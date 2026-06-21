El periodo de vigilancia del brote de hantavirus desatado en el crucero 'Hondius' finaliza sin casos en Canarias y Torres critica los "mensajes alarmistas"

El periodo de seguimiento sanitario establecido tras la llegada del crucero 'Hondius al puerto' de Granadilla, en Tenerife, ha finalizado sin que se hayan detectado contagios de hantavirus en Canarias. La conclusión de la vigilancia epidemiológica pone fin a un episodio que generó atención pública después de que se confirmara un brote de esta infección viral a bordo de la embarcación durante una expedición internacional.

Así lo ha destacado este domingo en su cuenta de X (antes Twitter) el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien calificó la gestión desarrollada por las administraciones implicadas como un éxito.

Según señaló el ministro y secretario general del PSOE de Canarias, la operación permitió garantizar la seguridad tanto de los pasajeros afectados por el brote detectado a bordo como de la población canaria, sin que se produjeran contagios durante el tiempo de observación fijado por las autoridades sanitarias.

Una actuación coordinada entre instituciones

Torres subrayó que la respuesta del Gobierno de España se desarrolló con criterios de rigor y responsabilidad, siguiendo en todo momento los protocolos sanitarios establecidos para este tipo de situaciones. Asimismo, destacó el papel desempeñado por Canarias después de que la Organización Mundial de la Salud solicitara apoyo para gestionar la situación.

En este sentido, afirmó que el archipiélago demostró su capacidad para actuar como un puerto seguro de referencia internacional, capaz de activar mecanismos de control sanitario de alta exigencia ante una emergencia de estas características.

El ministro también aprovechó para poner en valor la posición geográfica de Canarias, recordando que el archipiélago constituye un enclave estratégico para el comercio marítimo y el turismo internacional. A su juicio, este episodio ha servido para evidenciar que las islas también están preparadas para prestar asistencia en situaciones excepcionales con todas las garantías sanitarias y operativas.

Vista del crucero MV Hondius atracado en el puerto de Granadilla, al sur de Tenerife. / EP

Llamamiento frente a los mensajes alarmistas

Durante su valoración, Torres defendió la importancia de ofrecer información contrastada durante las emergencias sanitarias. En este contexto, criticó la difusión de mensajes alarmistas que, según indicó, contribuyen a generar incertidumbre y confusión entre la ciudadanía.

La conclusión del seguimiento sin nuevos casos confirma, según el ministro, la eficacia de los protocolos aplicados y la capacidad de respuesta de los servicios públicos para proteger la salud colectiva mediante criterios científicos y una gestión coordinada.

Fin de la vigilancia sanitaria tras la llegada del 'Hondius'

Por su parte, la secretaria de Organización del PSOE Canarias, Nira Fierro, valoró este domingo el cierre de la cuarentena sin nuevos casos y destacó que la evolución de los acontecimientos ha respaldado las decisiones adoptadas por las autoridades sanitarias desde el primer momento.

El crucero 'Hondius' arribó al puerto de Granadilla el pasado mes de mayo después de que se activaran los protocolos sanitarios por un brote de hantavirus detectado entre algunas personas vinculadas al viaje. Tras su llegada, las autoridades pusieron en marcha un periodo de vigilancia para controlar la posible aparición de nuevos casos y garantizar la seguridad sanitaria de la población.

Nira Fierro, secretaria de organización del PSOE en Canarias. / La Provincia

Una vez agotado el plazo de observación fijado por los organismos competentes, no se ha confirmado ningún contagio en el archipiélago relacionado con este episodio. Este resultado supone el cierre oficial del seguimiento sanitario iniciado tras la escala del buque en Tenerife.

El PSOE destaca la respuesta de los servicios públicos

Fierro señaló que el desenlace de la situación demuestra que los mensajes de tranquilidad trasladados por las instituciones estaban justificados. Según indicó, la gestión se desarrolló siguiendo los protocolos establecidos y priorizando en todo momento los criterios científicos y la protección de las personas.

La dirigente socialista defendió que la actuación de los servicios públicos permitió afrontar la incidencia de forma coordinada y eficaz. Asimismo, agradeció la labor desempeñada por los profesionales que participaron en el operativo desplegado en el puerto de Granadilla, así como la colaboración de todas las personas implicadas en el dispositivo sanitario y logístico.

Reconocimiento a la población canaria

La responsable del PSOE Canarias también puso en valor la respuesta de la ciudadanía durante las semanas de seguimiento epidemiológico. En sus declaraciones destacó la actitud solidaria y el comportamiento mostrado por la población canaria ante una situación que, aunque controlada desde el inicio, despertó preocupación en algunos sectores.

Fierro sostuvo que la experiencia evidencia la importancia de actuar con responsabilidad institucional ante situaciones de emergencia sanitaria y evitar la difusión de mensajes que puedan generar alarma innecesaria.

La importancia de la información rigurosa

Desde la formación socialista se insistió en que la conclusión de la cuarentena sin contagios refuerza la necesidad de basar la gestión de las crisis en información contrastada y en las recomendaciones de los especialistas. La dirigente consideró que el respeto a los criterios científicos y la confianza en los sistemas públicos son elementos clave para afrontar este tipo de situaciones.

Además, vinculó esta forma de actuar con la gestión realizada en anteriores emergencias que afectaron a Canarias, como la pandemia de COVID-19 o la erupción volcánica de La Palma, defendiendo que las instituciones deben contribuir a ofrecer certezas y soluciones a la ciudadanía.