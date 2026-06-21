Canarias suma 52.463 casas en manos de extranjeros no residentes

Hacer las maletas, dirigirse al aeropuerto, viajar a Canarias y una vez aquí disfrutar de las vacaciones en tu propia casa. Esto es lo que pueden hacer los extranjeros no residentes que son propietarios de 52.000 viviendas en el Archipiélago. Casas que representan casi un 5% del parque inmobiliario total de las Islas. Una situación que no es nueva en Canarias, pero que en los últimos tiempos no ha estado exenta de debate. Por un lado, la adquisición de inmuebles por parte de personas foráneas que no buscan trasladarse aquí, sino tener un lugar propio en el que descansar es uno de los factores determinantes que ha estado detrás del encarecimiento de las casas. Por otro, estas inversiones también mueven la economía, suponen una inyección para el sector de la construcción y el inmobilario de Canarias y atraen a visitantes que, por lo general, pasan estancias más largas en las Islas.

El dato de las 52.563 viviendas que hay en estos momentos en el Archipiélago en manos de extranjeros que no viven aquí se extrae del último Informe Anual publicado por el Banco de España. De él se desprende que algo más de un 8% del parque inmobiliario de las Islas no se utiliza como vivienda habitual, bien porque pertenece a propietarios internacionales que no residen en Canarias o porque se destina a vivienda vacacional. De esta manera, 90.800 viviendas de la comunidad autónoma no se están utilizando para alojar a familias durante todo el año. Si a esta cifra se le restan las 38.337 inmuebles turísticos que el Instituto Canario de Estadística (Istac) estima que existen en el Archipiélago, se obtiene que el resto , esas 52.463 casas, tienen dueños que han nacido fuera de España y no se han mudado de forma permanente.

Hay quien piensa que seguir abriendo el sector inmobiliario al mercado extranjero es un error en un momento en el que la emergencia habitacional hace que buena parte de la población local tenga muchas dificultades para acceder a una vivienda. Claro que, por otro lado, tratar de limitar la adquisición de viviendas por parte de extranjeros –que son en su mayoría británicos y de países de la Unión Europea (UE)– se ha tornado muy complicado. Las intentonas que se sugerido en los últimos años no han tenido demasiado éxito, ya que al menos en el caso europeo, limitar la compra de vivienda en el Archipiélago a los ciudadanos comunitarios conculcaría algunos de los principales derechos de la UE.

Limitar la compra

Aun sí, el Gobierno canario trabaja desde hace tiempo para conseguir una excepción en las Islas , amparándose en su condición de Región Ultraperiférica (RUP). El objetivo es tratar de limitar o, al menos, desincentivar, la adquisición de viviendas a foráneos que no sean residentes y que, por lo tanto, no vayan a utilizar el inmueble como vivienda habitual.

Pero, ¿de qué manera incide la demanda extranjera en el mercado inmobiliario de las Islas? Pues su efecto es especialmente alto en una región como la de Canarias, donde el interés por hacerse con una propiedad para tenerla como segunda residencia es elevado. El año pasado, aunque el ritmo de transacciones que tuvieron detrás a un comprador extranjero disminuyó respecto a ejercicios anteriores, la demanda internacional cerró el año acumulando un robusto 35,17% del total de las viviendas vendidas en Canarias, reafirmándose como uno de los grandes motores inmobiliarios de las islas.

Aunque, indudablemente, la demanda extranjera acaba tirando hacia arriba de los precios en las Islas. ¿Cómo? Por un lado, porque en un mercado en el que la oferta ya de por si es escasa, a la demanda de los residentes para conseguir una vivienda, se suma el de los ciudadanos foráneos que quieren invertir en las Islas. Y aunque la tipología de propiedad que buscan unos y otros no sea exactamente la misma, sí que incrementa la presión sobre un parque de vivienda que está ya muy tensionado. Por otro lado, la mayor capacidad adquisitiva que tienen buena parte de los visitantes internacionales interesados en disponer de una vivienda en Canarias provoca que se disparen todavía más los precios. ¿Por qué? Simplemente porque ellos pueden pagar más por una vivienda de lo que podría dar la mayoría de las familias canarias. Y no solo eso, la mera existencia de un mercado a nivel internacional crea una expectativa entre los vendedores, que al conocer que existe demanda internacional pueden ajustar los precios al alza o escoger entre las mejores ofertas. Una situación que no se da solo en viviendas de lujo, sino también de categoría intermedia.

Más factores para el encarecimiento

Eso sí, se debe tener en cuenta que la totalidad del encarecimiento que ha experimentado la vivienda en el Archipiélago en los últimos años no puede achacársele a los extranjeros. Desde la crisis financiera, las administraciones públicas han dejado de lado su función de crear y mantener un parque público que proporcione vivienda asequible a los grupos más vulnerables y que sirva como un elemento destensionador de los precios. Algo que unido a la parálisis de la construcción, la falta de suelo finalista y los sobrecostes de los últimos años ha desatado la tormenta perfecta en la que está sumida la vivienda en Canarias.