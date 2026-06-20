Juan Antonio Aznárez, arzobispo castrense: "Hay un repunte del interés por Jesús en las Fuerzas Armadas"

Juan Antonio Aznárez Cobo, nacido en Eibar en 1961, y criado en Navarra, es arzobispo y tiene el empleo en el Ejército de General de Brigada. Pastorea una diócesis que se extiende por todo el territorio nacional, incluso en misiones internacionales. El Arzobispado Castrense de España, con unas raíces históricas tan antiguas como el mismo Ejército, ofrece asistencia espiritual a los militares y ejerce de capellán mayor de la Casa del Rey. El papa pacta su nombramiento con el Gobierno de España.

Es obligado empezar por la visita del papa. ¿Qué balance hace después de haberlo acompañado en Madrid y Barcelona?

Fue un regalo del cielo. Insisto mucho en que, además de haber disfrutado directamente de su presencia, de sus discursos y de sus gestos, merece la pena coger los textos y releerlos, porque tienen una gran riqueza y una gran profundidad.

¿Con qué papa se queda?

Con todos.

¿Cuál es su preferido?

Eso es como preguntarle a una madre con qué hijo se queda. No vale. Cada Papa, como cada cura y cada general, es distinto. Todos somos muy distintos. Y el Señor ya sabe a quién llama para cada momento concreto. Juan Pablo II era muy distinto a Benedicto, y los dos son geniales. Francisco es muy distinto a León. Cada uno tiene su historia, su riqueza, sus acentos y su personalidad.

¿Se imaginaba usted en el Arzobispado Castrense?

R. No, la verdad. Llevaba nueve años como obispo auxiliar en Pamplona y Tudela, en Navarra, y sabía que algún día el papa podía pensar en mí para alguna diócesis española. Pero pensaba en diócesis territoriales, porque de las 70 diócesis españolas, 69 son territoriales. Nunca había pensado que el papa pudiera pedirme que me hiciera cargo de este servicio.

Y le llamaron.

Sí.

¿Fue un nombramiento muy negociado? Se tardó en decidir, no sabemos si por el papa, el Gobierno o la Casa del Rey.

Lo único que sé es que el nuncio me llamó y me dijo: “El papa ha pensado en ti”. Lo que hay entre medio no lo sé y tampoco me interesaba.

¿Qué fue lo que más le sorprendió del Arzobispado Castrense?

Conocía algo del mundo militar por el servicio militar. Pero me sorprendió, por ejemplo, la multiplicidad de servicios no conocidos, vitales para la nación, que ofrecen todos, también la Guardia Civil. Muchas veces es un trabajo discreto, que no aparece normalmente en los periódicos: vigilancia, lucha contra la ciberdelincuencia, trata de personas, inmigración... Son unos profesionales de tomo y lomo y con una gran humanidad. Eso fuera no se conoce ni se aprecia lo suficiente.

¿Cómo está la Iglesia castrense de salud espiritual y pastoral?

Bien. Es verdad que tenemos escasez de personal. Harían falta más sacerdotes. Somos 82, conmigo 83, para cubrir un área territorial inmensa y muchas realidades: acuartelamientos, comisarías, el Ejército del Aire y del Espacio, la Armada, el Ejército de Tierra, la Policía Nacional, la Guardia Civil... Llegamos a donde llegamos, pero se hace una labor muy buena. Hay un campo pastoral inmenso, con miles y miles de jóvenes. En las academias, en los centros de formación para la tropa y en las distintas unidades militares la edad media suele ser muy baja. Y ahí se detecta un repunte del interés por Jesús, por el Evangelio y por el catolicismo. Se nota, por ejemplo, en el número de confirmaciones. Confirmamos a cientos y cientos de adultos. También hay un fenómeno incipiente, pero que va a más: adultos que no han sido bautizados y que piden el bautismo.

¿Eso se está viendo también en toda la Iglesia?

En efecto, no solo en la Iglesia castrense. Es un fenómeno general, y aquí también. Luego es verdad que este es un ámbito en el que se cultivan valores que fuera a veces no son apreciados, como la lealtad, el sacrificio, el compañerismo o el honor. Eso casa bien con los valores del Evangelio.

¿Hay muchos creyentes en las Fuerzas Armadas y en los cuerpos de seguridad?

Hay mucha gente creyente y muy buenos católicos. También es verdad que no pocos de los no bautizados que se interesan por el cristianismo lo hacen por lo que ven en sus compañeros.

Por el testimonio.

