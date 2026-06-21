Canarias invierte 21 millones para garantizar el abastecimiento de agua en cada rincón de las Islas

El Gobierno de Canarias ha puesto en marcha un amplio programa de actuaciones para reforzar el abastecimiento de agua en todo el archipiélago con una inversión de 21 millones de euros -incluidos fondos europeos Next Generation-, destinado a modernizar infraestructuras, mejorar redes de distribución, reducir pérdidas y reforzar la seguridad hídrica de las islas.

La estrategia impulsada por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas se desarrolla en colaboración con los consejos insulares de aguas y supone, además, un cambio de rumbo en la planificación hidráulica del Archipiélago. Según el viceconsejero de Emergencias y Aguas, Marcos Lorenzo, Canarias ha logrado ponerse al día en materia de planificación hidrológica después de años de retrasos que llegaron a situar a las islas entre las regiones europeas con mayores incumplimientos.

A la cabeza en planificación

Cuando comenzó la legislatura, cinco de las siete demarcaciones hidrográficas canarias carecían de la planificación exigida por la normativa comunitaria, una situación que derivó en expedientes y procedimientos abiertos por parte de la Unión Europea. Tres años después, todas las islas cuentan con planificación vigente para el periodo 2022-2027 y el Ejecutivo trabaja ya junto a los consejos insulares de aguas en la elaboración del siguiente ciclo, correspondiente al periodo 2028-2033.

«Es fundamental saber dónde invertir para acertar con unos recursos que siempre son limitados», sostiene Lorenzo, que destaca que Canarias se encuentra ahora entre las comunidades autónomas más avanzadas en la preparación del cuarto ciclo de planificación hidrológica.

La Graciosa, la joya

Entre todas las actuaciones actualmente en marcha destaca la renovación de la conexión marítima que garantiza el suministro de agua potable a La Graciosa, considerada por el propio viceconsejero como una de las obras más singulares y complejas que afronta actualmente Canarias.

El Gobierno licitará en las próximas semanas las obras del nuevo tramo marítimo del abastecimiento de agua potable a La Graciosa, así como el contrato de asistencia técnica para la vigilancia y control ambiental de los trabajos. La actuación, que supone una inversión de 3, 8 millones de euros, constituye una infraestructura estratégica para garantizar la seguridad hídrica de la octava isla.

Tuberías submarinas

El proyecto contempla la instalación de aproximadamente 1.220 metros de conducción submarina entre Lanzarote y La Graciosa y cerca de 1.100 metros de conducciones terrestres en las zonas de conexión por el risco de Famara. Toda la red se ejecutará mediante tuberías de polietileno de alta resistencia, diseñadas específicamente para soportar las exigentes condiciones del medio marino y garantizar una mayor capacidad de transporte y fiabilidad del servicio.

Archipiélago Chinijo

La complejidad del proyecto va mucho más allá de la propia obra. La actuación se desarrolla en pleno Archipiélago Chinijo, uno de los espacios naturales más valiosos y protegidos de Canarias, integrado en la Reserva de la Biosfera de Lanzarote y en la Red Natura 2000. Esta circunstancia ha obligado a desarrollar durante más de dos años una intensa tramitación administrativa y ambiental que ha incluido estudios batimétricos y oceanográficos, inspecciones submarinas, cartografías de hábitats marinos y análisis específicos sobre flora y fauna protegida.

Asistencia técnica para el control ambiental

Para garantizar el cumplimiento de todas las medidas ambientales previstas, el Gobierno licitará una asistencia técnica especializada encargada de supervisar y controlar la ejecución de los trabajos.

La actuación se tramita por la vía de urgencia para aprovechar las condiciones favorables del mar durante los meses de septiembre y octubre, cuando se producen las denominadas «calmas» que facilitan la ejecución del tramo submarino.

Minimizar riesgos

Según explicó Marcos Lorenzo, el objetivo es concentrar durante ese periodo la instalación de la conducción bajo el mar para minimizar riesgos técnicos y ambientales. Aunque la obra completa tendrá una duración superior, estimada en varios meses, la fase más delicada corresponde precisamente a la colocación de los 1.220 metros de tubería submarina que unirán Lanzarote y La Graciosa. El viceconsejero destacó además que la nueva conducción no sustituirá inmediatamente a la actual.

Doble garantía de suministro

La estrategia del Gobierno pasa por instalar primero la nueva infraestructura y, posteriormente, reparar la tubería existente para que pueda seguir operativa como respaldo. «La Graciosa tendrá un ‘plan A’ y un ‘plan B’», explicó Lorenzo, que considera fundamental disponer de una doble garantía de suministro para una isla que depende íntegramente del agua producida en Lanzarote.

El cosejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, destaca al respecto que se trata de una infraestructura estratégica para garantizar el abastecimiento de La Graciosa y reforzar la fiabilidad de un servicio esencial para la vida cotidiana de la isla, especialmente durante los periodos de mayor presión turística.

Proyectos en todas las Islas

Las inversiones alcanzan a todas las islas. En La Palma destaca, por ejemplo, el desdoble en el tramo del sifón de Las Angustias; en El Hierro, la reducción de pérdidas y la telemetrización de la red; en La Gomera, la mejora de conducciones y depósitos estratégicos; y en Tenerife, la modernización de redes municipales. En Gran Canaria, actuaciones vinculadas a la desalación; la línea Norte Zonzamas-Arrieta en Lanzarote; y el refuerzo de las infraestructuras hidráulicas en Fuerteventura.