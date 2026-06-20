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Canarias espera cielos despejados y ligero ascenso de temperaturas este domingo, según la Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología pronostica cielos despejados en general con intervalos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve el primer domingo de la primavera

Predicción del tiempo para las 15.00 horas del domingo 21 de junio en Canarias, según Windy

Predicción del tiempo para las 15.00 horas del domingo 21 de junio en Canarias, según Windy / Windy.com

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Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este domingo cielos poco nubosos o despejados con intervalos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve a primeras y últimas horas del día, temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, especialmente las máximas de zonas de interior y viento flojo a moderado del nordeste.

El viento se intensificará durante la segunda mitad del día y podrá ser ocasionalmente fuerte en extremos noroeste y sureste de las islas montañosas a partir de la tarde.

En cuanto al estado de la mar, anuncia viento del nordeste de fuerza 3 o 4 y 4 o 5, marejadilla o marejada, y variable de fuerza 1 a 3 en las costas del sur, suroeste y oeste de las islas con brisas y mar rizada, informa Efe.

La previsión por islas es la siguiente:

LANZAROTE

En el norte, nuboso tendiendo a poco nuboso por la tarde y a intervalos nubosos al final del día. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, especialmente las máximas en zonas del interior sur. Viento inicialmente flojo del nordeste arreciando a moderado durante la segunda mitad del día

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 19 28

FUERTEVENTURA

Poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en la mitad norte a primeras y últimas horas. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, principalmente las máximas en zonas del interior sur, donde no se descarta que se superen localmente los 30 ºC. Viento moderado del nordeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 19 27

GRAN CANARIA

En el norte, por debajo de 600 a 700 metros, cielos nubosos, tendiendo a poco nuboso a partir de mediodía y volviendo a aumentar a nuboso al final. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, especialmente las máximas en zonas de interior sur. No se descarta que se superen localmente los 30 ºC en medianías orientadas al oeste, sur y este. Viento flojo a moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en la vertiente sureste y extremo noroeste, principalmente a partir de la tarde. Brisas en costas suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria, 20 25

TENERIFE

En el norte, por debajo de 700 a 800 metros, intervalos nubosos con predominio del poco nuboso por la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado en general, con intervalos nubosos matinales en el oeste y sur. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, principalmente las máximas en zonas de interior. Viento flojo a moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en la vertiente este y extremo noroeste a partir de la tarde. Brisas en costas oeste. En cumbres centrales, viento flojo del oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 20 28

LA GOMERA

En el norte, por debajo de 700 a 800 metros, intervalos nubosos con predominio del poco nuboso por la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos nubosos matinales al sur. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, especialmente las máximas en zonas del interior sur. Viento flojo a moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en la vertiente este y extremo noroeste a partir de la tarde. Brisas en costas sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de la Gomera 21 26

LA PALMA

Intervalos nubosos por debajo de 800 a 900 metros, con predominio del poco nuboso por la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, principalmente en cumbres y medianías del oeste. Viento flojo a moderado del nordeste, más intenso en los extremos sudeste y noroeste, principalmente a partir de la tarde. Brisas en costa oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de la Palma 20 25

EL HIERRO

Intervalos nubosos por debajo de 700 a 800 metros, con predominio del poco nuboso por la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, principalmente en zonas de interior. Viento flojo a moderado del nordeste, más intenso en la vertiente este y el extremo noroeste, especialmente a partir de la tarde. Brisas en costas suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

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Valverde 16 20

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