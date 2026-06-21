El deporte adaptado gana impulso en Canarias con nuevos programas de inclusión

El programa de tenis de mesa adaptado que desarrolla la asociación La Vida Sigue en Positivo junto al Real Club Victoria y la Federación Insular de Tenis de Mesa de Gran Canaria no es una iniciativa aislada. Forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno de Canarias para impulsar el deporte adaptado y favorecer la inclusión de las personas con discapacidad a través de la actividad física.

El viceconsejero de la Actividad Física y Deportes del Ejecutivo autonómico, Ángel Sabroso, explica que el proyecto surge de la relación que la Consejería mantiene con asociaciones, clubes y entidades que trabajan para utilizar el deporte como herramienta de igualdad y mejora de la calidad de vida. Entre ellas destaca La Vida Sigue en Positivo, presidida por Eduardo Martínez.

Sabroso subraya la trayectoria personal del presidente de la asociación, quien sufrió una lesión medular tras un accidente y decidió convertir su experiencia en una vía de ayuda para otras personas que atraviesan situaciones similares. «Está constantemente fomentando el deporte entre lesionados medulares y entre personas que se encuentran con una situación traumática y que ven cómo su vida cambia», señala.

Deporte para todos

La iniciativa de tenis de mesa adaptado se enmarca en una línea de trabajo que el Gobierno de Canarias considera prioritaria. Según explica el viceconsejero, el objetivo es ampliar las posibilidades de práctica deportiva para las personas con discapacidad y evitar que nadie sienta que carece de oportunidades para realizar ejercicio físico.

Dentro de esa estrategia, el Ejecutivo mantiene convenios con diferentes entidades. Entre ellas figura el Comité Paralímpico Español, con el que colabora desde el inicio de la legislatura para potenciar las disciplinas paralímpicas en el Archipiélago.

También desarrolla proyectos como Gran Canaria Suma, implantado en centros educativos con aulas enclave y de educación especial; el baloncesto inclusivo promovido junto a la Fundación del Club Baloncesto Gran Canaria; la Liga Baloncesto Sin Límites para personas con discapacidad intelectual; programas de natación adaptada o iniciativas vinculadas al surf adaptado.

Una experiencia piloto

El proyecto de tenis de mesa adaptado comenzó en Gran Canaria por razones prácticas. En la Isla se encuentra la única unidad de lesionados medulares de Canarias, ubicada en el Hospital Universitario Insular, además de la asociación impulsora de la iniciativa.

Sabroso destaca que la Administración aporta financiación y respaldo institucional, pero insiste en que el mérito principal corresponde a las entidades implicadas. «La parte económica es la menos importante. Lo más importante es el capital humano que aportan ellos», afirma en referencia a La Vida Sigue en Positivo, la Federación Insular de Tenis de Mesa y el Real Club Victoria, que ha cedido sus instalaciones para los entrenamientos.

A juicio del viceconsejero, el proyecto demuestra la importancia de la colaboración entre administraciones, clubes deportivos y asociaciones. «Son de las cosas bonitas que salen adelante cuando hay sinergias y cuando todo el mundo aporta un poquito», resume.

Más allá de la competición

Aunque algunos participantes ya han comenzado a competir y existen programas específicos para detectar futuros talentos paralímpicos, el Gobierno de Canarias considera que la principal función de estas iniciativas no es la obtención de resultados deportivos.

«Lo más importante no es la competición», recalca Sabroso. Para la Consejería, la prioridad pasa por ofrecer alternativas que favorezcan la socialización, la autonomía personal y el bienestar físico y emocional de las personas con discapacidad.

El viceconsejero ha participado en varias actividades organizadas por la asociación y destaca el impacto que tienen estos programas en quienes los practican. «El deporte puede ser una forma de motivarse, de recuperar la ilusión por vivir y de demostrar que pueden tener una vida plena», sostiene.

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La intención del Ejecutivo es que la experiencia continúe creciendo en los próximos años. Tras los primeros pasos dados en Gran Canaria, el objetivo es consolidar el proyecto y facilitar que pueda extenderse progresivamente a otros ámbitos del deporte adaptado en Canarias.