muchos padres divorciadosque terminan la relación en malos términos. Y, ante el menor inconveniente, la aparente paz vuelve a saltar por los aires. En la era digital, las soluciones son cada vez más variopintas y han surgido distintas aplicaciones que persiguen reducir al mínimo el contacto entre los progenitores y evitar malentendidos, al limitar la comunicación a una serie de anotaciones en una agenda compartida con instrucciones detalladas sobre el cuidado de los niños.

Una de las más populares recibe el nombre de mitribuApp y se dirige a los padres separados que pretenden "coordinar la custodia de sus hijos de manera más efectiva". Mediante su interfaz, los usuarios pueden agregar los eventos importantes para los menores, como cumpleaños, vacaciones o eventos deportivos, y compartir esta información con el otro tutor. Con entradas como "tienes que recoger al niño del colegio a las 4 de la tarde", "se ha retrasado una hora la clase de fútbol" o "la niña va a pasar la tarde en casa de una amiga" las exparejas limitan todas las comunicaciones digitales a este medio.

Además, la plataforma permite que los padres discutan cualquier problema o cambio en los días de custodia, lo que según sus promotores reduciría "el estrés y la tensión" asociados con la coordinación de la misma. En este sentido, permite solapar los calendarios con amigos y otros familiares, con lo que persigue fomentar un "sentido de comunidad y colaboración".

"Tienes que recoger al niño del cole a las cuatro de la tarde", es el ejemplo de una de las tareas

Los desacuerdos financieros también suele ser motivo de conflicto habitual entre parejas divorciadas con hijos en común. Para ello, la aplicación permite añadir los diferentes gastos relacionados con los menores, como el dinero que invierten en alimentos, ropa, actividades extracurriculares o consultas médicas. Así, los desarrolladores plantean que los pagos se repartan de forma equitativa y transparente entre ambos progenitores.

Otra de las más utilizadas es 2BePart, un programa que prioriza el intercambio de información, compartir tareas y, en definitiva, "formar parte de la vida de cada miembro de una familia con padres separados". Los usuarios, al igual que en la anterior, almacenan todos los datos sobre el cuidado para que los padres puedan consultarlos, sincronizarlos o modificarlos en cualquier momento.

Registro de eventos

Entre sus funciones, la plataforma cuenta con un calendario para registrar los eventos más importantes, un apartado de finanzas que recoge cada uno de los gastos relacionados con los menores y valora si están balanceados, una sección de mensajes donde comentar las diferentes tareas y un listado de los objetos prestados al otro progenitor.

El abogado Sebastián Vega Reyes, especializado en derecho civil, advierte que estos métodos pueden resultar una herramienta de ayuda en algunas ocasiones, pero "hay que tener en cuenta que siempre requiere una voluntariedad de las partes para cargar la información y leerla". "Evidentemente, lo ideal es que se hablen con normalidad, pero si el diálogo está roto a veces puede ser más cómodo recoger las obligaciones y las necesidades de los niños sin tener un trato directo entre los dos miembros de la familia", asegura.

MitribuApp y 2BePart son los dos programas más populares entre los usuarios

De esta forma, los progenitores pueden continuar sin dirigirse la palabra y utilizar, en su lugar, una agenda propia que les sirve como recordatorio de las actividades, salidas y responsabilidades relacionadas con el menor. "Eso puede evitar algún conflicto porque el padre que va a recoger al menor del colegio, por ejemplo, si hay una salida y llega dos horas más tarde se entera sin tener que estar llamando a la otra parte", sostiene el letrado.

Para Vega, más allá del medio empleado estas aplicaciones se posicionan como un simple recordatorio personal que se recoge en una agenda a la que tiene acceso otra persona. "Se podría hacer sin un programa específico, solo creando una agenda y compartiéndola con la otra persona, pero exige ese principio de acuerdo y ese compromiso para cargar toda la información", señala.

Uno de los problemas que genera este tipo de soluciones es que hay un desarrollador detrás de las distintas iniciativas que también podría tener acceso a los datos personales de los menores, al no existir ningún organismo público detrás de la plataforma. Según el abogado, esta situación "en principio no debería tener mayor repercusión, pero sí habría que revisar la privacidad de los menores y qué personas podrían tener acceso a sus datos personales".