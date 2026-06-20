Vivienda plantea un giro en el mercado: menos pisos turísticos y más viviendas para alquiler asequible

El Ministerio de Vivienda propone restringir los usos no residenciales y los pisos turísticos en áreas con mayor presión habitacional, donde ya se concentran cerca de 900.000 viviendas de este tipo o en manos de propietarios extranjeros, según datos del Banco de España.

900.000 viviendas entre uso turístico y propietarios no residentes

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, dirigido por Isabel Rodríguez, ha solicitado con carácter urgente que se limiten los pisos turísticos y los usos no residenciales en las zonas tensionadas del mercado inmobiliario. La medida se apoya en el último informe del Banco de España, que estima que en 2025 las viviendas turísticas y aquellas en manos de ciudadanos extranjeros alcanzaron una cifra cercana a las 900.000 unidades en España.

Archivo - Edificio del Banco de España. / Carlos Luján - Europa Press - Archivo

Aunque el Ministerio subraya que representan en torno al 3,3% del parque total de viviendas, advierte de su fuerte impacto en determinados territorios donde la concentración es especialmente elevada.

Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga entre las zonas más afectadas

El Banco de España identifica un déficit acumulado de vivienda en provincias como Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, Murcia y Málaga, donde también se registra una mayor presencia de propietarios no residentes. En algunos municipios turísticos de la costa mediterránea, como Alicante o Málaga, la proporción de este tipo de viviendas alcanza ratios de hasta el 14%, según los datos aportados.

Barcelona / Zowy Voeten / EPC

El Ministerio sostiene que este fenómeno tiene un impacto directo en el acceso a la vivienda habitual y reclama mayor regulación para priorizar el uso residencial.

Llamamiento a las CCAA para cerrar pisos turísticos ilegales

El departamento de Vivienda ha instado a las comunidades autónomas a actuar sobre los 110.000 pisos turísticos ilegales detectados a través del sistema de Ventanilla Única Digital. Además, propone utilizar los fondos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros, para reconvertir parte de estos inmuebles en vivienda de alquiler de larga duración.

Compra pública y ayudas para ampliar el alquiler asequible

Dentro del nuevo plan, el Ministerio plantea mecanismos de adquisición de vivienda por parte de las administraciones autonómicas mediante el derecho de tanteo y retracto. La financiación podría cubrir hasta el 70% del coste de compra, y elevarse al 85% en zonas tensionadas, con el objetivo de destinarlas a alquiler asequible.

Viviendas de alquiler asequible paralizadas en León y Castillo. / José Pérez Curbelo

También se contempla una ayuda de hasta 50.400 euros para propietarios que cedan sus viviendas durante siete años a las comunidades autónomas, que se encargarían de su gestión, mantenimiento y alquiler a precios regulados, con rentas máximas de unos 600 euros mensuales.

El programa incluye además la rehabilitación de los inmuebles antes y después del alquiler para garantizar su conservación y posterior devolución en buen estado a los propietarios.