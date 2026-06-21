Canarias recibirá el lunes con intervalos nubosos y temperaturas que podrán superar los 30º
El pronóstico de la Aemet detalla intervalos de viento fuerte en las vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas, con rachas localmente muy fuertes a partir de la tarde
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este lunes intervalos nubosos en zonas bajas del norte de las islas de mayor relieve con posibles lluvias débiles en La Palma y poco nubosos con intervalos de nube en el resto, temperaturas sin cambios y viento flojo a moderado del nordeste.
Habrá intervalos de viento fuerte en las vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas, donde no se descarta alguna racha localmente muy fuerte a partir de la tarde.
En cuanto al estado de la mar, anuncia viento del norte y nordeste de fuerza 2 a 4 y 3 a 5, ocasionalmente 6, marejadilla o marejada aumentando a fuerte marejada y en costas del suroeste variable de fuerza 1 a 3 con marejadilla, informa Efe.
La previsión por islas es la siguiente:
LANZAROTE
En el norte y oeste, nuboso tendiendo a intervalos durante el día. En el resto, poco nuboso o despejado salvo intervalos al principio y final del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo a moderado del nordeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Arrecife 20 27
FUERTEVENTURA
En el norte y oeste, nuboso tendiendo a poco nuboso durante el día. En el resto, poco nuboso o despejado salvo intervalos al principio y final del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo a moderado del nordeste con algún intervalo de fuerte en la península de Jandía durante las horas centrales.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Puerto del Rosario 19 26
GRAN CANARIA
En el norte, por debajo de 700 a 900 metros, cielos nubosos, tendiendo a poco nuboso a partir de mediodía y volviendo a aumentar a nuboso al final. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios. No se descarta que se superen localmente los 30 ºC en medianías orientadas al oeste sur y este. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en la vertiente sureste y extremo noroeste, principalmente a partir de la tarde cuando no se descarta alguna racha localmente muy fuerte. Brisas en costas suroeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Las Palmas de Gran Canaria 21 25
TENERIFE
En el norte, por debajo de 700 a 900 metros, intervalos nubosos con predominio del poco nuboso a partir del mediodía. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado en general. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso de las máximas en medianías. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en la vertiente sureste, extremo noroeste y vertiente sur del área metropolitana a partir de la tarde. Brisas en costas oeste. En cumbres centrales, viento flojo de componente oeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de Tenerife 20 27
LA GOMERA
En el norte, por debajo de 700 a 900 metros, intervalos nubosos con predominio del poco nuboso a partir de la mañana y que tiende a nuboso a últimas horas del día. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en la vertiente este, oeste y zonas altas a partir de la tarde, cuando no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes. Brisas en costas sur.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
San Sebastián de la Gomera 20 25
LA PALMA
Intervalos nubosos en el norte y este por debajo de 800 a 900 metros durante la primera mitad del día, con predominio del poco nuboso durante las horas centrales y cielos nubosos a últimas horas del día cuando no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales, especialmente en la vertiente norte. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo a moderado del nordeste, más intenso en los extremos sudeste y noroeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de la Palma 20 25
EL HIERRO
Intervalos nubosos en la vertiente norte por debajo de 700 a 800 metros a primeras horas, con predominio del poco nuboso a partir de las horas centrales y cielos nubosos durante la noche. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en el extremo oeste, vertiente este y zonas altas durante la tarde. Brisas en costas suroeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Valverde 15 20
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