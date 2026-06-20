Mañana de oposiciones docentes en el IES Isabel de España de Las Palmas de Gran Canaria: “Gestiono los nervios llorando todos los días”
Más de 8.200 aspirantes a los cuerpos de maestros y profesores de Educación Secundaria, Escuelas de Artes Plásticas y Diseño, Escuelas Oficiales de Idiomas y Conservatorios buscan acceder a una de las 955 plazas disponibles en el Archipiélago
Los estudiantes pasan la valla que les separa del interior del recinto y, antes de las 9 de la mañana, les empiezan a llamar. De uno en uno, comienzan a entrar al interior del IES Isabel de España, de Las Palmas de Gran Canaria, a escasos minutos de la prueba para la que llevan preparándose durante meses.
Iria Otero se va a presentar a las oposiciones para conseguir su plaza como profesora de Educación Física. Recién graduada, será su primera vez en asistir a este examen y, espera, la única. Al lado de su madre, que la acompaña para aportarle tranquilidad, relata que la preparación ha sido durísima: “Llevo estudiando todos los días desde septiembre. Es muy distinto a la carrera, porque sí, en la universidad hay que estudiar, pero no con la misma constancia que para la oposición”, cuenta la aspirante a docente, a la par que revela que, al principio, se encontraba “perdida” y sentía que iba “dando tumbos”.
A diario en la biblioteca
Otero confiesa que se encuentra muy nerviosa y que la forma que encuentra para gestionarlo es “llorar todos los días”, asegura entre risas. La joven ha hecho su trabajo y ha pisado la biblioteca cada día desde hace diez meses, pero el examen no es lo que más le preocupa: “Siento que estoy preparada para el examen, pero me preocupa no tener ningún mérito. Es un poco el miedo que tenemos al principio.”
Uno de los organizadores grita “Educación Física” y Otero se dirige a ponerse en lista junto al numeroso grupo de aspirantes que la acompaña. Ha llegado la hora de hacer efectivo el trabajo de casi un año.
Aspirantes a conseguir plaza como docente en Canarias
Más de 8.200 aspirantes a los cuerpos de maestros y profesores de Educación Secundaria, Escuelas de Artes Plásticas y Diseño, Escuelas Oficiales de Idiomas y Conservatorios buscarán acceder a una de las 955 plazas disponibles en el Archipiélago, a través de un examen que se celebrará en veinticinco centros repartidos entre Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma.
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