Canarias espera cielos despejados y ligero ascenso de temperaturas este domingo, según la Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este domingo cielos poco nubosos o despejados con intervalos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve a primeras y últimas horas del día, temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, especialmente las máximas de zonas de interior y viento flojo a moderado del nordeste.

El viento se intensificará durante la segunda mitad del día y podrá ser ocasionalmente fuerte en extremos noroeste y sureste de las islas montañosas a partir de la tarde.

En cuanto al estado de la mar, anuncia viento del nordeste de fuerza 3 o 4 y 4 o 5, marejadilla o marejada, y variable de fuerza 1 a 3 en las costas del sur, suroeste y oeste de las islas con brisas y mar rizada, informa Efe.

La previsión por islas es la siguiente:

LANZAROTE

En el norte, nuboso tendiendo a poco nuboso por la tarde y a intervalos nubosos al final del día. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, especialmente las máximas en zonas del interior sur. Viento inicialmente flojo del nordeste arreciando a moderado durante la segunda mitad del día

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 19 28

FUERTEVENTURA

Poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en la mitad norte a primeras y últimas horas. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, principalmente las máximas en zonas del interior sur, donde no se descarta que se superen localmente los 30 ºC. Viento moderado del nordeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 19 27

GRAN CANARIA

En el norte, por debajo de 600 a 700 metros, cielos nubosos, tendiendo a poco nuboso a partir de mediodía y volviendo a aumentar a nuboso al final. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, especialmente las máximas en zonas de interior sur. No se descarta que se superen localmente los 30 ºC en medianías orientadas al oeste, sur y este. Viento flojo a moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en la vertiente sureste y extremo noroeste, principalmente a partir de la tarde. Brisas en costas suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria, 20 25

TENERIFE

En el norte, por debajo de 700 a 800 metros, intervalos nubosos con predominio del poco nuboso por la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado en general, con intervalos nubosos matinales en el oeste y sur. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, principalmente las máximas en zonas de interior. Viento flojo a moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en la vertiente este y extremo noroeste a partir de la tarde. Brisas en costas oeste. En cumbres centrales, viento flojo del oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 20 28

LA GOMERA

En el norte, por debajo de 700 a 800 metros, intervalos nubosos con predominio del poco nuboso por la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos nubosos matinales al sur. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, especialmente las máximas en zonas del interior sur. Viento flojo a moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en la vertiente este y extremo noroeste a partir de la tarde. Brisas en costas sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de la Gomera 21 26

LA PALMA

Intervalos nubosos por debajo de 800 a 900 metros, con predominio del poco nuboso por la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, principalmente en cumbres y medianías del oeste. Viento flojo a moderado del nordeste, más intenso en los extremos sudeste y noroeste, principalmente a partir de la tarde. Brisas en costa oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de la Palma 20 25

EL HIERRO

Intervalos nubosos por debajo de 700 a 800 metros, con predominio del poco nuboso por la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, principalmente en zonas de interior. Viento flojo a moderado del nordeste, más intenso en la vertiente este y el extremo noroeste, especialmente a partir de la tarde. Brisas en costas suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 16 20