El tenis de mesa adaptado que cambia vidas en Canarias: «Pasé de sentirme un hombre de hierro a no poder cepillarme los dientes»

A finales de 2012, Eduardo Martínez acababa de completar el Iroman en Lanzarote. Había completado 3,8 kilómetros, recorrido 180 en bicicleta y corrido una maratón. Pensó, por aquel entonces, que aquella era la prueba más dura de su vida. Sin embargo, aún le quedaba un nuevo renacer por delante.

Poco después sufrió un accidente que le provocó una lesión medular y los médicos le comunicaron que tendría que vivir en silla de ruedas. «Pasé de hacer un Iroman, de sentirme un hombre de hierro, a casi no poder cepillarme los dientes ni afeitarme», recuerda. Trece años después, aquel golpe sigue presente, pero ya no define su historia pues, lo que marca su día a día, son los proyectos que ha ayudado a construir para que otras personas encuentren un camino similar al suyo.

Uno de ellos se desarrolla cada semana en una sala del quinto piso del Real Club Victoria, en Las Palmas de Gran Canaria. Allí, varias personas con lesión medular se reúnen alrededor de cinco mesas de tenis de mesa. Las pelotas vuelan de un lado a otro mientras se suceden las bromas, las correcciones técnicas de Auxi Domínguez, la entrenadora; y las conversaciones que continúan cuando termina el entrenamiento. Lo que ocurre en esa sala tiene mucho de deporte, pero también de rehabilitación, convivencia y recuperación emocional.

Eduardo Martínez, presidente de la asociación La Vida Sigue en Positivo. / José Pérez Curbelo

Una iniciativa impulsada por La Vida Sigue en Positivo

La iniciativa está impulsada por la asociación La Vida Sigue en Positivo, creada por Martínez en 2015 después de detectar la escasez de disciplinas adaptadas para personas con discapacidad física. Durante años la entidad ha promovido actividades deportivas y de ocio inclusivo, pero el tenis de mesa llegó hace relativamente poco.

La idea comenzó a tomar forma el año pasado, cuando la asociación exploraba junto al Comité Paralímpico nuevas modalidades que pudieran practicar tanto personas con paraplejia como con tetraplejia. El proyecto arrancó inicialmente en la planta de lesionados medulares del Hospital Insular con el apoyo de la Fundación DISA y posteriormente dio el salto al exterior gracias al respaldo del Gobierno de Canarias.

Los resultados sorprendieron incluso a sus impulsores. Desde febrero, cerca de una treintena de personas han probado la actividad y ya se han superado las 60 sesiones de entrenamiento. Actualmente participan de forma regular entre seis y ocho usuarios por jornada.

«Muchos empezaban de cero, no conocían este deporte», explica Martínez. Sin embargo, el grupo ha crecido rápidamente y ya ha organizado su primer torneo propio y participado en varias competiciones.

Al frente de los entrenamientos se encuentra Auxi Domínguez, entrenadora y trabajadora social. Su llegada al proyecto fue casi casual. Tras colaborar con el programa Relevo Paralímpico comenzó a entrenar a Rafael Millán, uno de los primeros jugadores con lesión medular que se acercó a esta disciplina. Aquella experiencia acabó llevándola hasta la planta de lesionados medulares del Hospital Insular.

Miguel Rodríguez, usuario de la asociación La Vida Sigue en Positivo. / José Pérez Curbelo

Adaptación personalizada

«Yo no tenía ni idea de lo que me iba a encontrar», reconoce. Allí descubrió que cada usuario necesitaba una adaptación distinta y muy personalizada. Algunos requerían modificar la altura de la mesa, otros un sistema especial para sujetar la pala y otros ejercicios específicos para mejorar la movilidad o la coordinación.

La entrenadora insiste en que el objetivo va mucho más allá del aprendizaje técnico. «No solo es conseguir una meta de que juegue al ping-pong, es un todo integral», afirma.

«No solo es conseguir que juegue, es un proceso de carácter integral» Auxi Domínguez

Por eso cada entrenamiento se adapta a las capacidades de cada participante. Hay quienes trabajan la amplitud de movimiento, otros la coordinación o la velocidad de reacción, pero todos comparten un mismo espacio de encuentro. «Hay gente que no ha practicado nunca ningún deporte. Cuando empiezan a ver los avances se motivan más», explica.

La entrenadora y trabajadora social insiste en que el progreso no siempre se mide en victorias. En algunos casos observa mejoras en la coordinación y la movilidad; en otros, los avances aparecen en aspectos menos visibles. Usuarios que apenas hablaban cuando llegaron participan ahora con naturalidad en las conversaciones del grupo, mientras que otros han ganado confianza para desenvolverse en espacios nuevos o relacionarse con personas que atraviesan experiencias parecidas.

