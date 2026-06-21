El ministro Torres garantiza que Canarias recibirá los 15 millones estatales del escudo anticrisis bélica

"Es verdad que el dinero no se ha ingresado, pero hay un compromiso firme, que está cerrado, para el ingreso de esos 15 millones" del Estado destinados a financiar el escudo anticrisis aprobado para amortiguar los efectos económicos de la guerra en Irán. Con esta frase, el ministro de Política Territorial y expresidente autonómico, Ángel Víctor Torres, busca desactivar la acusación de impago y sitúa el debate en el terreno de la negociación institucional entre ambos gabinetes.

El origen inmediato está en la queja del viceconsejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, quien lamentó tras el último Consejo de Gobierno de mayo que la Comunidad Autónoma no hubiera recibido aún los 15 millones de euros acordados el pasado 30 de marzo con el Estado dentro del paquete de medidas anticrisis.

Esta denuncia pública de Cabello abrió las negociaciones a las que se refiere el ministro, si bien lo cierto es que, como también confirma Torres, a falta de escasos días para que concluya junio, plazo fijado por Moncloa para transferir los 15 millones de euros pactados con las Islas por los efectos económicos de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, el Gobierno autonómico no ha recibido ni un céntimo, como confirman varias de las consejerías implicadas del Ejecutivo de Fernando Clavijo confirmaron -al igual que el propio ministro- que el dinero no ha llegado.

Barcos retenidos por el cierre del estreacho de Ormuz. / E. D. / L. P.

No hay conflicto institucional

Pese a ello, Torres insiste en que "no hay conflicto institucional por este asunto entre el Estado y Canarias", toda vez que se han mantenido reuniones "fructíferas y discretas" que culminaron en un acuerdo.

"Los tiempos y los mecanismos de ingresos están acordados y, es más, también hay un compromiso cerrado y firme entre ambas administraciones para que, en el caso de que haya que aprobar un nuevo decreto ley, el mismo tenga un suplemento para Canarias”, insiste el ministro, teniendo en cuenta que Irán declaró cerrado el 20 de junio el estrecho de Ormuz por los bombardeos israelíes en Líbano.

Es suplemento al que se refiere el ministro incluye que "la cuantía y el cobro también será negociado y garantizado por el vicepresidente y ministro de Hacienda, Arcadi España", pues "eso se pactará también entre ambos gobiernos", remachó Torres.

La decepción del primer decreto ley

El matiz no es menor, pues la primera de las discrepancias del Archipiélago con el Estado estuvieron motivadas porque las Islas no pueden beneficiarse de algunas rebajas fiscales diseñadas para el territorio común, donde rige el IVA, en los mismos términos, por su régimen fiscal propio, que incluye el IGIC con tipos impositivos más bajos. De ahí que el acuerdo de marzo incluyera una compensación de 15 millones para que el escudo anticrisis tuviera en el Archipiélago un efecto equivalente.

El Ejecutivo autonómico necesita esos fondos para cuadrar el coste político y presupuestario de unas medidas que ha defendido como imprescindibles ante la subida de precios. El Estado intenta evitar que el retraso se lea como una nueva desatención a Canarias, territorio donde cada demora financiera se interpreta como síntoma de que la ultraperiferia queda lejos de las decisiones políticas tomadas en Moncloa.

Varias personas hacen la compra en un supermercado del Archipiélago. / Andrés Cruz

Este mismo año

En ese tablero, Torres actúa como ministro del Gobierno de España y expresidente de Canarias. Su palabra opera como garantía política ante las Islas y como escudo del Ejecutivo central. Por eso insistió en fijar una fecha final.

“El dinero será transferido en este mismo año, antes del cierre del ejercicio económico”, concluyó.

De momento, la certeza es que Canarias sigue sin recibir los 15 millones prometidos y el ministro que participó en el acuerdo garantiza que llegarán.