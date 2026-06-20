En los últimos años, la irrupción de la Inteligencia Artificial y la digitalización ha transformado profundamente el mundo del trabajo, la economía y la sociedad. Profesiones que hace apenas una década eran impensables hoy son una realidad, mientras que otras desaparecen o evolucionan a gran velocidad. Estamos viviendo una de los mayores cambios de la historia: la irrupción de la IA transformando todo en lo personal, profesional, social…

En este contexto, surgen una preguntas clave: ¿qué tipo de profesionales necesita realmente el futuro? ¿Estamos formando alumnos/as para un mundo que ya no existe? El verdadero reto no es lo tecnológico, el verdadero reto es humano. La tecnología cambia muy deprisa. Las necesidades humanas fundamentalmente cambian muy poco. Por eso la educación del futuro necesita una profunda base humanista.

Durante décadas, el sistema educativo ha centrado sus esfuerzos en la transmisión de conocimientos técnicos. Sin embargo, en un mundo donde la información está al alcance de un clic y donde las máquinas son capaces de procesar datos a una velocidad sin precedentes, el verdadero valor diferencial ya no reside únicamente en lo que sabemos, sino en cómo pensamos, cómo actuamos y cómo nos relacionamos.

La IA puede sustituir tareas, pero no puede sustituir valores, empatía, liderazgo o pensamiento crítico.

Tecnología y humanismo: la nueva frontera de la educación / LP

Mientras el debate educativo se centra en la digitalización, la inteligencia artificial y las nuevas metodologías, existe una cuestión más profunda que apenas se aborda: qué tipo de personas estamos formando.

Si hoy el conocimiento está en todas partes. El reto ya no es memorizar información, sino desarrollar capacidades humanas.

La incorporación de la tecnología en las aulas es ya una realidad incuestionable. Plataformas digitales, contenidos online, inteligencia artificial aplicada al aprendizaje… Todo ello forma parte del presente educativo. Sin embargo, la pregunta sigue abierta:

¿Es suficiente con digitalizar la educación para mejorarla? Hoy más que nunca las empresas buscan profesionales que además de dominar herramientas digitales, posean habilidades como la comunicación, la empatía, el pensamiento crítico.

Cada vez son más las voces que advierten de un desequilibrio creciente: el avance tecnológico no está siendo acompañado de un desarrollo equivalente en el ámbito humano. Es aquí donde el humanismo cobra una dimensión nueva. No como una corriente del pasado, sino como una necesidad del presente y del futuro.

Tecnología y humanismo: la nueva frontera de la educación

Las empresas lo están detectando con claridad. Profesionales con una buena formación técnica, pero con carencias en aspectos fundamentales como la comunicación, la responsabilidad, la capacidad de adaptación o la toma de decisiones. El humanismo contemporáneo no rechaza la tecnología, sino que la integra. La Inteligencia Artificial debe estar al servicio del ser humano y no al revés. Se propone una formación que combine competencia técnica y desarrollo personal, conocimiento y valores.

El problema no es nuevo, pero se ha intensificado. La rapidez del cambio tecnológico ha puesto en evidencia las limitaciones de un modelo educativo que sigue centrado, en gran medida, en la transmisión de contenidos.

Hoy, el conocimiento es accesible. La información está disponible. Incluso la inteligencia artificial puede resolver tareas complejas.

Pero hay algo que sigue siendo insustituible: la capacidad humana de comprender, interpretar, decidir y actuar con sentido.

En este contexto, algunos centros educativos están dando un paso adelante. Es el caso de ICSE, que ha desarrollado un modelo educativo innovador que integra formación profesional, inteligencia artificial y humanismo, que deja de ser una referencia cultural para convertirse en una necesidad estratégica.

Su propuesta parte de una idea sencilla pero poderosa: formar profesionales preparados para el empleo, pero también personas capaces de comprender, liderar y transformar la sociedad. El problema no es solo la falta de tecnología sino también la falta de humanismo.

Este enfoque incorpora un módulo transversal de “Humanismo Profesional”, donde los alumnos trabajan habilidades humanas, ética, desarrollo personal y uso responsable de la tecnología. Este enfoque consiste en programar modelos que combinen formación técnica con desarrollo personal, ética profesional y habilidades humanas.

El objetivo es claro: que el alumno no solo sepa hacer, sino que sepa ser.Durante años hemos formado profesionales. Ahora damos un paso más: vamos a crear personas capaces de liderar el futuro. El centro ICSE presenta un programa centrado en formar profesionales altamente cualificados y personas con valores. Personas capaces de liderar el futuro.

No se trata de volver al pasado, sino de avanzar con equilibrio, de integrar tecnología y valores para formar profesionales competentes, pero también ciudadanos responsables.

Porque en un mundo cada vez más automatizado, las cualidades más humanas —la creatividad, la empatía, la responsabilidad o el sentido del propósito— serán las que marquen la verdadera diferencia y no se trata de volver al pasado, sino de avanzar con equilibrio.

El reto educativo del siglo XXI, no es solo digitalizar la enseñanza, sino humanizarla. No es enseñar más contenidos, sino formar mejores personas y mejores profesionales. La educación no puede limitarse a fabricar títulos, porque el futuro pertenece a quienes combinan conocimiento y humanidad. Educar es formar profesionales para trabajar, pero también personas preparadas para vivir, decidir y transformar su entorno.