Sara Aziza y Santiago Pujol, usuarios del proyecto. / José Pérez Curbelo

Salir de casa es importante

La dimensión social aparece constantemente entre las opiniones de los organizadores y los usuarios. Martínez insiste en que uno de los principales riesgos tras una lesión medular es el aislamiento. «Muchos se encierran en sí mismos y hay que darles la oportunidad de socializar», considera con una larga experiencia cargada a la espalda.

Esa idea se repite también en el discurso de Rafael Millán, uno de los usuarios de la actividad deportiva. Este exmilitar sufrió hace tres años una lesión medular tras un accidente durante unas maniobras en Fuerteventura. Pasó ocho meses ingresado en el Hospital Insular y fue allí donde comenzó a descubrir las posibilidades del deporte adaptado.

Hoy practica tenis, natación y tenis de mesa. Está totalmente seguro de que mantenerse activo resulta fundamental tanto para el cuerpo como para la mente: «El deporte te va a ayudar a socializar, a que tengas la cabeza ocupada y a encontrarte bien físicamente».

«Muchos se encierran en sí mismos y hay que darles la posibilidad de socializar» Rafael Millán

Un grupo que sigue creciendo

Para él, una de las mayores satisfacciones ha sido comprobar cómo el grupo ha ido creciendo. Lo que empezó con unos pocos participantes reúne ahora a decenas de personas en competiciones y actividades compartidas.

Mientras las partidas se suceden, Gleidis Malagón y Celsio Barrios desempeñan una función discreta pero muy necesaria. Ambos ayudan a recoger las pelotas que salen despedidas de las mesas diurante los entrenamientos, facilitando el desarrollo de las sesiones y permitiendo que los jugadores mantengan el ritmo de trabajo. Su colaboración forma parte del engranaje cotidiano de una actividad donde cada apoyo suma.

Después de los entrenamientos llegan los cafés, los paseos y los mensajes en grupos de WhatsApp para acudir juntos a otras iniciativas deportivas. La mesa se convierte así en una excusa para construir algo más importante como lo es el apoyo de aquellos que llegan a convertirse en amigos.

La progresión del grupo también empieza a reflejarse en la competición. En la reciente Copa de Canarias participaron deportistas procedentes de Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria. La experiencia permitió medir el nivel de los jugadores isleños y comprobar el crecimiento de una modalidad que todavía cuenta con pocos practicantes en silla de ruedas, pero que poco a poco gana presencia en el Archipiélago.

De izquierda a derecha,Eduardo Martínez, Achemencey Hernández, Sara Aziza, Santiago Pujol, Auxi Domínguez, Miguel Rodríguez, Rafael Millán, y Dailos Moreno. / José Pérez Curbelo

Reflejo competitivo

El crecimiento del proyecto ya tiene también reflejo competitivo. Este fin de semana varios integrantes participaron en el Campeonato de España de tenis de mesa adaptado. Sin embargo, ni la asociación ni la entrenadora hablan de resultados.

Para ellos, el resultado final es otro completamente diferente: ganar experiencia, conocer el nivel nacional y seguir aprendiendo con cada experiencia. «Acabamos de empezar», recuerda Domínguez. «La cuestión es tener la experiencia, conocer cómo funcionan las cosas y ver qué podemos mejorar».

Quizá por eso el verdadero éxito del proyecto no se mide en medallas ni premios tras un partido, sino en aquellas historias como la de Chemi, un adolescente de 14 años que comenzó a entrenar tras sufrir un grave accidente y cuya evolución física ha sorprendido a quienes lo acompañan desde el principio. O en la de Rafael, que encontró en el deporte una herramienta para recuperar independencia. O en la de Eduardo, que transformó una experiencia traumática en una red de apoyo para muchas personas.

«El deporte te va a ayudar a socializar, a que tengas la cabeza ocupada y encontrarte bien» Rafael Millán

A pesar del crecimiento del proyecto. Domínguez cree que todavía quedan asignaturas pendientes, como la de aumentar la participación femenina. Actualmente solo dos mujeres forman parte del grupo de forma habitual. La entrenadora considera que dar visibilidad a referentes y acercar esta modalidad a más personas con discapacidad será clave para que nuevas jugadoras se animen a dar el paso en los próximos años.

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Mientras las pelotas siguen volando de lado a lado en la quinta planta del Real Club Victoria, nadie parece pensar demasiado en el marcador ni en el resultado final. Allí el verdadero premio es la movilidad recuperada, la confianza ganada y en la simple decisión de volver a salir de casa.