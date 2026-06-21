Plan de Vivienda Canarias 2026-2030: estas son las claves del proceso de participación ciudadana

El Ejecutivo canario ha puesto en marcha el proceso de participación ciudadana del Plan de Vivienda 2026-2030. A través de este trámite, la población podrá enviar propuestas y observaciones que se incorporarán al documento que marcará la política de vivienda en los próximos años.

¿Qué es el Plan de Vivienda Canarias 2026-2030?

El Plan de Vivienda de Canarias 2026-2030 es el documento estratégico que definirá las líneas de actuación en materia de vivienda en el archipiélago durante los próximos años.

El objetivo es fijar medidas relacionadas con el acceso a la vivienda, el impulso de la vivienda pública, el mercado del alquiler y la planificación residencial en Canarias. Se trata de un plan clave en un contexto de tensión en el acceso a la vivienda, especialmente en el mercado del alquiler.

Abierto el proceso de participación ciudadana

El Gobierno de Canarias ha activado la fase de participación ciudadana para que cualquier persona pueda aportar ideas, sugerencias u observaciones al documento. Las aportaciones se realizan de forma online a través del portal de participación ciudadana del Gobierno de Canarias, donde ya se ha habilitado el proceso específico del plan.

El proceso de participación se irá desarrollando dentro del portal oficial del Gobierno de Canarias, donde se publicarán las fases del plan y la documentación asociada. El apartado de “Procesos destacados” será el espacio donde se centralice toda la información relacionada con este plan estratégico.

¿Cuáles son los temas que se pueden abordar?

Durante esta fase, la ciudadanía podrá trasladar propuestas relacionadas con los principales ámbitos del plan. Entre ellos destacan:

Acceso a la vivienda en Canarias

Promoción de vivienda pública

Situación del mercado del alquiler

Planificación de nuevas promociones residenciales

El objetivo es recoger aportaciones que permitan ajustar las políticas públicas a la realidad social del archipiélago. El Plan de Vivienda 2026-2030 se desarrolla en un contexto de aumento de la presión sobre el acceso a la vivienda en Canarias, especialmente en determinadas zonas del archipiélago.

Viviendas en la capital grancanaria. / José Carlos Guerra

El encarecimiento del alquiler y la dificultad para acceder a la vivienda habitual son algunos de los factores que condicionan la elaboración de este documento. Las medidas que se incluyan tendrán impacto directo en la política de vivienda de los próximos años.

La apertura de la participación ciudadana marca el inicio de la elaboración del Plan de Vivienda Canarias 2026-2030, un documento clave que definirá las políticas de vivienda en el archipiélago durante los próximos años.