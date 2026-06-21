Canarias afronta el primero domingo de la primavera con temperaturas al alza y viento más intenso en varias islas

Canarias disfrutará este domingo de una jornada marcada por la estabilidad atmosférica, el predominio de los cielos despejados y un ligero ascenso de las temperaturas en buena parte del archipiélago. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las nubes seguirán concentrándose principalmente en las vertientes norte de las islas de mayor relieve durante las primeras y últimas horas del día, mientras que el resto del territorio registrará amplios periodos de sol.

La situación meteorológica estará además acompañada por vientos alisios de componente nordeste que irán ganando intensidad con el paso de las horas, especialmente durante la segunda mitad de la jornada.

Temperaturas en ascenso en zonas de interior

Aunque los termómetros experimentarán cambios poco significativos en la mayor parte del archipiélago, la Aemet prevé un ligero aumento de las temperaturas máximas, especialmente en las medianías y áreas interiores orientadas al sur.

Los valores más elevados podrían registrarse en algunas zonas de Gran Canaria y Fuerteventura, donde no se descarta superar localmente los 30 grados centígrados durante las horas centrales del día.

En las capitales insulares, las temperaturas máximas previstas alcanzarán los 28 grados en Santa Cruz de Tenerife y Arrecife, mientras que Las Palmas de Gran Canaria se mantendrá en torno a los 25 grados.

La combinación de sol, viento moderado y temperaturas agradables favorecerá una jornada propicia para las actividades al aire libre y el disfrute de las playas.

Nubes bajas en el norte y cielos despejados en el resto

La nubosidad continuará siendo protagonista en las vertientes norte de las islas más montañosas debido a la influencia de los vientos alisios.

En Gran Canaria, los cielos permanecerán nubosos en el norte por debajo de los 600 y 700 metros de altitud durante buena parte de la mañana. Con el avance del día se abrirán claros, aunque la nubosidad volverá a aumentar al final de la jornada.

Un comportamiento similar se espera en Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro, donde los intervalos nubosos afectarán principalmente a las zonas bajas del norte, dando paso a condiciones más despejadas durante la tarde.

Mientras tanto, las vertientes sur, las medianías y las cumbres mantendrán un ambiente predominantemente soleado.

Lanzarote y Fuerteventura tendrán una jornada mayoritariamente soleada

Las islas orientales presentarán algunas de las condiciones más favorables del archipiélago.

En Lanzarote, la nubosidad se concentrará en el norte durante las primeras horas del día, evolucionando hacia cielos poco nubosos durante la tarde. Al final de la jornada volverán a aparecer algunos intervalos nubosos.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 28 grados en Arrecife, mientras que el viento del nordeste se intensificará progresivamente.

Por su parte, Fuerteventura disfrutará de una jornada dominada por los cielos despejados, con algunos intervalos nubosos en la mitad norte durante las primeras y últimas horas. En las zonas interiores del sur no se descarta que los termómetros superen puntualmente los 30 grados.

El viento ganará fuerza a partir de la tarde

Uno de los aspectos más destacados de la previsión será el fortalecimiento del viento durante la segunda mitad del domingo.

La Aemet prevé intervalos de viento fuerte en determinadas zonas expuestas de las islas montañosas, especialmente en los extremos noroeste y sureste de Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro.

A pesar de ello, en muchas áreas costeras continuarán registrándose brisas locales que suavizarán la sensación térmica, especialmente en las vertientes occidentales y del suroeste.

Estado del mar: marejadilla y marejada en gran parte del archipiélago

Las condiciones marítimas estarán marcadas por el régimen de alisios. Se espera viento del nordeste de fuerza 3 a 5 y mar combinada de marejadilla o marejada en la mayor parte de las aguas costeras del archipiélago.

En las costas del sur, oeste y suroeste de las islas el viento será más variable y de menor intensidad, acompañado de mar rizada y condiciones relativamente tranquilas para la navegación.