Y por los abuelos, ojo. Me consta porque siempre que voy a confirmar les pido que me escriban una carta. A veces son doscientas cartas. En la Escuela de Policía Nacional de Ávila, por ejemplo, pueden ser 180 o 200. Les pido que me cuenten qué les ha movido a pedir la confirmación, y muchas veces aparecen los abuelos. También los compañeros. Y ayuda mucho a despertar también la piedad popular: “Soy andero”, “la Virgen de mi pueblo”, “la cofradía”... Sí.

¿Cómo se encuentra la Iglesia de su Navarra de su vida? Ya no es lo que era en vocaciones sacerdotales y misioneras.

No, por supuesto. Claro que no. Pero suelo pensarlo de esta manera: somos ricos venidos a menos. Es verdad que hubo un tiempo en el que había cientos de seminaristas, pero en Navarra no somos de los que peor estamos. Hay un florecimiento de nuevas realidades que están ayudando. Hay realidades veteranas, como el Camino Neocatecumenal, la Obra o los Cursillos de Cristiandad, que han hecho y siguen haciendo muchísimo bien. Y otras más novedosas, como Effetá, Emaús, las cenas Alpha o el Proyecto Amor Conyugal, que está ayudando muchísimo a los matrimonios. La verdad es que hay un panorama muy esperanzador.

¿Y en la Iglesia española, los obispos están cumpliendo? ¿Hay liderazgo?

Los obispos hacen lo que pueden. Le aseguro que son buena gente. Yo ya llevo años de obispo, voy a hacer 14, y puedo decir que son muy buena gente.

Usted pasó de obispo auxiliar a arzobispo, en un meteórico ascenso con Francisco.

Arzobispo sí. Lo que te toca. Pero no es cuestión de hacer carrera.

No se lo digo por la carrera, sino por la circunstancia extraordinaria.

Sí, es verdad. Cuando me hablan de estas cosas suelo decir que aquí hay que aspirar a lo grande. Arzobispos y cardenales son muy pocos. Hay que aspirar a lo grande: a santo. Eso sí que es. Lo de más... Yendo a lo que decía, es verdad que los obispos hacemos lo que podemos, por supuesto, pero la visión de la Iglesia no depende exclusivamente de nosotros. Tenemos una función muy peculiar, muy especial y muy importante. Después están todos los sacerdotes, los diáconos, los religiosos y, de manera muy importante, el laicado. Muchas de estas nuevas realidades alimentan especialmente la fe de los laicos. Y un laico casado, soltero o viudo, con una fe viva, puede hacer y hace muchísimo bien.

¿Cómo predica usted la paz “desarmada y desarmante” de León XIV estando en los ejércitos?

Hoy por hoy, sirviendo al Ejército español, no resulta difícil, porque no tenemos ninguna intención de invadir ningún país ni de hacer daño a nadie. Lo que sí es verdad es que, frente a realidades externas que pueden suponer una amenaza para la población a corto, medio o largo plazo, una nación tiene derecho a prepararse. Existe ese efecto disuasorio de decir: “Espera, no te metas con nosotros”. Además, estamos embarcados en muchas misiones de paz o de disuasión.

Se usa el nombre de Dios más que nunca para la guerra. Lo vemos con Trump, en Irán y en Israel.

Eso es manipular a Dios. Dios no quiere la guerra. Además, eso hay que casarlo con el derecho de un pueblo invadido a defenderse. Ahí está todo el tema de la legítima defensa en ese nivel popular. La calidad humana de nuestros militares, policías y guardias civiles es enorme. En general es una calidad muy grande, muy superior, creo, a la media. No están para hacer daño, sino para defender.

¿El papa ‘tiró de las orejas’ a los obispos en su encuentro en la Conferencia Episcopal?

Yo no noté que me tirase de las orejas. Lo repasaré, pero no tengo ese recuerdo.

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Por la falta de respuesta a las víctimas de agresiones sexuales y abusos.

No, qué va. Además, la Iglesia está siendo modélica en lo que estamos haciendo. El abusador actual va a los juzgados y tendrá que esperar a que se diga lo que se tenga que decir. Pero lo que estamos haciendo es un plus de compromiso, porque en casos ya prescritos, en los que no tenemos ninguna obligación legal, por amor y respeto a las víctimas, se creó una comisión que estudia los casos y hace una valoración. Primero, claro, porque normalmente los supuestos victimarios están muertos. Tiene que haber un estudio para ver si lo denunciado es verosímil. Después, cuando se llega a esa conclusión, que no es una certeza absoluta, esa comisión hace una propuesta al obispado correspondiente. Pero eso no lo está haciendo nadie. Además no se le da publicidad.