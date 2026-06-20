Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Entradas QuevedoZapatero-Manuel Aarón FajardoOposiciones docentes CanariasCierre Dulcería ParrillaUD Las PalmasCentro Comercial PlazaAccidente rotonda Telde
instagramlinkedin

Mañana de oposiciones docentes en el IES Isabel de España de Las Palmas de Gran Canaria: “Gestiono los nervios llorando todos los días”

Más de 8.200 aspirantes a los cuerpos de maestros y profesores de Educación Secundaria, Escuelas de Artes Plásticas y Diseño, Escuelas Oficiales de Idiomas y Conservatorios buscan acceder a una de las 955 plazas disponibles en el Archipiélago

Oposiciones docentes 2026 en Las Palmas de Gran Canaria

Oposiciones docentes 2026 en Las Palmas de Gran Canaria

José Pérez Curbelo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Daniel Valle

Daniel Valle

Las Palmas de Gran Canaria

Los estudiantes pasan la valla que les separa del interior del recinto y, antes de las 9 de la mañana, les empiezan a llamar. De uno en uno, comienzan a entrar al interior del IES Isabel de España, de Las Palmas de Gran Canaria, a escasos minutos de la prueba para la que llevan preparándose durante meses.

Iria Otero se va a presentar a las oposiciones para conseguir su plaza como profesora de Educación Física. Recién graduada, será su primera vez en asistir a este examen y, espera, la única. Al lado de su madre, que la acompaña para aportarle tranquilidad, relata que la preparación ha sido durísima: “Llevo estudiando todos los días desde septiembre. Es muy distinto a la carrera, porque sí, en la universidad hay que estudiar, pero no con la misma constancia que para la oposición”, cuenta la aspirante a docente, a la par que revela que, al principio, se encontraba “perdida” y sentía que iba “dando tumbos”.

A diario en la biblioteca

Otero confiesa que se encuentra muy nerviosa y que la forma que encuentra para gestionarlo es “llorar todos los días”, asegura entre risas. La joven ha hecho su trabajo y ha pisado la biblioteca cada día desde hace diez meses, pero el examen no es lo que más le preocupa: “Siento que estoy preparada para el examen, pero me preocupa no tener ningún mérito. Es un poco el miedo que tenemos al principio.”

Oposiciones docentes 2026 en Las Palmas de Gran Canaria

Oposiciones docentes 2026 en Las Palmas de Gran Canaria

Ver galería

Oposiciones docentes 2026 en Las Palmas de Gran Canaria / José Pérez Curbelo

Uno de los organizadores grita “Educación Física” y Otero se dirige a ponerse en lista junto al numeroso grupo de aspirantes que la acompaña. Ha llegado la hora de hacer efectivo el trabajo de casi un año.

Aspirantes a conseguir plaza como docente en Canarias

Más de 8.200 aspirantes a los cuerpos de maestros y profesores de Educación Secundaria, Escuelas de Artes Plásticas y Diseño, Escuelas Oficiales de Idiomas y Conservatorios buscarán acceder a una de las 955 plazas disponibles en el Archipiélago, a través de un examen que se celebrará en veinticinco centros repartidos entre Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma.

Noticias relacionadas y más

Habrá ampliación.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La princesa Leonor llega a Gran Canaria, pero no como alteza: así será su semana en la Isla
  2. La Aemet avisa del cambio de tiempo que llega este miércoles a Canarias
  3. Ni Madrid ni Barcelona serán el final: Quevedo anuncia gira por España y deja una promesa para Canarias
  4. El Estado advierte a Canarias del fin de los traslados de menores a la Península
  5. El mejor regalo para el padre Olegario Peña: abrazar al papa a los 99 años
  6. Es oficial: Canarias permite desgravar hasta 2.700 euros en la Declaración de la Renta por adaptar la vivienda a una persona con discapacidad
  7. Ignacio, el niño que volvió a ponerse en pie y vivió un momento único con el papa León XIV en Gran Canaria
  8. Quevedo arrasa en Madrid y Barcelona: nuevas fechas de conciertos y entradas agotadas en menos de 20 minutos

Mañana de oposiciones docentes en el IES Isabel de España de Las Palmas de Gran Canaria: “Gestiono los nervios llorando todos los días”

Mañana de oposiciones docentes en el IES Isabel de España de Las Palmas de Gran Canaria: “Gestiono los nervios llorando todos los días”

Nuevo lío en la Administración canaria: CSIF denuncia que "la escasez de personal" en Función Pública retrasa el pago de trienios al personal estabilizado

Nuevo lío en la Administración canaria: CSIF denuncia que "la escasez de personal" en Función Pública retrasa el pago de trienios al personal estabilizado

El drag canario, la vivienda y la libertad: una conversación sin filtros con Samantha Ballentines e Inés Hernand

El drag canario, la vivienda y la libertad: una conversación sin filtros con Samantha Ballentines e Inés Hernand

Zapatero admite la amistad con el canario Manuel Aarón Fajardo, su "lugarteniente" en Venezuela

Zapatero admite la amistad con el canario Manuel Aarón Fajardo, su "lugarteniente" en Venezuela

La Aemet avisa de un sábado con nubes al norte de Gran Canaria y más claros en el resto

La Aemet avisa de un sábado con nubes al norte de Gran Canaria y más claros en el resto

El alquiler temporal cae un 1%: los propietarios frenan su uso y no aumenta la oferta de vivienda

El alquiler temporal cae un 1%: los propietarios frenan su uso y no aumenta la oferta de vivienda

Tecnología y humanismo: la nueva frontera de la educación

José Domingo Martín Espino, presidente y Fundador de ICSE: «Una educación tecnológica y humana»

Tracking Pixel Contents