El dinero del Estado para paliar la crisis de la guerra no llega a Canarias: ni un céntimo de los 15 millones comprometidos

Canarias sigue esperando el dinero del escudo anticrisis bélica específico prometido para el Archipiélago. A falta de escasos días para que concluya junio, plazo fijado por Moncloa para transferir los 15 millones de euros pactados con las Islas por los efectos económicos de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, el Gobierno autonómico no ha recibido ni un céntimo. Fuentes del Ejecutivo de Fernando Clavijo confirman que el dinero no ha llegado y que tampoco existe constancia de un ingreso inminente.

La demora resulta aún más llamativa después de que las conversaciones de paz han avanzado antes que los fondos estatales. Aunque los últimos bombardeos de Israel en el Líbano paralizaron el acto previsto en Suiza, donde EEUU e Irán debían formalizar un cese de hostilidades durante 60 días, el alto el fuego fue suscrito digitalmente el 17 de junio. Mientras la diplomacia internacional se mueve, el compromiso económico del Gobierno central con Canarias sigue sin materializarse.

15 millones antes del 30 de junio

El acuerdo, suscrito en abril, establecía que el Estado aportaría 15 millones antes del 30 de junio para financiar parte de las medidas anticrisis aprobadas por la comunidad autónoma ante la guerra en el Golfo Pérsico y el cierre del Estrecho de Ormuz. Además, Moncloa se comprometió a elevar esa cantidad hasta más de 60 millones hasta final de año si el conflicto se prolongaba más allá de los tres primeros meses.

El presidente Fernando Clavijo (i) y el ministro Ángel Víctor Torres tras el encuentro que mantuvieron en abril. / E.D. / L. P.

El pacto fue anunciado por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y por el presidente Clavijo. Sin embargo, dos meses después, el Ejecutivo regional sostiene que la ayuda sigue sin llegar y reaviva la sensación de que el Estado vuelve a diseñar medidas pensando en la Península y dejando fuera las particularidades fiscales, energéticas y territoriales del Archipiélago.

Canarias quedó fuera del decreto para todo el Estado

El origen del malestar se inició con el escudo anticrisis aprobado por el Consejo de Ministros el 20 de marzo para el conjunto del Estado. El grueso de las bonificaciones fiscales afectaba al IVA de la electricidad, del gas natural o de los combustibles, medidas sin efecto directo en Canarias, donde rige el IGIC y varios tributos están cedidos a la comunidad autónoma. El Ejecutivo regional ya había advertido a Moncloa, por mediación de la diputada Cristina Valido, de que las Islas necesitaban un tratamiento específico.

Canarias depende más que otras comunidades del transporte y cuenta con un sistema energético singular, más expuesto a los sobrecostes del combustible y a las tensiones internacionales. El Gobierno canario pidió modular las medidas estatales, reclamó incentivos temporales para los sueldos bajos y medios y planteó flexibilizar la regla de gasto para utilizar remanentes. Esas gestiones no se tradujeron en iniciativas propias para Canarias dentro del escudo estatal.

El acuerdo con Moncloa llegó en abril tras quedar las Islas fuera del decreto ley nacional aprobado en marzo

El escudo canario

La negociación desembocó en el acuerdo específico de abril. Ese compromiso tampoco se ha cumplido y genera malestar en el gabinete de Clavijo, que activó su propio paquete de medidas el 7 de abril para amortiguar el impacto económico sobre hogares, empresas, autónomos, transportistas, agricultores e industrias.

Uno de los ejes del escudo canario es la aplicación temporal del tipo cero del IGIC a productos energéticos, entre ellos combustibles derivados del petróleo, gas, biomasa y leña. Según el Gobierno regional, la rebaja tiene un coste anual de 14,1 millones, aunque para los primeros 100 días –fecha en la que finaliza el plazo– el impacto se calculó en 3,9 millones.

Alfonso Cabello conversa con Nieves Lady Barreto y Poli Suárez antes de la reunión del Consejo de Gobierno que aprobó el escudo canario. / Miguel Barreto / Efe

A esa medida se suma el refuerzo de las devoluciones para transporte y agricultura. El decreto autonómico eleva hasta el 99% la devolución del impuesto especial sobre combustibles para agricultores y transportistas, con un coste estimado de 19,4 millones anuales y de 5,3 millones durante el periodo inicial. Para el Ejecutivo regional, ambos sectores son estratégicos para contener los precios.

Sal, mantequilla y café

La norma incluye además medidas de alivio directo para los consumidores, como la ampliación de bienes esenciales que tributan al 0% de IGIC, con productos como la sal, la mantequilla y el café. También eleva hasta 50.000 euros de facturación anual el límite para que los autónomos puedan acogerse al régimen especial del pequeño empresario. La medida, voluntaria, busca reducir cargas fiscales y administrativas y tendrá un régimen transitorio desde el 1 de julio de 2026. El coste previsto para este año asciende a 12,5 millones.

El compromiso del Gobierno central es remitir 60 millones adicionales si la guerra dura más allá de junio

La ausencia de los 15 millones prometidos amenaza ahora con agravar la tensión institucional. Canarias aprobó su escudo dando por hecho que Madrid asumiría parte del esfuerzo financiero comprometido. Pero, por el momento, el Archipiélago afronta en solitario unas medidas que nacieron para corregir precisamente la falta de adaptación del escudo estatal a la realidad canaria.

A nueve días de que venza el plazo, el Gobierno de Canarias espera aún una transferencia imprescindible para complementar su propia respuesta económica. El alto el fuego en Irán ya tiene fecha. El dinero del Estado para Canarias, todavía no.