Mañana de oposiciones docentes en el IES Isabel de España de Las Palmas de Gran Canaria: “Gestiono los nervios llorando todos los días”

Los estudiantes pasan la valla que les separa del interior del recinto y, antes de las 9 de la mañana, les empiezan a llamar. De uno en uno, comienzan a entrar al interior del IES Isabel de España, de Las Palmas de Gran Canaria, a escasos minutos de la prueba para la que llevan preparándose durante meses.

Iria Otero se va a presentar a las oposiciones para conseguir su plaza como profesora de Educación Física. Recién graduada, será su primera vez en asistir a este examen y, espera, la única. Al lado de su madre, que la acompaña para aportarle tranquilidad, relata que la preparación ha sido durísima: “Llevo estudiando todos los días desde septiembre. Es muy distinto a la carrera, porque sí, en la universidad hay que estudiar, pero no con la misma constancia que para la oposición”, cuenta la aspirante a docente, a la par que revela que, al principio, se encontraba “perdida” y sentía que iba “dando tumbos”.

A diario en la biblioteca

Otero confiesa que se encuentra muy nerviosa y que la forma que encuentra para gestionarlo es “llorar todos los días”, asegura entre risas. La joven ha hecho su trabajo y ha pisado la biblioteca cada día desde hace diez meses, pero el examen no es lo que más le preocupa: “Siento que estoy preparada para el examen, pero me preocupa no tener ningún mérito. Es un poco el miedo que tenemos al principio.”

Oposiciones docentes 2026 en Las Palmas de Gran Canaria / José Pérez Curbelo

Uno de los organizadores grita “Educación Física” y Otero se dirige a ponerse en lista junto al numeroso grupo de aspirantes que la acompaña. Ha llegado la hora de hacer efectivo el trabajo de casi un año.

Aspirantes a conseguir plaza como docente en Canarias

Más de 8.200 aspirantes a los cuerpos de maestros y profesores de Educación Secundaria, Escuelas de Artes Plásticas y Diseño, Escuelas Oficiales de Idiomas y Conservatorios buscarán acceder a una de las 955 plazas disponibles en el Archipiélago, a través de un examen que se celebrará en veinticinco centros repartidos entre Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma.

Habrá ampliación.