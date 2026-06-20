Iberia y el plan b con el viaje del papa de Tenerife a Roma

El papa León XIV culminó desde el aeropuerto de Tenerife Norte una peregrinación a España «maravillosa», según sus palabras. El viaje, que estaba a punto de cerrarse casi perfecto en todos los sentidos, sufrió ese viernes 12 de junio una incidencia digna de las mejores obras cinematográficas. Entre comedia y thriller. El avión de Iberia que iba a trasladar al santo padre a Italia sufrió una avería al estar uno de sus motores recalentado, explican profesionales que estaban en la pista. El daño del Airbus Picos de Europa, con 136 pasajeros a bordo, de los que 86 eran periodistas y un jefe de Estado, puso de manifiesta que Iberia carecía de un «plan B» ante desperfectos o roturas imprevistas, explicaban con sorpresa oficiales del Ejército. Al igual que las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad del Estado habían calculado posibilidades, alternativas y opciones varias en los desplazamientos del jefe de Estado del Vaticano, la aerolínea hoy británica con la enseña española, carecía de alternativa cercana. La solución al aparato inutilizado en Los Rodeos, con el comandante Borja Lastra a los mandos, era esperar otro avión llegado de Madrid, donde se encuentra el hub de Iberia, donde están las aeronaves para las sustituciones ante una eventualidad. A tres horas de Canarias. La del papa era una más, explican desde la compañía que subrayan que el ‘backup’, la reserva, está en Madrid. Ese era el plan b de Iberia, como uno más de sus vuelos en línea. De allí llegó el aparato que llevó horas después a los periodistas y al resto del séquito a Roma. Pese a que el contrato de Iberia con el Vaticano respondía a un charter muy especial, la solución era la habitual. Eran las tres de la tarde en Canarias y León XIV ya regresaba con retraso. En una base como la tinerfeña, hay aerolíneas capaces de trasladar al papa a Roma con aviones sobre la pista. No hace falta ser un especialista en tráfico aéreo para darse cuenta que sería una operación ágil para Binter. Nada sencillo, los británicos de Iberia esgrimieron sus contratos de servicios con la Santa Sede para enmarañar una operación que España trataba de simplificar. Y el papa esperaba en la sala de autoridades del aeropuerto junto al rey Felipe VI, con ministros y generales, obispo y nuncio, como testigos. La solución final es conocida, aunque no resultó sencilla. El Falcon en el que se desplazó el rey Felipe IV necesitaba repostar, disponer de documentación y autorizaciones. Tres horas después del horario previsto inicialmente, Robert Prevost despegó rumbo a Roma en la aeronave del Ejército del Aire y del Espacio que pilotaba el teniente coronel José Daniel Aranguren Martín con el teniente Eloy Angulo González como copiloto. Llevaron al papa a Roma, junto a su séquito más cercano formado por los cardenales Piero Parolin, secretario de Estado del Vaticano; Ángel Fernández Artime , coprefecto de Vida Consagrada; el arzobispo Richard Gallagher, responsable de Asuntos Exteriores; el sustituto en la Secretaría de Estado Paolo Rudelli, y los secretarios de León XIV.

En Iberia defienden su labor y hasta se reivindican con las felicitaciones de la Conferencia Episcopal Española por el servicio al papa y explican que lo tenía todo previsto. Hasta el aterrizaje en el aeropuerto de Tenerife Sur, si la niebla impedía entrar en Los Rodeos, algo que no se aclaró «hasta tres minutos antes de tomar tierra». Había un helicóptero preparado en el aeropuerto Reina Sofía para trasladar al papa a Las Raíces si su llegada desde Gran Canaria acababa en el sur de la Isla. La niebla se despejó, de milagro, dicen, a la llegada pero quedaron otras brumas en la despedida.

Crisis del Sáhara en Guía con la AVT

La tensión entre Marruecos y el Frente Polisario que defiende la independencia del pueblo saharaui se vive de forma directa en Gran Canaria y no solo en las vecinas arenas del Sáhara Occidental. Nada sucede por casualidad. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) organizó en la sede de la Universidad Fernando Pessoa en Santa María de Guía unas jornadas donde el sesgo pro marroquí y contrario al Frente Polisario traspasó los límites que acepta España. Es decir, aquí no se considera al Frente Polisario una «organización terrorista», como varios de los intervinientes en las jornadas de Guía (de la mano de Rabat) trataban de proponer e imponer a la respetable audiencia y al criterio de la AVT. La mesa «conflictiva» de las jornadas, para entendernos, se titulaba Procesos de radicalización e intervenían, según el programa, Miguel Folguera y Antonio Guerrero, de la AVT; El Fadel Bua Da Mohamed, víctima del Polisario; y Ramadán Masoud Al-Arabi, presidente de la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos. En fin, no se realizó como estaba previsto. Hubo llamadas al orden hasta a la cónsul de Marruecos en Canarias Fatiha El Kamouri.

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Final de semana en la capital grancanaria extraordinario y excepcional con el pianista chino Lang Lang en la cita de Santa Catalina Classics. Los asistentes, muchos y entendidos, salieron encantados con el artista, sus manos, su talento y su música. Incluir Asturias de Albéniz en el programa era un homenaje de agradecimiento por su profesional labor al director del hotel, Alfonso Girón, un ovetense que hace historia en la emblemática joya arquitectónica y hotelera abanderada por Barceló tras la renovación. Eso se comentaba.