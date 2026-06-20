Clavijo garantiza en Uruguay el decurso de los proyectos de cooperación con Canarias

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha garantizado la continuidad de los proyectos de cooperación que el Ejecutivo autonómico impulsa en Uruguay en materia sociosanitaria, cultural y de protección del patrimonio vinculado a la emigración isleña durante su visita oficial al país sudamericano.

Clavijo realizó un recorrido por el Museo de Historia, Cultura e Identidad Canaria, inaugurado el pasado año con financiación del Gobierno regional. El centro, promovido por la Sociedad Islas Canarias, constituye un hito para la diáspora isleña al ser el primero de Latinoamérica dedicado exclusivamente a preservar y difundir la memoria de la emigración y la identidad canaria en Uruguay. El museo reúne una colección permanente de enseres domésticos, documentos históricos, publicaciones, fotografías y vestimentas tradicionales que permiten comprender la huella de los canarios en la construcción social, económica y cultural del país.

Además de este proyecto, la Viceconsejería de Acción Exterior ha financiado durante esta legislatura seis iniciativas de cooperación internacional en Uruguay, con una inversión de 357.895 euros. Los proyectos, ejecutados a través de convocatorias públicas, están vinculados a la formación dual, la atención sociosanitaria, la mejora de infraestructuras, el apoyo a la formación empresarial de mujeres así como a la prevención de la violencia machista en contextos educativos vulnerables.

Durante su agenda institucional, Clavijo también mantuvo una reunión con el intendente de Canelones, Francisco Legnani, uno de los departamentos uruguayos donde más migrantes canarios se establecieron durante las distintas etapas de la diáspora. En este encuentro, el presidente anunció la participación del Ejecutivo autonómico en el proyecto del Centro Comunitario Cultural Islas Canarias, que se desarrollará en el municipio de Barros.

El proyecto incorpora un componente específico de promoción y difusión de la identidad cultural isleña, entendida como patrimonio vivo del departamento. A esta actuación se suman otras líneas de cooperación que el Gobierno canario mantiene actualmente en Uruguay, además del apoyo a la comunidad emigrante a través de la Dirección General de Emigración.

Clavijo y Legnani también abordaron el programa de actos previsto para el próximo mes de noviembre con motivo de la conmemoración de los 300 años de la fundación de Montevideo por familias procedentes de Canarias. Canelones mantiene un peso simbólico especial en esta memoria compartida, al tratarse de uno de los territorios donde la huella de la emigración canaria es más profunda y mejor documentada. De hecho, sus habitantes son conocidos popularmente como «canarios».

Reunión con la expresidenta

El presidente canario cerró su visita oficial a Uruguay con un encuentro en la chacra (finca rural) del fallecido expresidente José Mujica, a las afueras de Montevideo, donde fue recibido por su viuda y exvicepresidenta de la República, Lucía Topolansky. Tras una hora de conversación, Clavijo agradeció la hospitalidad de la dirigente uruguaya y destacó su «lucidez» y su conocimiento de la realidad internacional.

Según explicó el mandatario canario, la charla abordó las raíces canarias de la sociedad uruguaya, así como algunos de los principales desafíos geopolíticos actuales, entre ellos el cambio climático, la situación de Latinoamérica, la guerra, la paz y el papel de los organismos internacionales. Clavijo calificó el encuentro como «muy aleccionador y gratificante» y subrayó que Topolansky es «una persona especial que trasciende a muchas cosas».

El encuentro también sirvió para tratar posibles líneas de cooperación en el ámbito educativo, con especial atención a la colaboración académica y a la creación de un foro de rectores de universidades latinoamericanas en Montevideo.

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En el balance de su estancia, Clavijo consideró «muy positiva» la visita a Uruguay, tanto por la posibilidad de reconectar con la comunidad canaria residente en el país como por la consolidación de una agenda de trabajo entre ambos gobiernos. Tras finalizar su agenda en Uruguay, el presidente autonómico viajó hoy a Argentina.